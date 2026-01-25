'멘토' 이해찬 별세에 이 대통령 "민주주의 역사의 큰 스승 잃었다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.1.22 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 25일 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 별세에 "대한민국은 오늘 민주주의 역사의 큰 스승을 잃었다. 고인의 별세 소식에 비통한 마음을 금할 수 없다"며 애도를 표했다.이 대통령은 이날 본인 페이스북에 "이 부의장님은 격동의 현대사 속에서 민주주의 가치를 지키고 확장하기 위해 일생을 바치셨다"며 고인의 생을 돌아봤다.이 대통령은 먼저 "민주주의를 위해 투쟁하던 청년의 기개는 국정의 중심에서 정교한 정책으로 승화됐다"며 "시대적 과제 앞에서 원칙과 소신을 굽히지 않으면서도, 안정과 개혁을 조화롭게 이끌어내는 탁월한 지도력을 보여주셨다"고 했다.또 "특히 지역균형발전이라는 새로운 국가 비전을 제시하며 수도권과 지역이 함께 성장하는 혁신적 정책을 추진함으로써, 대한민국이 선진국으로 도약하는 데 중요한 토대를 마련하셨다"고 짚었다.고인을 작년 10월 민주평통 수석부의장으로 임명하면서 함께 가고자 했던 길을 끝까지 가지 못하게 됐음도 추모했다.이에 대해 이 대통령은 "통일을 향한 확고한 신념으로 평화의 길을 모색하셨던 수석부의장님의 뜻을 되새겨본다"라며 "함께 이루고자 했던 꿈을 완성하지 못한 채 떠나보내야 하는 아쉬움은 말로 다할 수 없다"고 했다.이어 "강물은 굽이쳐도 결국 바다로 흘러가듯, 그토록 이루고자 하셨던 민주주의와 평화통일, 그리고 대한민국 균형발전을 향한 여정은 앞으로도 계속될 것"이라며 "남겨주신 귀한 정치적 유산을 오래도록 기억하겠다"고 밝혔다.그러면서 "이해찬 수석부의장님, 이제 모든 무거운 짐을 내려놓으시고 부디 영면하시길 기원합니다"라고 덧붙였다.한편, 이해찬 수석부의장은 이 대통령의 '정치적 멘토'로 꼽힌다. 2022년 대선을 앞두곤 물밑 지원을 넘어 이 대통령에 대한 지지를 공개 표명하면서 당내 기반이 취약했던 이 대통령을 적극 도왔다.