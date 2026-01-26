확 바뀐 서울책보고, 통창 아래서 사색을 즐기다

큰사진보기 ▲서울책보고 입구, 2호선 잠실나루역에서 가깝다 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울책보고는 필사적 등 지난 1년의 아카이빙 주제들을 전시하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

"처음 오셨나요? 여기서 매일 아침 커피 한잔하고 있습니다."

큰사진보기 ▲서울책보고는 통창을 새로 설치해 카페 분위기를 연출했다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울책보고는 도서관련 굿즈와 기록도구들도 전시판매하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울책보고는 기증받은 도서공간을 별도 마련해 책을 열람할 수 있도록 했다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울책보고의 핵심공간인 큐레이션 서가 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울책보고 통창 주변에 설치한 독서 소파들 ⓒ 이혁진 관련사진보기

지난 23일 서울 송파구 잠실나루역에서 가까운 '서울책보고'에서 70대의 시니어가 "여기에 자주 오시는지요?" 묻는 말에 이렇게 말했다. 그는 "가까운 아파트에 사는데 오전 여기서 두 시간 정도 머문다"면서 "세간에 유명한 신간을 열람하는 것이 이곳의 매력"이라고 덧붙였다.필자는 연초 서울아산병원 진료 차 오가면서 이곳을 잠시 들른 적이 있었다. 그때는 진료 일정에 쫓겨 제대로 구경하지 못했는데 이곳의 달라진 모습이 궁금해 지난주 다시 찾았다. 서울책보고는 4년 전 처음 방문했다. 암 치료차 서울아산병원을 가려면 지하철에서 내려 서울책보고를 지나가야 한다. 마침 서울책보고 앞이 병원 셔틀버스 정류장이어서 기다리다 호기심에 들어간 것이다.이후 2~3년 동안 서울책보고에 들러 헌책방의 추억과 재미에 빠졌다. 병원에 갈 때마다 이곳에서 한두 권의 책을 샀다. 서울책보고는 과거 서울 청계점 헌책방 거리를 거의 옮겨다 놓은 큰 규모였다. 책보고에서 청소년 시절 탐독했던 헤르만 헤세의 <데미안>을 오랜만에 접하고 흥분했던 기억이 새롭다. 당시 투병하면서 고통과 슬픔을 잊으려고 독서에 의존했는데 환자에게 도움이 되는 심리학이나 인문학 서적을 많이 골라 읽었다.그리고 한동안 발길이 없었다. 연초 통창을 통해 독서하거나 차를 마시는 사람들을 우연히 보면서 이곳의 분위기가 새삼 궁금했다. 알고보니 서울책보고는 지난해부터 '큐레이션 서점'으로 바뀌었다고 한다. 도서 전시와 다양한 콘텐츠를 제공하는 플랫폼으로 리모델링한 것.'큐레이션 서가'는 서울책보고의 핵심 공간이다. 큐레이션의 사전적 의미는 특정 목적과 기준에 따라 정보를 수집하고 선별하여 제공하는 작업을 일컫는다. 박물관과 미술관, 나아가서는 디지털콘텐츠 전시회 등에서 다양한 의미로 쓰이는데, 서울책보고가 큐레이션 기법을 도입한 것이다.큐레이션 서가는 분기마다 15개 내외 출판사가 직접 기획하고 연출한 도서들을 전시하고 방문객은 이를 열람하고 직접 구매할 수도 있다. 이전에는 헌책만을 취급했지만 지금은 출판사의 기획과 전시 공간을 마련하고 독자들과의 소통 기회를 확대했다.현재 큐레이션 서가에는 키다리와 북멘토 등 15개 출판사가 3기 서가로 (오는 3월 15일까지) 참가 중이다. 지난 시즌 출판사의 전시도서가 궁금하면 '큐레이션 서가 보관소'가 따로 마련돼 이곳에서 전시책들을 다시 볼 수 있다.이외에도 서울책보고는 요즘 유행하는 필사를 위한 공간(필사적)을 마련해 조용히 마음을 들여다보는 시간을 제공하고 있다. 독서 애호가들을 위한 다양한 굿즈도 이색적인 볼거리다. 서울책보고는 또한 <기록. zip : 기록으로 잇는 오늘과 내일>도 오는 2월 22일까지 진행 중이다. 이벤트는 서울책보고의 지난 1년의 아카이빙 전시와 함께 출판사, 기록가, 브랜드 등 다양한 주제로 도서와 콘텐츠를 소개하고 있다.특히 필자의 시선을 끈 것은 '기록가'들이 추천하는 도서들이다. 김민철 카피라이터가 추천하는 박완서의 <한 말씀만 하소서>와 인스타 '포엠매거진'을 운영 중인 배동훈 기록가의 무라카미 하루키의 <달리기를 말할 때 내가 하고 싶은 이야기>가 그것이었다. 모두 이미 내가 읽었던 책을 이들을 통해 다시 만나는 기분은 묘한 감정이입이 됐다.서울책보고는 책을 통해 연출할 수 있는 모든 요소를 한 공간에 배치했다. 처음에는 감이 안 잡힐 정도로 다양한 주제에 압도됐다. 필자는 두 번째 관람을 하고서 그 변신과 작업을 비로소 이해할 수 있었다. 분위기도 완전히 바뀌었다. 남녀노소가 백색 소음과 독서를 즐기는 북카페를 연출하고 있었다. 차를 마시며 외부를 볼 수 있는 통창을 확대하고 집중력을 높이기 위해 배치한 독서 소파 공간은 오가는 사람들의 시선을 끌고 있다.필자처럼 병원을 오가다 서울책보고를 발견했다는 한 중년은 "앞으로 어디까지 얼마나 바뀔지도 궁금하다"라고 말했다. 개인적으로 이전에는 고통을 잊기 위해 서울책보고를 찾았다면 이제는 사색과 여유를 즐기려 오고 싶은 곳이다. 나 또한 변신을 거듭하는 서울책보고가 궁금해 자주 찾고 싶다.