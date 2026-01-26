고교학점제 1년, 흑백요리사가 묻는 '실패할 자유'

AD

덧붙이는 글 | 글쓴이는 고등학교 교사이자 교육과정 담당 업무를 맡고 있습니다.

최근 흥미있게 본 요리 경연 프로그램 중 하나가 넷플릭스 <흑백요리사>이다. 이 프로그램의 백미는요리사 개인이 가진 실력을 단순히 뽐내는 데 있지 않다. 지역의 요리사로 갈고닦은 자신만의 레시피를 바탕으로 독창적인 '자율성'을 가지고 끊임없이 도전하는 과정에 있다. 더 나아가 팀 미션에서는 흑백 요리사 간 주어진 요리소재를 가지고 '전략적 협업의 장면이 펼쳐진다.정해진 레시피를 그대로 따라 요리하기보다는, 각자의 철학으로 재료를 재해석하고 서로 다른 음식 분야의 고수들과 부딪히며 새로운 맛을 창조해 내는 이 과정을 지켜보며 자연스레 오늘날 고등학교 교육 현장의 모습이 떠올랐다.정해진 레시피를 그대로 따라 요리하기보다는, 자신만의 철학으로 재료를 재해석하고 서로 다른 음식 분야의 고수들과 부딪히며 새로운 맛을 창조해 내는 모습은 인상 깊다. 이 과정을 지켜보며 고등학교 교육현장의 모습을 떠올리게 되었다.전면 시행 1년을 맞이한 고교학점제라는 주방의 현실을 살펴보자. 192학점이라는 거대한 식단표는 차려졌지만, 학생들은 정작 자신이 무엇을 요리하고 싶은지 묻지 못한 채 '입시제도의 평가'라는 단일한 평론가 앞에 서 있다. 오직 '탈락' 과 '성공' 의 두가지 잣대뿐이다.고교학점제가 도입되며 학생들의 과목 선택권은 확대되었지만, 현실에서는 수능 범위 과목이나 내신 획득에 유리한 과목으로 쏠리는 '전략적 기피'가 만연하다. 학교 담장 안에 갇힌 수업은 학생들의 배움에 대한 호기심을 자극하기에 여전히 역부족이다. 이제 우리 교육도 '정해진 키트에 맞춰 요리하는 사람'을 길러내는 공간이 아니라 '자신의 삶을 창의적으로 개척하는 마스터 셰프'를 키우는 공간으로 거듭나야 한다.참된 배움은 지식의 수동적 습득이 아니라 스스로 무엇을 배우고 싶은지 묻는 질문에서 시작된다. 이를 위해 전체 192학점 중 약 10%에 해당하는 18학점은 학생이 직접 배움을 묻고 설계하며, 지역사회의 교육자원과 연계하는 '학생 설계형 자율 교육과정'으로 전환할 것을 제안한다.고교 생활에서 허용되는 10%의 '안전한 딴짓'은 학생들에게 실패해도 괜찮은 도전과 모험의 기회를 제공한다. 이는 그동안 교과 간 칸막이로 구성된 교육과정 속에서 정해진 방향대로만 학습해 왔던 학생 개개인에게 '배움의 주권'을 되돌려주는 시도이다.동시에 학생의 관심사를 개별 교과목의 이수 이력이 아닌, 스스로 설계한 배움의 이력으로 연결하는 혁신적 전환이기도 하다. 이를 위해 1학년 2학기부터 3학년 1학기까지, 총 4학기 동안 학생들에게 배움의 시간을 돌려주자.18학점의 자율 설계 교육과정이 학교 현장에서 안착하려면 학생의 준비도에 따른 다층적 참여 과정이 필요하다. 스스로 배움의 주제를 만드는 개인 설계형, 친구들과 공통의 관심사를 바탕으로 협력하는 팀 프로젝트형, 그리고 주제 선정을 어려워하는 학생들을 위해 학교·교사·지역 교육활동가가 주제를 제안하는 가이드형 방식을 병행할 필요가 있다. 그리고 이러한 교육과정이 가능하도록 시간표 작업도 지원이 필요하다.또한 학생들의 배움터는 교실이라는 물리적 공간에만 갇혀서는 안 된다. 학교 내 유휴 공간을 토론과 작업이 가능한 공간으로 재구조화하는 동시에 지역 내 대학 연구실, 기업, 지자체의 유휴 공간, 온라인 공간 등을 '마을 배움터'로 인증하여 학교 밖으로 캠퍼스를 확장해야 한다. 학생들이 학교 밖의 실제 현장에서 전문가와 교감하며 탐구할 때, 비로소 살아 있는 지식이 형성된다.예를 들어 과학과 사회의 공통 주제인 '기후위기'를 경제·지리 과목과 연계해 "기후 위기는 우리 마을의 경제를 어떻게 바꾸는가?"라는 탐구 수업을 운영할 수 있다. 언어와 매체, 사회문화, 미술 과목을 연계해 '마을 콘텐츠 제작'이나 '지역 생활사를 아카이브화한 그림 및 영상 기록물 제작' 등을 시도해볼 수 있다. 데이터과학과 인공지능 기초를 수강한 학생들이 지역의 인공지능 관련 기업과 연계해 프로젝트에 참여한다면, 앎과 삶은 더욱 긴밀하게 이어질 수 있다.이에 더해서 현재 주로 3학년 2학기에 편성된 융합 교과나 교양 과목을 1·2학년부터 전면 편성한다면, 학생의 관심사 기반 자율 설계 학점과 교과 간 칸막이를 허무는 융합·주제 중심 교육과정 설계가 가능하다.학생이 자율적으로 설계하는 배움교육과정이 '업무 폭탄'이 아닌 '교육 혁신'으로 작동하려면 인사와 행정의 대전환이 뒷받침되어야 한다.첫째, 지방 분권화와 권한 위임이 필요하다. 교육과정 편성 및 교과 개설 승인 권한을 교육부에서 교육감으로, 다시 지역 교육지원청 교육장에게 대폭 위임함으로써 지역의 특색과 여건에 맞는 교육과정이 현장에서 유연하게 운영될 수 있도록 해야 한다.둘째, 공모형 리더십 인사제도의 확대가 필요하다. 관료적 행정을 넘어 지역 자원을 학교와 연결할 수 있는 교육장·교장 공모제를 확대하고, 이들이 교사들과 함께 교육과정을 주도적으로 변화시킬 수 있도록 제도적 뒷받침이 이루어져야 한다.셋째, 전문 인력 지원이 요구된다. 교사의 부담을 덜기 위해 교육청과 지자체 간 배움 연계 전담 부서를 설치하고, 전문 코디네이터와 마을 강사 네트워크를 체계적으로 지원해야 한다. 동시에 학교 차원에서도 교사들의 지속적인 연수를 통해 교육과정 설계자로서의 전문성을 강화할 필요가 있다.넷째, 평가 제도의 혁신이 필요하다. 수능은 자격고사화로 전환하고, 내신은 절대평가로 개편해야 한다. 학생 자율 설계 과목은 융합 과목과 동일하게 등급 대신 Pass/Fail 방식을 적용하고, 결과보다 질문과 과정을 중시하는 '환류 중심 서술형 기록'이 대입 전형에서 의미 있게 반영되어야 한다.이미 우리는 경계를 허문 교육이 가져오는 성장의 사례를 목격하고 있다. 전 세계를 캠퍼스로 삼아 현장 프로젝트를 수행하는 미국의 미네르바 대학, 김동연 경기도지사가 아주대 총장 시절 도입해 학생들에게 '배움의 주권'을 돌려준 아주대의 '파란학기제'는 자율 배움 설계가 교육의 질을 어떻게 변화시키는지를 증명했다. 이러한 흐름은 경기도의 공립형 대안학교 '신나는 학교'와 서울의 전환형 학교 '오디세이 학교'를 통해 고교 현장에서도 그 유효성이 확인되었다.10%의 나세움 자율 설계 과정은 단순한 학점 배분이 아니라 아이들에게 '나를 세우는 배움', 즉 나세움의 주권을 돌려주겠다는 선언이다. 아이들이 학교와 마을, 온·오프라인의 경계를 넘나들며 협력해 배울 때, 우리 교육은 비로소 인공지능 시대에 필요한 '질문하는 시민'을 길러낼 수 있다. 이제 국가와 지역사회가 아이들이 마음껏 꿈의 레시피를 실험하고, 친구들과 협력하며 자신만의 삶의 시그니처를 완성할 수 있는 '살맛 나는 배움터'를 열어주어야 할 때다.