통합단체 명칭 '광주전남특별시'... 통합교육감 6월 선출

큰사진보기 ▲광주전남 행정 통합 특별법 검토를 위한 제3차 간담회. 2026. 1. 25 ⓒ 광주광역시 관련사진보기

광주시장과 전남지사, 시·도 교육감, 지역 국회의원들이 25일 광주·전남 행정 통합으로 생겨날 지방자치단체 명칭을 광주전남특별시로 잠정 합의했다.청사는 광주시청과 전남도청(무안) 및 전남도 동부청사(순천) 등 3곳을 균형 있게 사용하되, 주청사는 전남에 두기로 했다.통합교육감은 통합단체장과 마찬가지로 오는 6·3 지방선거에서 선출하기로 사실상 결정했다.강기정 광주시장과 김영록 전남지사, 이정선 광주교육감과 김대중 전남교육감, 지역 국회의원들은 이날 오후 광주 김대중컨벤션센터에서 '광주전남 통합 특별법 검토를 위한 3차 간담회'를 열고 이같이 의견을 모았다.더불어민주당 광주·전남 통합 추진 특별위원회 공동위원장인 김원이(목포) 전남도당위원장은 통화에서 "쟁점 사항은 대부분 합의됐다"며 "27일 여의도에서 제4차 간담회를 열어 마지막 조율을 한 뒤 28일께 특별법안을 제출하게 된다"고 전했다.이날 간담회는 특별법 주요 내용 보고와 특례 검토 순으로 진행됐다.상대적으로 논의가 미뤄졌던 교육 통합과 관련해선 올 6월 지방선거에서 통합교육감을 선출하고, 학군의 경우 현행 학군을 유지하되 통합교육감이 재량권을 행사하기로 했다.기존 공무원 인사 문제의 경우 특별법안 초안에는 '광주·전남 관할구역 근무를 원칙으로 한다'고 돼 있으나, '원칙으로 한다'를 '보장한다'로 수정해 공무원들의 우려를 덜어내기로 했다.김 위원장은 통합교육감 선출과 관련해 "행정이 통합되고 교육이 통합되는 데 교육감 역시 1명의 통합교육감을 선출하는 게 당연한 이치다. 6월 선거에서 통합단체장과 통합교육감을 뽑게 된다"고 부연했다.