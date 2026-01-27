렌즈에 담긴 온기, 지구를 보살피는 시인의 마음

큰사진보기 ▲정민나 디카시집 <지구 스타일러 >, 시인광장 ⓒ 전갑남 관련사진보기

AD

"마주치는 얼굴들을 섬세하게 들여다본다. 발 닿는 곳곳마다 물도 끓고 진흙도 끓어오르는 세상이지만 새로운 장소는 어디든 남아 있다. 먼지를 떨어내고 냄새를 제거하고 친환경적으로 사람과 사물, 현상과 세계를 만난다."

여북이나 고맙겠어요, 저 지구본 / 살짝 들고서, 먼지 좀 털고 / 온실가스도 좀 빼어서 / 지구의 끝이 유예된다면 - 지구 스타일러, 정민나 (41쪽)

젊은이는 꼭꼭 잊지 말라고 / 하늘로 죽죽 뻗는 한마디 한마디 / 빼곡히 챙겨 이 봄에도 어김없이 도착했다 - 안전벨트, 정민나 (85쪽)

큰사진보기 ▲소복이 쌓인 눈. ⓒ 전갑남 관련사진보기

눈이 내리면 세상은 참 깨끗해진다 / 하얀 도화지에 무엇인가를 쓰고 싶다 / 맑은 마음에 시 한 수 나올까 / 연필을 들자 머릿속이 하얘진다 / 눈이 시인인 것을 왜 몰랐을까 - [자작 디카시] 눈 내리는 날, 필자

현대문학의 지평 위에 '디카시'라는 새로운 장르가 선명하게 등장했습니다. 디카시란 디지털카메라나 스마트폰으로 자연 혹은 사물에서 포착한 영상과 함께, 그 순간의 감흥을 아주 짧은 시로 표현하는 예술 장르입니다.가공되지 않은 찰나의 순간을 기록하는 이 작업에서 사진은 단순히 시를 돕는 보조 수단에 그치지 않습니다. 사진과 시가 하나의 몸으로 완결되어 멋진 예술 작품을 만들어냅니다. 과거에는 사진이 시를 설명하거나 시가 사진을 묘사하는 수준이었다면, 이제는 영상과 문자가 유기적으로 결합하는 경향이 짙어졌습니다.우리나라에서 디카시의 문을 연 이는 이상옥 시인입니다. 그는 2004년 시집 <고성가도>를 펴내며 디카시 운동의 시작을 알렸습니다. 또한, 문학평론가 김종회는 디카시를 학술적으로 체계화하고 대중화하는 데 큰 역할을 했으며, 그의 디카시집으로는 <어떤 실루엣> 등이 대표적입니다.최근 며칠간 내 손길이 머문 책은 정민나 시인의 디카시집 <지구 스타일러>(2024년 4월 출간)입니다. 저자는 인하대학교 대학원에서 '정지용 시의 리듬 양상 연구'로 박사학위를 받은 학구적인 시인으로 주목받고 있습니다.시인은 이번 시집 서두에서 다음과 같이 말합니다.시집은 총 4부로 구성되어 시인의 시선이 확장되는 과정을 보여줍니다. 렌즈에 포착되어 생명력을 얻는 과정을 시작으로 계절의 변화와 자연의 섭리에서 얻은 영감, '사람'과 '삶'의 현장으로 향하는 따스한 시선, 마지막으로 '지구 스타일러'로서 시인의 깊은 철학을 보여주고 있습니다.디카시에 담긴 사진들은 전문 사진작가의 화려함이나 수준 높은 기교를 뽐내는 작품은 아닐지도 모릅니다. 하지만 그 가공되지 않은 담백한 프레임은 시인이 길어 올린 언어와 연결되기에 더할 나위 없이 충분합니다. 특히 제목에 쓰인 '스타일러'는 구겨진 옷을 매끄럽게 펴고 먼지를 털어내듯, 시인의 시선으로 오염된 세상을 정화하고 일상의 구김살을 보듬겠다는 의지의 표현으로 읽힙니다.울창한 숲과 지구본을 담은 사진과 함께 이 시를 읽으면, 시인이 지구를 얼마나 아끼고 사랑하는지 그 진심이 깊게 전해집니다. 오늘 하루는 저도 모르게 전등 하나를 더 끄거나 일회용품 사용을 주저하게 될 것만 같습니다.봄에 솟아나는 죽순의 마디마디가 사실은 우리 삶이 꺾이지 않게 붙잡아주는 '초록색 벨트'였다니, 시인의 눈은 정말 마법 같습니다.문학평론가 김왕노 시인은 정민나의 디카시가 대상을 있는 그대로 받아들인 후, 자신의 경험과 무의식을 순간적으로 링크하여 표현한다고 평가했습니다. 또한, 철저하게 길에서 쓴 시들이 멋을 부리지 않고 가식이나 과장의 시어가 보이지 않아 오히려 높은 수준을 보여준다고 평했습니다.머리맡에 두고 읽는 즐거움이 쏠쏠한 이 시집을 덮으며 나도 모르게 카메라를 들게 됩니다. 순간적으로 포착한 사진 하나에 마음을 담은 짧은 글 하나를 붙이고 싶어집니다.정민나 시인의 시선을 따라가다 보니 세상을 바라보는 눈이 조금은 더 맑아진 기분입니다. 여러분의 스마트폰 갤러리에 잠들어 있는 찰나의 순간에 오늘 짧은 문장 한 줄을 선물해 보는 건 어떨까요? 어쩌면 우리 모두는 이미 이 지구를 가꾸고 보살피는 '지구 스타일러'일지도 모릅니다.