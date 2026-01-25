주호영, 박정희 동상 앞에서 대구시장 출마 선언

큰사진보기 ▲국민의힘 6선 의원인 주호영 국회부의장이 25일 오후 대구 동대구역 광장 박정희 동상 앞에서 대구시장 출마를 선언했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

주호영 국회부의장(대구 수성갑)이 25일 동대구역 광장 박정희 동상 앞에서 기자회견을 열고 "박정희 대통령의 길 위에서 대구를 재도약 시키겠다"며 대구시장 출마를 선언했다.국민의힘 6선 의원인 주 부의장은 "이번 대구시장 선거는 대구의 미래를 새로 결정하고 보수의 본령을 다시 세우는 중요한 선택의 결단"이라며 "산업화와 근대화의 중심이었던 대구를 다시 일으켜 세우기 위해 무거운 책임감으로 대구시장 출마를 선언한다"고 밝혔다.주 부의장은 "대구는 오랫동안 옳고 그름을 제대로 가르는 강한 비판 정신을 가진 강직한 선비의 고장이었고 근래에는 '보수의 심장'이라는 말로 정치적으로 소비 됐다"며 "지금의 대구 정치, 대구 정신이 제대로 된 보수라는 이름에 걸맞은지 스스로 물어야 한다"고 대구 정치의 성찰을 촉구했다.이어 그는 "보수는 팩트에 기초하고 법치를 존중하며 자유를 지켜내는 정치"라면서 "대구 일부에서 근거 없는 부정선거 주장, 과도한 진영 쏠림, 권력자들의 비상식적인 조치에 대한 막연한 찬성이 반복된다면 보수의 본령과도 대구 정신과도 거리가 있다"고 지적했다.이와 관련 주 부의장은 기자들과의 질의응답에서 "대구는 원래 영남 사림이 주도하면서 강한 비판 정신이 있는 지역"이라며 "언제부턴가 그것이 무뎌져서 우리 지역이 고립되는 현상"이라고 설명했다.그러면서 "보수의 핵심 정신이 팩트, 법치, 타인의 자유 존중인데 이 정신이 맞을 때 보수의 성지이지 특정 정당을 지지한다고 보수의 성지가 될 수 없다"며 "우리 대구가 보수의 바른 길을 (가도록) 세우는 것이 나라를 바로 세우는 길과 연결되는 것이고 그것이 보수 정당을 살리는 길"이라고 강조했다.주 부의장은 "윤 어게인과의 절연을 주장하는 것이냐"는 질문에는 "윤 어게인과 직접 연결하는 것은 맞지 않다"며 "대구가 그런 (우려의) 목소리들로만 가득 찬 도시로 비춰지는 것은 바람직하지 않다"고 말했다.주 부의장은 또 "대구시장 선거가 중앙정치의 종속변수가 되어서는 안 된다"고 주장했다. 대구의 미래를 놓고 당당하게 토론하고 경쟁해야 하고 선출된 대구시장은 중앙정부와 협상하고 현안 해결을 요구할 수 있어야 한다"고 말했다. 그러면서 "그 지역과 특성에 따른 지도자를 뽑아야 가장 발전시킬 수 있다"며 특정 정당만을 보고 선출해서는 안 된다고 주장했다.그는 또 박정희 동상 앞에서 출마선언을 한 이유에 대해 "산업화와 근대화를 성공시킨 박정희 대통령은 자랑스러운 우리 대구의 상징"이라며 "박정희 대통령은 이념의 전사가 아니었다. 국민들을 잘 먹고 잘살 수 있게 하느냐는 것이 유일한 이념이고 노선이었다. 대구시장이 되면 저는 박정희의 길을 가겠다"고 설명했다.주 부의장은 ▲군 공항 이전과 상수원 확보 등 지역 숙원사업 신속 매듭 ▲대구경북 행정통합 ▲임기를 마치고도 대구에 남는 책임지는 시장 ▲대구의 자존심 회복을 약속했다.그는 대구경북 행정통합과 관련 "이재명 정부에서 시도 통합을 적극 지원하고 통합이 돼야만 소멸을 방지하고 경쟁력을 키우고 중앙정부의 지원을 더 받을 수 있다"며 '선 통합 후 보완'을 제시했다.지역 발전과 관련 주 부의장은 "기업 한두 개 유치한다고 대구 경제가 수도권 등을 따라잡을 수 없다"며 "게임의 규칙, 게임의 룰을 바꿔야 한다"고 주장했다. 그는 "대구 경제를 다시 도약시키려면 재산업화"라며 "재산업화의 여건을 게임의 규칙을 바꾸어서 기업이 올 수 있는 환경을 만드는 것"이라고 말했다.대구시장 출마를 선언하거나 선언 예정인 후보들과의 장점에 대해 그는 "대구를 누구보다 잘 알고 대구 문제를 기존 방식과 다르게 접근하고 풀 수 있는 경험, 중앙정부 및 여당과의 대화와 협상이 가능한 사람"이라며 자신이 가장 적임자라고 강조했다.