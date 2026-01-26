내포제시조 지켜온 소리꾼의 30년 "차 안이 연습실이었죠"

큰사진보기 ▲충남무형유산 내포제시조 이수자 안종미 ⓒ 김은혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남무형유산 내포제시조 이수자 안종미 완창발표회 모습 ⓒ 안종미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천투데이와 충남도청에도 실립니다.

지난해 12월 27일 충남 서산시 문화회관 소공연장. 무대 위에는 단출한 조명과 악기, 그리고 한 사람의 소리꾼이 있었다. 충남무형유산 내포제시조 이수자 안종미. 그녀는 이날 '완창'이라는 이름으로 내포제시조의 처음과 끝을 온몸으로 풀어냈다.숨을 고르고, 마음을 다잡고, 한 소절, 한 소절을 삶처럼 이어갔다. 관객들은 숨을 죽였다. 누군가는 눈을 감았고, 누군가는 손을 꼭 쥐었다. 한 달 뒤인 지난 24일, 서산의 작은 카페에서 그녀를 다시 만났다. 그는 따뜻한 차를 앞에 두고 "이제야 제 인생을 돌아볼 여유가 좀 생긴 것 같아요"라며 조용히 웃었다. 이야기는 그렇게 시작됐다.사람들은 안종미를 '행사 사회도 잘 보는 소리꾼'으로 기억한다. 말이 유려하고, 진행이 편안하다. 지역 축제나 경로잔치에서도 그녀는 분위기를 자연스럽게 이끈다. 그녀가 말하는 '행복'은 크지 않다.경로잔치 행사에서 있었던 일도 떠올렸다. 분장실에서는 고성이 오갔지만, 무대에 오르자 모두가 아무 일 없던 듯 노래를 이어갔다.무대는 늘 그녀에게 태도를 먼저 묻는 자리였다. 연습 환경은 늘 부족했다. 그래서 차로 향했다. 갓길에 차를 세우고 조수석을 눕혀 연습했다. 음악을 틀고 혼자 따라 불렀다. 한두 시간이 금세 지나갔다.율동 연습은 들판 팔각정에서 했다. 누군가에겐 우스운 풍경이었겠지만, 그 시간들이 쌓여 지금이 됐다. 대학원 시절에는 볼펜을 물고 노래하는 훈련도 받았다. 사람들 앞에서 침 흘리면서 노래했는데 너무 창피했다. 그 훈련은 소리를 바꿨다. 싫었지만, 지금은 감사한 시간으로 남아 있다.유년 시절도 녹록지 않았다. 어릴 땐 그냥 살아남는 게 목표였다는 그녀. 엄마가 부르던 민요는 그녀의 기억에 남았다. 상처는 노래로 이어졌다. 그녀는 30회 넘게 대회에 나갔다. 떨어지고, 울고, 다시 도전했다. 그래서인지 심사위원 앞에 서면 지금도 떨린다. 성과는 있었지만, 과정은 늘 불안했다. 잘하고 있는 건지, 지금도 헷갈린다.지금 그녀는 제자를 가르친다. 가르치는 게 제일 힘들다고 한다. 학생은 적고, 중간에 그만두는 경우도 많다. 마음 상할 때도 많다. 그래도 포기하지 않는다. 사람부터 만들어야 하니까. 20년 넘게 요양원 봉사공연도 다녔다. 제자들과 함께 이동했고, 비용은 대부분 자비였다. 밥도 사주고, 차비도 내고. 최근에는 요양원에서 감사패를 받았다. 그땐 좀 뿌듯했다. 하지만 보람만으로 버틸 수는 없었다.그녀의 목소리는 이 대목에서 낮아졌다. 시조를 배우겠다고 찾아오는 사람은 손에 꼽을 정도다.시조는 단기간에 익히기 어렵다. 최소 4~5년은 매달려야 무대에 설 수 있다. 그 정도 버티는 사람이 거의 없다. 시간과 비용, 인내심이 함께 요구되지만 돌아오는 것은 많지 않다.설 무대가 없는 현실은 가장 큰 좌절이 된다. 그녀는 개인의 열정만으로 전통을 지키는 데 한계가 있다고 말한다.제도적 지원도 필요하다고 했다.요즘 아이들 가운데는 아리랑조차 모르는 경우도 많다. 시조가 대중화되기 어렵다는 것도 알고 있다. 그럼에도 그녀는 쉽게 포기하지 않는다. 많은 사람이 안 불러도 누군가는 이어가야 하니까. 그녀에게 앞으로의 계획을 묻자 "대통령상도 한 번 도전해보고 싶고요. 아이들 더 잘 키우고 싶어요"라며 웃었다. 카페를 나서며 그녀는 말했다.차 안에서 시작된 연습은 이제 전통을 지키는 책임이 됐다. 사다리는 그렇게 오른다. 천천히, 흔들리면서도 멈추지 않고.