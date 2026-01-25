"바다에서 배운 리더십, 정치로 이어간다"

큰사진보기 ▲김석구 전 경기평택항만공사 사장이 24일 광주하남교육지원청에서 자신의 삶과 현장 경험을 담은 저서 '구석구석 김석구의 항해일지' 출판기념 북콘서트를 개최했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

"파도는 없앨 수 없지만 방향과 목표가 정해지면 출항해야한다."

김석구 전 경기평택항만공사 사장이 24일 광주하남교육지원청에서 자신의 삶과 현장 경험을 담은 저서 '구석구석 김석구의 항해일지' 출판기념 북콘서트를 통해 이같이 말했다.김 전 사장은 이날 북 콘서트에서 자신이 바다에서 배운 리더십, 보좌관으로 살아온 정치 경험과 공공의 책임을 강조하며 청중에게 그의 목소리를 전했다.그는 자신의 바다에서의 경험을 토대로 리더십의 본질을 강조했다. 김 전 사장은 과거 페르시아만 과거 유조선 승선 시절을 떠올리며 "위기 상황에서 리더가 흔들림 없이 중심을 잡는 것이 얼마나 결정적인지 뼈저리게 깨달았다"고 회상했다.그는 "파도가 잔잔해져야 항해가 시작되는 것이 아닌 방향과 목표가 분명하게 정해지면 출항하는 것"이라며 "파도를 없앨 수는 없지만, 그 파도를 어떻게 헤쳐 나갈지는 키를 쥔 리더의 몫"이라고 말했다.이어 "배를 조종하는 사람의 리더십은 목표를 분명히 하고 그 판단의 결과에 책임을 지는 것"이라며 "그것이 바로 공공의 영역"이라고 강조했다.김 전 사장은 학창시절과 해양대학교에서 배운 철학과 사회생활에서 경험을 전하며 "1000분의 3의 오차도 허용하지 않는 세계에서 강인함과 조직력, 사람과의 우애를 배웠다"고 자신했다.또 자신의 항해사 시절 사고로 동료를 잃어본 경험을 떠올리며 그의 정치적 핵심가치로 안전을 꼽았다. 그는 "가장 중요한 것은 안전"이라며 "안전은 사고가 난 뒤에 대응하는 것이 아니라, 출발 전 보이지 않는 곳까지 챙기는 데서 시작된다"고 강조했다.그러면서 "늘 선택의 순간을 기다리며 꾸준히 노력해 살아왔다"며 "정치란 현장에서 배우는 것이며, 말보다 사람들의 목소리가 더 소중하다는 것을 깨달았다. 그래서 무엇보다 많이 듣는 자세가 필요하다고 생각한다"고 덧붙였다.축사에 나선 소병훈 의원은 "저보다 먼저 보좌진으로 국회를 들어간 그는 차분하고 성실한 사람"이라며 그의 꾸준함을 강조했다. 안태준 의원은 "저와 같이 보좌진 생활을 해온 그의 공공기관 경영 경험을 기반으로 지역을 향해 새로운 길을 열려는 결심을 마음 깊이 응원한다"고 말했다.김병욱 전 청와대 정무비서관도 "광주와 성남은 예전 한 곳 이었다"며 "두 지역이 함께하면 이재명 정부를 위해 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.한편, 이번 행사는 소병훈(경기 광주갑), 안태준(경기 광주을) 국회의원을 비롯해 김병욱 전 청와대 정무비서관, 경기도·광주시의원 및 지역 정계 인사와 시민들이 함께했다.