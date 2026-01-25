미얀마 군부서 치른 '반쪽 총선' 최종 투표 ... 민주단체는 '반발'

큰사진보기 ▲25일 총선 3차 투표 실시를 보도한 미얀마 현지 언론. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

'가짜선거' 논란에도 쿠데타로 집권한 미얀마(버마) 군사정권이 국회의원을 새로 뽑는 총선거를 치르고 있다. 이번 미얀마 총선은 모두 세 차례에 걸쳐 실시됐고, 2025년 12월 28일 1차와 지난 11일 2차에 이어 25일 마지막 3차 투표가 진행됐다.한국에 거주하는 미얀마 출신 활동가와 이주노동자들이 이번 주말 곳곳에서 '가짜선거 규탄', '봄혁명', '민주화 승리'를 염원하며 행동을 벌였다. 미얀마 민주화운동 단체들은 쿠데타 5년이 되는 오는 2월 1일 부산에서 "미얀마 군부 가짜선거는 무효" 집회를 연다.25일 미얀마연방민주주의승리연합(MFDMC), 한국미얀마연대, 미얀마군부독재타도위원회, 미얀마민주주의네트워크는 미얀마 현지와 해외 언론 보도에다 민주진영 국민통합정부(NUG) 발표를 종합해 다양한 소식을 전했다.민 아웅 흘라잉 최고사령관을 비롯한 군부는 민주화운동 지도자 아웅산 수치(Aung San Suu Kyi, 수키·수찌, 80) 전 국가고문이 이끌었던 민주주의민족동맹(NLD)이 압승했던 2022년 총선을 부정선거라 주장하며 2021년 2월 1일 쿠데타를 일으켜 집권했다.미얀마 연방의회는 상·하 양원제로, 하원 440석과 상원 224석으로 총 664석이며 과반 의석수는 333석이다. 최고사령관이 166석(25%)을 현역 군인으로 배정해 임명하고 나머지를 선거로 뽑는 것이다.미얀마 군사정권의 선거관리위원회는 102개 지역에서 1차, 100개 지역에서 2차 투표를 했고 과반 이상 투표율을 보였다고 발표했다. 25일 61곳에서 투표가 진행되었다. 미얀마 전국 행정구역(타운십)은 33개다.미얀마 현지언론 <일레븐 미디어>는 "25일 3차 투표가 진행됐다"라며 "3차 투표 대상인 밍갈라 따운뉴안 타운십에서는 총 20개 구역이 있고, 53개의 투표소를 개설해 투표가 진행 중인 것으로 전해졌다"라고 보도했다.나머지 지역은 소수민족군이나 민주진영 무장세력이 군사정권에 맞서 전투를 벌어지고 있어 투표 진행이 어려운 상황이다. 이에 나머지 67곳은 투표하지 않는 것으로 전해졌다. 이번 총선은 3차 투표로 마무리된다.군사정권은 3차 투표까지 해도 군부를 지지하는 정당이 상·하원 모두 과반 의석을 차지할 수 있다고 판단하는 것이다.1988년 민주화 항쟁 당시 창당한 민주주의민족동맹은 2023년 군정에 의해 해산돼 이번 총선에 후보를 내지 못했고, 소수민족 등으로 결성된 샨족민주당(SNDP)과 몬족통합당(MUP)이 참여했다.미얀마 대통령은 의회의 간접선거로 선출하게 된다. 해외언론들은 민 아웅 흘라인 최고사령광이 대통령으로 선출될 것으로 보고 있다.미얀마 군부에 의해 치러진 이번 총선은 '가짜선거' 논란을 받고 있다. 미얀마군부선거반대공동행동위원회, 미얀마민주주의를지지하는한국시민사회단체모임, 미얀마민주주의네트워크를 비롯한 '재한 미얀마 혁명단체들'은 "국민의 96%가 '가짜 선거를 수용하지 않고 반대한다"라며 투표 참여자는 극히 저조하다라고 밝히기도 했다.재한 미얀마 혁명단체들은 "가짜 선거는 미얀마의 정치적 위기를 해결하지 못할 뿐만 아니라, 국민을 향한 전쟁 범죄를 증가시키고 군부 독재의 수명을 연장하려는 목적일 뿐"이라고 지적했다.미얀마 봄혁명 행동이 계속되고 있다. 이번 주말 대구와 울산에서 "미얀마 군부 독재 반대 시위"가 벌어지기도 했다. 미얀마인들은 지난 24일 대구에서 "미얀마 민주화 승리"라고 쓴 펼침막을 들고 서 있었다. 또 울산터미널 앞에서는 25일 시민들이 갖가지 구호를 적은 손팻말을 들고 '미얀마 군부쿠데타 5년, 반독재 집회'를 열었다.미얀마민주항쟁연대 부산네트워크, 미얀마연방민주주의승리연합은 오는 2월 1일 오전 부산역 광장에서 "미얀마 군부 가짜선거는 원전 무효이다. 미얀마 군사쿠데타 이후 5년, 민주화를 향한 투쟁은 멈추지 않습니다"라는 제목으로 '미얀마 민중과 함께하는 136번째 집회'를 벌인다.이날 집회에서는 MFDMC, 천주교 부산교구 정의평화위원회 관계자가 참여해 발언하고 미얀마 봄혁명음악단이 투쟁공연한다.