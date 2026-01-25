이재명 대통령, 이혜훈 지명 철회... "국민 눈높이 못미쳐"

큰사진보기 ▲앙다문 이혜훈이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 출석해 입을 앙다물고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

AD

이재명 대통령이 25일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 지명을 전격 철회했다. 이 대통령의 '보수 통합 인사'로 주목받았던 이 후보자는 강남 아파트 불법 청약 의혹과 보좌진 갑질 등 인사청문회 과정에서 불거진 각종 논란으로 인한 국민 여론 악화를 넘지 못하고 결국 낙마하게 됐다.홍익표 청와대 정무수석은 이날 오후 춘추관 브리핑을 통해 "이 대통령은 이 후보자에 대한 사회 각계각층의 다양한 의견을 경청하고, 인사청문회와 그 이후의 국민적 평가를 유심히 살펴봤다"며 "안타깝게도 국민주권 정부의 기획예산처 장관으로서 국민 눈높이에 부합하지 못했다. 숙고와 고심 끝에 이 후보자의 지명을 철회하기로 결정했다"고 밝혔다.지명철회 배경에 대해 홍 정무수석은 "이 후보자를 지명하실 때 야당의, 다른 정당의 보수 진영에 계신 분을 모셔 온 것인데 국민적 눈높이와 도덕적 기준에 부합하지 못함으로 인해 장관 취임까지는 이뤄지지 못했다"며 "국회 인사청문회 과정에서 다양한 문제 제기가 있었다. 일부 부분에 대해 후보자가 소명한 부분이 있고, 소명이 국민적 눈높이에 미치지 못한 부분도 있다"고 설명했다. 이어 "여러 사안을 고려한 것이지 특정 사안 한 가지에 의해 지명 철회가 이뤄진 건 아니다"라고 덧붙였다.후보자의 자진 사퇴 대신 지명 철회를 결정한 데 대해서도 "인사권자로서 책임을 다한 것"이라고 말했다.다만 청와대는 이번 이 후보자 낙마 이후에도 '통합 인사' 기조는 유지하겠다는 입장을 밝혔다. 홍 정무수석은 "통합 인사를 통해 대통합의 의미와 가치를 되새기고자 하는 이 대통령의 숙고와 노력은 계속될 것"이라며 "특정 진영 한쪽에 계신 분이 아니라 우리 사회 각계 각층의 전문성을 가진 분을 폭 넓게 쓰겠다는 근본적 취지, 대통령의 통합 의지는 계속 유지된다"고 말했다.'차기 기획예산처 장관 후보자도 상대 진영에서 물색할 것이냐'는 질문에 그는 "기획예산처 장관 자리에 한정된 게 아니라 앞으로 인사가 다양하게 여러 가지가 있지 않겠나"라며 "고려하는 요소 중 하나가 우리 사회 통합이라는 것이지 예산처 장관을 정해 놓고 통합적 자리라서 보수 진영 인사로 모시겠다고 이해할 필요는 없다"고 부연했다.