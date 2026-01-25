화성 시민사회, '매향리평화시민협의회' 공식 출범

큰사진보기 ▲매향리평화시민협의회화성 매향리의 역사적 상처를 치유하고 평화 공동체를 실현하기 위한 시민 주도의 협의기구, ‘매향리평화시민협의회’(상임대표 오세욱)가 23일 오후 창립총회를 열고 공식 출범했다. ⓒ 매향리평화시민협의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 경기뉴스미디어에도 실립니다.

경기 화성 매향리의 역사적 상처를 치유하고 평화 공동체를 실현하기 위한 시민 주도의 협의기구, '매향리평화시민협의회'(상임대표 오세욱)가 23일 오후 창립총회를 열고 공식 출범했다.매향리는 1951년부터 2005년까지 미 공군 폭격 훈련장으로 사용되며 주민들이 오랜 기간 심각한 피해를 겪은 지역이다. 주민과 시민사회의 지속적인 투쟁 끝에 폭격장이 폐쇄되며 세계적인 평화운동의 상징적 현장으로 기록됐지만, 폐쇄 이후 20여 년이 지난 현재까지도 상처 치유와 역사 계승은 충분히 이뤄지지 못했다는 평가가 이어져 왔다.이날 상임대표로 선출된 가온교회 오세욱 목사는 취임사를 통해 "매향리는 제국주의 군사폭력으로 사람과 자연 모두가 깊은 상처를 입은 곳"이라며 "폭격장 폐쇄 이후에도 치유와 회복, 역사 계승은 지연된 채 새로운 갈등이 반복돼 왔다"고 지적했다. 이어 "시민사회가 중심이 돼 갈등을 종식하고, 치유와 회복, 반전·평화의 가치를 확산하는 역할을 수행하겠다"고 밝혔다.이번 협의회 창립은 2025년 8월부터 시작된 10여 차례의 TF 모임과 시민사회 논의를 거쳐 성사됐다. 이날 총회에는 24명의 창립회원이 참석해 정관을 확정하고, 협의회 운영 방향과 조직 구성을 의결했다.협의회는 2026년 핵심 사업으로 '매향리평화생태공원 및 기념관 운영 실태 조사'를 추진하기로 했다. 시민의 관점에서 현재 운영 실태를 점검하고, 매향리의 역사·평화·생태적 가치가 온전히 반영될 수 있도록 개선 대안을 제시하겠다는 계획이다.이날 총회에서는 오세욱 목사를 상임대표로 선출하고, 전만규 매향리평화주민대책위원장과 한미경 화성여성회 대표를 공동대표로 선임했다. 또 11명의 운영위원과 사무국장, 감사가 선임되며 조직 체계를 갖췄다.협의회는 앞으로 매향리 평화운동에 대한 기록·연구 활동을 강화하고, 주민·행정·의회를 잇는 협력 플랫폼 역할을 수행한다는 방침이다. 이를 통해 매향리가 단순한 과거의 상처가 아닌, 반전과 평화, 생태 공존의 상징 공간으로 자리매김하도록 활동을 이어갈 계획이다.