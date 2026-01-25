정청래 엄호한 조승래 "경쟁자 조국과 함께 하자는 게 자기 정치?"

큰사진보기 ▲정청래, 조국혁신당에 '합당' 전격 제안정청래 더불어민주당 대표가 1월 22일 서울 여의도 국회에서 긴급 기자회견을 열고 조국혁신당에 합당을 공식 제안하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲더불어민주당 이언주, 황명선, 강득구 최고위원이 1월 23일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 정청래 대표의 조국혁신당 합당 제안과 관련해 최고위원들과의 사전 논의 없이 진행된 절차의 비민주성을 지적하며 공식 사과와 재발 방지 대책을 요구했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

더불어민주당 지도부가 당내 거센 반발에도 조국혁신당과의 합당을 위한 내부 절차를 수순대로 진행하겠다는 방침을 재확인했다. "민주당이라는 큰 생명체 내에서 혁신당 DNA가 잘 섞일 것"이라며 당내 우려 불식에도 나섰다.조승래 민주당 사무총장은 25일 기자간담회를 열고 "(조국혁신당과) 합당을 위한 절차를 진행하겠다"라며 "당원 투표를 거치고, 전국대의원대회 투표 혹은 중앙위 의결이라는 절차를 거쳐야 한다"라고 향후 절차를 설명했다. 그러면서 조 사무총장은 "조국혁신당도 합당에 대해 의사가 있고 내부절차를 진행하겠다고 한 만큼 더 큰 용기를 갖고 진행했으면 한다"라고 말했다.당내 반대여론에 대해 조 사무총장은 "공감대가 부족하지 않냐는 지적이 있고, 이에 대해 정 대표가 최고위에서 사과한 바 있다"라며 "지방선거 일정상 지금 논의해야만 지방선거를 함께 치를 수 있다고 판단한 것이다. 그런 점을 이해하면 좋을 것"이라고 말했다.앞서 정 대표는 23일 열린 최고위원회에서 "여러 불가피성과 물리적 한계 등으로 사전에 충분히 공유 드리지 못한 부분 송구스럽다"면서도 "당 대표가 먼저 (합당을) 제안하지 않고서는 지방선거 전에 시간상 불가능할지도 모르겠다는 생각으로 사과할 각오로 제안했다"고 밝힌 바 있다. 당시 정 대표는 "전당원 투표에서 가결되면 가는 것이고 부결되면 멈추는 것"이라며 "어떤 것이 지방선거 승리를 위해 나은 길인지 당원들의 집단지성으로 이 문제를 잘 풀어갔으면 좋겠다"고 말했다.그러나 당 내 비판 여론 역시 여전하다. 정 대표의 합당 제안에 반발한 이언주 수석최고위원과 강득구·황명선 최고위원은 지난 23일 열린 최고위원회에 불참하며 강하게 반발하고 있다. 특히 이 최고위원은 "합당 제안이 당의 미래보다는 당 대표 개인의 정치 일정, 특히 연임을 염두에 둔 포석이라는 의구심을 지울 수 없다"라며 정 대표를 맹비난하고 있는 상황이다.더불어, 민주당 초선 모임인 '더민초'도 오는 26일 긴급 모임을 열 예정이다. 이들 역시 "절차적 정당성 없는 독단적 합당 추진을 반대한다"며 단체로 목소리를 내고 있는 실정이다. 더민초 소속 의원 30명은 지난 23일 회동을 통해 "합당 논의 중단"을 요구하는 입장문을 발표한 바 있다.이 같은 반발에도 지도부는 '합당 절차를 밟겠다'는 입장을 재확인했다. 조 사무총장은 "조국 대표가 '(혁신당의) 독자적, 정치적 DNA가 보전돼야 한다고 말했는데, 민주당 70년 역사 속에 수많은 정치세력들의 DNA가 새겨져있다"라며 "그런 점에서 민주당이라는 큰 생명체 내에 혁신당 DNA가 잘 섞일 것"이라고 말했다.이어 일각에서 제기되는 '정청래의 자기 정치'비판에 대해 "경쟁자가 될 수 있는 조국과 함께 하자는 건데 자기 정치는 어울리지 않는다"라며 "혁신당과의 합당은 내란에 맞선 정당이 내란 완전 극복을 위해 힘을 모으자는 취지이고 이재명 정부 성공을 위해 힘을 모으자는 취지"라고 해명했다. 그러면서 "국민의힘이 한동훈 전 대표를 내치냐 마냐 말이 많은데, 어찌보면 장동혁 대표가 당내 가장 큰 경쟁자인 한동훈을 내치려는 거 아니냐"고 덧붙였다.이어진 기자와의 질의응답에서 '혁신당 지분을 어떻게 인정할 것이냐'는 질문이 나오자 조 사무총장은 "내부 절차가 진행되면 각 당의 협의팀이 만들어져야 한다. 그 과정에서 지분 논의 같은 것들은 있을 수 없다"라고 선을 그었다. "내란 청산과 지방선거 승리, 이재명 정부 성공이 핵심 이슈고 주제"라는 것이다. 합당 후 당명 변경에 대해서도 "민주당 당명 유지해야 한다는 생각"이라고 말했다.한편, 조 사무총장은 당내 선거에서 대의원과 권리당원 표 반영 비율을 1 대 1로 맞추는 '1인 1표제'에 대해 "이번에는 통과될 것"이라고 전망했다. 민주당은 권리당원을 대상으로 한 '1인 1표제' 의견 수렴 결과, 전체의 31.64%가 참여해 찬성률 86.3%을 보였다고 밝힌 바 있다. 조 사무총장은 "오는 2월 2일 개최될 중앙위원회에서 당헌 개정이 될 수 있게 최선을 다하겠다"고 강조했다.조 사무총장은 "의견 수렴 시작 50여 분 후에 정청래 대표가 합당을 제안해 의견 수렴에 영향을 미칠 것이라고 예상한 사람도 있었다"며 "합당 제안은 우리 당의 확장 전략이고 1인 1표제를 추진하는 것은 당원주권 강화를 위한 역량 강화 전략이다. 합당 문제와 당원 주권 확립을 위해 1인 1표제로 가고자 하는 방향은 충돌 될 일이 없는 것으로 이해한다"고 말했다. 더불어 "1인 1표제는 합당이 됐다고 해도 견지해야 할 기본 원칙"이라고 덧붙였다.