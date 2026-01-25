메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

26.01.25 12:57최종 업데이트 26.01.25 12:57

전국민주화운동동지회, 이광희 운영위원장 선임

원고료로 응원하기
전국민주화운동동지회, 25일 정기총회.
전국민주화운동동지회, 25일 정기총회. ⓒ 전국민주화운동동지회

전국민주화운동동지회는 25일 김해 봉하마을 강금원기념봉하연수원에서 정기총회를 열어 이광희 전 김해시의원을 운영위원장으로 선임했다. 이날 총회에는 허성무(창원성산), 김상욱(울산남구) 국회의원과 천창수 울산교육감 등이 함께 했다.

#민주화

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사진주시, 설맞이 '지류 진주사랑상품권' 10억 발행


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기