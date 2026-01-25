사회부산경남한줄뉴스 26.01.25 12:57ㅣ최종 업데이트 26.01.25 12:57 전국민주화운동동지회, 이광희 운영위원장 선임 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲전국민주화운동동지회, 25일 정기총회. ⓒ 전국민주화운동동지회 관련사진보기 전국민주화운동동지회는 25일 김해 봉하마을 강금원기념봉하연수원에서 정기총회를 열어 이광희 전 김해시의원을 운영위원장으로 선임했다. 이날 총회에는 허성무(창원성산), 김상욱(울산남구) 국회의원과 천창수 울산교육감 등이 함께 했다. #민주화 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사진주시, 설맞이 '지류 진주사랑상품권' 10억 발행 갤러리 오마이포토 장동혁 단식 농성장 찾은 이준석 1/7 이전 다음 이전 다음 2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 김병기 "최고위 제명 결정하면 떠나겠다" 인사청문회 대기하는 이혜훈 후보자 국민의힘, 청와대 앞 규탄대회... "통일교·공천뇌물 특검 수용하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.