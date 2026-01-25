전국민주화운동동지회, 이광희 운영위원장 선임

큰사진보기 ▲전국민주화운동동지회, 25일 정기총회. ⓒ 전국민주화운동동지회 관련사진보기

전국민주화운동동지회는 25일 김해 봉하마을 강금원기념봉하연수원에서 정기총회를 열어 이광희 전 김해시의원을 운영위원장으로 선임했다. 이날 총회에는 허성무(창원성산), 김상욱(울산남구) 국회의원과 천창수 울산교육감 등이 함께 했다.