책 <김해-경제> 펴낸 정영두, 2월 1일 출판기념회

노무현정부 때 청와대 행정관을 지낸 정영두 휴룸 대표이사가 오는 2월 1일 김해 중소기업비즈니스센터 대강당에서 출판기념회를 연다. 김해시장선거 출마예상자인 정 대표이사는 책 <김해-경제>를 펴냈다.