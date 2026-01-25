메뉴 건너뛰기

26.01.25 12:48최종 업데이트 26.01.25 12:48

책 <김해-경제> 펴낸 정영두, 2월 1일 출판기념회

노무현정부 때 청와대 행정관을 지낸 정영두 휴룸 대표이사가 오는 2월 1일 김해 중소기업비즈니스센터 대강당에서 출판기념회를 연다. 김해시장선거 출마예상자인 정 대표이사는 책 <김해-경제>를 펴냈다.

정영두 출판기념회.
정영두 출판기념회. ⓒ 정영두

#정영두

