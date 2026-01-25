정치부산경남한줄뉴스 26.01.25 12:48ㅣ최종 업데이트 26.01.25 12:48 책 <김해-경제> 펴낸 정영두, 2월 1일 출판기념회 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천2 댓글 공유 노무현정부 때 청와대 행정관을 지낸 정영두 휴룸 대표이사가 오는 2월 1일 김해 중소기업비즈니스센터 대강당에서 출판기념회를 연다. 김해시장선거 출마예상자인 정 대표이사는 책 <김해-경제>를 펴냈다. 큰사진보기 ▲정영두 출판기념회. ⓒ 정영두 관련사진보기 #정영두 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사전국민주화운동동지회, 이광희 운영위원장 선임 갤러리 오마이포토 '1억 원 공천헌금' 의혹 강선우 경찰 출석 "원칙 지키며 살아왔다" 1/6 이전 다음 이전 다음 2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 김병기 "최고위 제명 결정하면 떠나겠다" 인사청문회 대기하는 이혜훈 후보자 국민의힘, 청와대 앞 규탄대회... "통일교·공천뇌물 특검 수용하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.