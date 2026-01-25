진주시, 구직 청년에 면접정장 무료 대여

AD

진주시는 취업을 준비하는 미취업 청년들의 경제적 부담을 덜고 성공적인 사회 진출을 지원하기 위해 미취업 청년을 대상으로 오는 27일부터 '2026년 무료 면접정장 대여사업'을 추진한다.이번 사업은 면접에 필요한 정장을 무료로 대여해 주는 청년 지원 정책이다. 특히 청년들이 정장 구매에 드는 경제적 부담을 덜어주고, 자신감을 고취해 면접에 더욱 집중할 수 있도록 도와주는 제도이다.지원 대상은 진주시에 주소를 두고 있는 18~39세의 청년이면 누구나 이용할 수 있으며, '진주시 청년온라인플랫폼'으로 간단한 신청 절차만 거치면 된다. 온라인 신청이 승인되면 안내에 따라 지정된 대여업체를 방문해 정장을 무료로 대여할 수 있어 취업 준비생들에게 시간·금전적으로 부담을 덜어줘 호응을 얻고 있다.대여 품목은 기본적인 정장을 갖추는 데 필요한 재킷, 바지 또는 스커트, 셔츠, 넥타이 등으로, 대여 기간은 3박 4일이다. 1인당 연간 4회까지 이용할 수 있으며, 다양한 치수를 갖추고 있어 청년들이 체형에 맞게 정장을 선택할 수 있다.