진주시, 설맞이 '지류 진주사랑상품권' 10억 발행

진주시는 설 명절을 앞두고 오는 28일부터 지류 진주사랑상품권 10억 원을 10% 할인율로 발행한다.



이번 상품권은 설을 맞아 가계의 부담을 줄이고, 소상공인과 전통시장 상인들의 매출을 증대하기 위해 발행되는 것으로, 1인당 월 20만 원까지 구매할 수 있다.



지류 상품권은 관내 농협과 경남은행, 새마을금고에서 개인당 월 20만 원의 한도로 구매할 수 있으며, 관내의 지류 가맹점 3600여 곳에서 사용할 수 있다.