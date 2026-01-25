조용호 경기도의원 출판기념회 성황, 오산 미래 비전 공유

큰사진보기 ▲조용호 경기도의원 오산서 출판기념회조용호 경기도의원(더불어민주당·오산)이 24일 오산오색문화체육센터에서 저서 [사람을 잇다, 도시를 흐르게 하다] 출판기념회를 열고 시민들과 소통의 시간을 가졌다. ⓒ 조용호 관련사진보기

조용호 경기도의원(더불어민주당·오산)이 24일 오산오색문화체육센터에서 저서 <사람을 잇다, 도시를 흐르게 하다> 출판기념회를 열고 시민들과 소통의 시간을 가졌다.이날 행사에는 시민과 정·관계 인사 등 약 3000명이 참석해 성황을 이뤘다. 출판기념회는 조 의원이 현장에서 시민들과 호흡하며 쌓아온 의정 철학과 오산의 미래 비전을 공유하기 위해 마련됐다.행사장에는 곽상욱·이기하 전 오산시장을 비롯해 민주당 정윤경 경기도의회 부의장, 최종현 원내대표, 대각사 회주 석정호 큰스님 등 지역 정치·사회 인사들이 참석해 축사를 전했다.김승원 국회의원과 김동연 경기도지사, 차지호·김병주·홍기원·박균택·김준혁·전용기 국회의원, 안민석 전 국회의원, 김진경 경기도의회 의장 등은 축하 영상을 통해 조 의원의 출판을 축하하며 응원의 메시지를 전했다.조 의원은 저자 인사말에서 "이 책은 '말하는 정치보다 듣는 정치를 하겠다'는 다짐에서 출발했다"며 "정치는 성과보다 태도로 남고, 도시는 건물이 아니라 방향으로 완성된다"고 말했다. 이어 "시민의 속도에 맞춘 정치로 사람과 지역을 잇는 의정활동을 이어가겠다"고 밝혔다.조 의원은 2022년 도의원 취임 이후 장애인과 느린학습자 등 사회적 배려 계층을 위한 조례 제정, 포용 정책 발굴, 문화·체육·관광 분야의 지속 가능한 발전을 위한 입법·정책 활동에 주력해 왔다. 전 오산시시설관리공단 이사장, 초록우산 화성후원회 운영위원으로 활동했으며, '제6회 정조대왕 인물대상' 광역부문 의정대상을 수상한 바 있다.