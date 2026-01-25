메뉴 건너뛰기

사회

부산경남

26.01.25 12:31최종 업데이트 26.01.25 12:31

최강 한파 속 '봄의 전령' 홍매화 활짝

25일 창원 성산구 상남동 건물 화단

1월 25일 창원 상남동에 활짝 핀 홍매화.
1월 25일 창원 상남동에 활짝 핀 홍매화. ⓒ 윤성효

영하권을 밑도는 '최강 한파' 속에 '봄의 전령'인 홍매화가 활짝 피었다. 25일 창원 성산구 상남동 소재 한 건물 앞 화단에 홍매화가 몇 송이 피었고, 꽃방울이 맺혀 있다.

1월 25일 창원 상남동에 활짝 핀 홍매화.
1월 25일 창원 상남동에 활짝 핀 홍매화. ⓒ 윤성효

1월 25일 창원 상남동에 핀 홍매화.
1월 25일 창원 상남동에 핀 홍매화. ⓒ 윤성효

댓글
윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사


독자의견0

