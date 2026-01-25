사회부산경남 26.01.25 12:31ㅣ최종 업데이트 26.01.25 12:31 최강 한파 속 '봄의 전령' 홍매화 활짝 25일 창원 성산구 상남동 건물 화단 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 큰사진보기 ▲1월 25일 창원 상남동에 활짝 핀 홍매화. ⓒ 윤성효 관련사진보기 영하권을 밑도는 '최강 한파' 속에 '봄의 전령'인 홍매화가 활짝 피었다. 25일 창원 성산구 상남동 소재 한 건물 앞 화단에 홍매화가 몇 송이 피었고, 꽃방울이 맺혀 있다. 큰사진보기 ▲1월 25일 창원 상남동에 활짝 핀 홍매화. ⓒ 윤성효 관련사진보기 큰사진보기 ▲1월 25일 창원 상남동에 핀 홍매화. ⓒ 윤성효 관련사진보기 #홍매화 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사전국민주화운동동지회, 이광희 운영위원장 선임 갤러리 오마이포토 고개숙인 이혜훈 "성숙하지 못한 언행 사과" 1/13 이전 다음 이전 다음 2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 김병기 "최고위 제명 결정하면 떠나겠다" 인사청문회 대기하는 이혜훈 후보자 국민의힘, 청와대 앞 규탄대회... "통일교·공천뇌물 특검 수용하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.