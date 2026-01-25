국힘 '학생인권 기념식' 방해 논란에 200개 단체 "부당 개입, 사과하라"

▲정근식 서울시교육감과 교사, 학생들이 5일 오후 서울 중구 서울시의회 앞에서 지난해 서울특별시의회에서 의결된 서울특별시 학생인권 조례 폐지 조례안에 대해 재의 요구 입장을 밝히고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기