[사진] 제철 맞은 홍성 남당항 새조개, 관광객 북적

큰사진보기 ▲홍성의 대표적인 수산물인 새조개는 남당항과 천수만 일원에서 12월부터 이듬해 2월 사이에 주로 잡힌다. ⓒ 신영근 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲홍성 남당항에는 제철을 맞은 ‘바다의 귀족, 새부리를 닮은 새조개’를 맛보기 위해 방문객들로 북적였다. 남당항은 겨울철 최고의 수산물 먹거리 포구로 소문나 있는 곳이다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍성 남당항에는 제철을 맞은 ‘바다의 귀족, 새부리를 닮은 새조개’를 맛보기 위해 방문객들로 북적였다. 남당항은 겨울철 최고의 수산물 먹거리 포구로 소문나 있는 곳이다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍성 남당항에는 제철을 맞은 ‘바다의 귀족, 새부리를 닮은 새조개’를 맛보기 위해 방문객들로 북적였다. 남당항은 겨울철 최고의 수산물 먹거리 포구로 소문나 있는 곳이다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍성 남당항에는 제철을 맞은 ‘바다의 귀족, 새부리를 닮은 새조개’를 맛보기 위해 방문객들로 북적였다. 남당항은 겨울철 최고의 수산물 먹거리 포구로 소문나 있는 곳이다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍성 남당항에는 제철을 맞은 ‘바다의 귀족, 새부리를 닮은 새조개’를 맛보기 위해 방문객들로 북적였다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍성 남당항에는 제철을 맞은 ‘바다의 귀족, 새부리를 닮은 새조개’를 맛보기 위해 방문객들로 북적였다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲남당항은 새조개외에도 참소라가 대풍을 맞으면서 또 하나의 별미로 맛볼 수 있다. ⓒ 홍성군 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍성 남당항에는 제철을 맞은 ‘바다의 귀족, 새부리를 닮은 새조개’를 맛보기 위해 방문객들로 북적였다. 방문객들로 가득찬 주차장. ⓒ 신영근 관련사진보기

충남 홍성 남당항에는 제철을 맞은 '바다의 귀족, 새부리를 닮은 새조개'를 맛보기 위해 방문객들로 북적였다. 남당항은 겨울철 최고의 수산물 먹거리 포구로 소문나 있는 곳이다.홍성의 대표적인 수산물인 새조개는 남당항과 천수만 일원에서 12월부터 이듬해 2월 사이에 주로 잡힌다.이곳에서 잡히는 새조개는 살이 매우 통통하고 크며, 쫄깃하고 담백한 감칠맛이 특징이다.특히, 단백질과 철분, 타우린 및 필수아미노산 등의 영양소가 풍부하며 많은 이들의 사랑을 받으면서 많은 관광객이 찾고 있다.그래서일까. 지난 17일 남당항에서는 '제23회 홍성 남당항 새조개 축제'가 개막했다. 축제 개막 일주일째인 25일 찾은 남당항은 이른 아침부터 겨울철 최고의 별미인 새조개 참맛을 느끼기 위해 관광객으로 붐볐다.무더위로 인해 수확량이 감소하면서 다소 가격이 상승했던 지난해와 달리 올해는 2~3만 원 하락했다.상인에 따르면 1kg 기준(껍질 미포함) 새조개는 포장 9만 원, 식당에서 먹으면 10만 원이다.남당항은 이뿐만 아니라 참소라가 대풍을 맞으면서 또 하나의 별미로 맛볼 수 있다.홍성군에 따르면 천수만 죽도 주변에서 참소라(피뿔고둥) 채취가 대풍을 이루며 어업인들은 맹추위도 잊은 채 연일 작업을 이어가고 있다.참소라는 서해 연안 수심 10미터 안팎의 모래자갈 바닥에 서식하며 낮에는 바위 틈새에 숨어지내고 밤에는 활발한 먹이활동을 한다. 특히, 타우린도 풍부해 성인병 예방에 도움을 준다고 알려진 겨울철 최고의 맛을 자랑한다.지난 12일 첫 채취를 시작한 참소리는 매일 1.5톤씩 지금까지 약 20톤의 어획량을 기록했으며, 오는 3월까지 80톤가량 채취될 것으로 예상한다.이 외에도 남당항 주변에는 홍성 스카이타워를 비롯해 남당항 해양 분수공원, 남당 무지개도로, 야간 경관 명소 등 홍성의 다양한 관광지구가 조성되어, 오감 만족 여행지로도 주목받고 있다.그러면서 남당항 새조개 축제 기간인 오는 31일 오후 2시부터 4시까지 2시간 동안 '박준형 박영진의 2시만세' 공개방송이 진행된다.남당항 새조개 축제추진위원회 김용태 위원장은 지난 17일 축제 개막식을 통해 "(남당항 새조개는) 갯벌에서 해초만 먹고 커서 전국에서 알아주는 새조개"라면서 "남당항 축제장에 (새조개와 참소라 등 수산물을) 푸짐하게 한 상 차려놨으니까 (많이) 오셔서 많이 드시고 가시면 감사하겠다"고 말했다.한편, 남당항 새조개 축제는 다음 달 22일까지 개최되며, 축제 폐막 후에도 4월 30일까지 새조개 판매는 이뤄진다.