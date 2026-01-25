제주 소년 현근택 "용인 시민과 뚜벅뚜벅 걷겠다"

큰사진보기 ▲기념촬영24일 용인특례시 처인구 ‘정그리다’ 카페에서 열린 현근택 변호사 출판기념회에서 기념촬영을 하는 참석자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

"정치는 시민의 불편함을 찾아내고 해결하는 과정이어야 합니다."

큰사진보기 ▲현근택출판기념회에서 인사말을 하는 현근택 변호사 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애와 현근택 가족현근택 변호사(왼쪽에서 두번째) 가족과 함께 축사를 전하는 추미애 법사위원장(맨 왼쪽) ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲토크콘서트‘독수리 5형제’와 함께한 공감의 토크콘서트 ⓒ 고창남 관련사진보기

수원특례시 제2부시장을 역임하고 12년 동안 '용인경전철 주민소송'을 이끌며 용인시민의 혈세를 지키기 위해 뚝심으로 싸워온 현근택 변호사의 말이다.24일 토요일 오후, 용인시 처인구 카페 '정그리다' 앞은 이른 시간부터 사람들로 북적이며 뜨거운 열기로 가득 찼다. 카페 '정그리다' 안팎으로 몰려든 시민들, 그리고 무대 위에 나란히 선 현역·전직 국회의원들이 모였다. 음악 공연과 영상, 토크콘서트가 어우러진 자리였다.현근택 변호사는 이날 저서 <현명하고 근사한 선택>을 통해 자신의 삶과 정치 여정을 시민들 앞에 꺼내 놓았다. 동시에 오는 6월 3일 지방선거에서 용인시장에 도전하겠다는 뜻을 사실상 공식화했다.<현명하고 근사한 선택>은 제주도 중산간 마을 토산리에서 4·3 유가족으로 태어난 한 소년의 이야기로 시작된다. 국가 폭력의 상처 속에서 성장한 유년 시절, 불의에 타협하지 않겠다는 다짐, 그리고 인권변호사로서의 선택이 만화 형식으로 풀린다.이날 행사에서 상영된 주제 영상 역시 같은 맥락이었다. 서울대 법대 졸업이나 화려한 이력보다, 용인경전철 시민소송단 활동, 이재명 당시 대선 후보 대변인 시절, 수원특례시 제2부시장으로서의 행정 경험 등이 차분히 소개됐다. '무엇을 해왔는가'보다 '왜 그 선택을 했는가'에 초점이 맞춰졌다.현 변호사는 인사말에서 "이 책은 개인의 성공담이 아니라 시민과 함께 고민하고 선택해 온 기록"이라며 "법과 행정, 정치가 시민의 삶을 어떻게 바꿀 수 있는지에 대한 질문을 담았다"고 말했다. 이어 "어린 시절 밭을 갈던 마음으로, 용인 시민들의 삶 구석구석을 살피는 정치를 하고 싶다"고 덧붙였다.실제로 현근택 변호사는 제주 중산간 마을 토산리에서 어린 시절 아버지로부터 농사를 배우며 밭을 갈았던 경험이 있다. 현 변호사가 초등학교 5학년 때 아버지는 "너 이제 밭 가는 법을 배워야겠다. 무슨 일이든 배워두면 도움이 된다"면서 이를 가르쳤다. 처음에는 뜻대로 되지 않아 고생을 꽤나 했지만 시간이 지나며 익숙해졌고 아버지를 대신하여 밭을 갈았다. 중학생 때는 경운기 운전까지 배웠다.이날 행사에 참석한 인사들의 면면은 눈길을 끌었다. 추미애 국회 법제사법위원장을 비롯해 부승찬, 이상식, 이언주, 김준혁, 양문석, 김동아, 박성준, 전용기, 김영진, 김승원, 이건태 의원 등 현역 국회의원들이 참석했다. 이종걸·양이원영 전 의원, 김병욱 전 청와대 정무비서관, 진석범 전 청와대 선임행정관, 노영희 변호사 등도 자리를 함께했다.추미애 위원장은 축사에서 제주 4·3을 언급하며 "국가 폭력의 진상을 끝까지 규명하고, 다시는 같은 비극이 반복되지 않도록 한 것이 제주 정신"이라며 "척박한 땅에서도 스스로 길을 만들어 온 제주 고사리 같은 정신이 현근택 변호사와 닮아 있다"고 말했다.이어진 2부 토크콘서트에서는 '독수리 5형제'로 불리는 현근택 변호사와 부승찬·김준혁·양문석 의원, 진석범 전 행정관이 무대에 올랐다. 검찰개혁, 국방개혁, 언론개혁, 지방정부의 역할 등 굵직한 현안들이 거침없이 오갔다.부승찬 의원은 "정치는 결국 사람과 삶의 문제"라며 "말이 아니라 정책으로 용인의 정체성을 구현할 지도자가 필요하다"고 말했다. 양문석 의원은 언론개혁을 언급하며 "권력을 향해 침묵하고 약자만 공격해 온 왜곡 보도는 개혁의 대상"이라고 지적했다.김준혁 의원은 "여러분들이 잘 모르는 현근택 변호사의 비밀을 두 가지 소개하겠다"며 "얼굴도 잘생기고 피부도 고와 부잣집 출신으로 오해받기 쉽지만, 실제로는 제주 중산간 마을의 가난한 농가에서 태어나 밭을 갈아본 경험이 있는 사람"이라고 말했다.이어 "또 하나의 비밀은 석사 과정에서 도시계획을 전공한 도시계획 전문가로서 수원시 제2부시장까지 역임했고, 역사와 문화 자산에 대한 이해도 깊다는 점"이라며 "용인에서도 도시계획과 역사·문화를 함께 아우를 수 있는 인물로, 용인의 새로운 성장 동력을 만들어 갈 적임자"라고 평가했다.이날 행사는 출판기념회라는 이름으로 열렸지만, 현장 분위기는 사실상 '용인시장 출마 출정식'에 가까웠다. 현 변호사는 공식적인 출마 선언이라는 표현을 쓰지는 않았지만, 마무리 발언에서 "가는 길이 쉽지 않겠지만 시민들과 함께 뚜벅뚜벅 걸어가겠다"고 말하며 용인시장 도전 의지를 내비쳤다.시민들은 단순한 축하객이 아니라 질문자이자 토론자로 참여했고, 용인의 난개발 문제, 역사·문화 자산 보존, 반도체 투자 이후의 도시 전략, 생활 밀착형 행정에 대한 질문과 답변이 이어졌다. 현 변호사는 무대와 객석을 오가며 직접 소통했다. 저자 사인회는 행사 시작부터 끝까지 이어졌고, "용인의 미래를 어떻게 바꿀 것인가"라는 질문이 곳곳에서 나왔다.현근택 변호사는 이날 행사를 마무리하면서 "용인의 역사와 문화 자산을 살리고, 도시의 부족한 점을 채워 시민이 체감하는 변화를 만들고 싶다"며 "정치는 멀리 있는 것이 아니라, 시민의 삶 가까이에 있어야 한다. 앞으로의 길이 쉽지는 않겠지만, 용인 시민들과 함께 뚜벅뚜벅 걸어가겠다"고 말했다.