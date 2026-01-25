오인환 충남도의원 출판기념회... "소리없이 묵묵하게 가는 사람"

큰사진보기 ▲오인환 더불어민주당 충남도의원이 24일 논산문화원에서 열린 저서 '묵묵히 그러나 뜨겁게' 출판기념회에서 참석한 내빈과 시민들과 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲박범계 더불어민주당 국회의원이 24일 논산문화원에서 열린 오인환 충남도의원 출판기념회에서 축사를 통해 오 의원에 대한 지지와 기대를 밝혔다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲황명선 더불어민주당 최고위원이 24일 논산문화원에서 열린 오인환 충남도의원 출판기념회에서 축사 후 오 의원과 어깨동무를 하며 환하게 웃고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲24일 논산문화원에서 열린 오인환 충남도의원 출판기념회장 입구에 시민들이 남긴 응원 문구가 담긴 메시지 나무가 놓여 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲24일 논산문화원에서 열린 오인환 충남도의원 출판기념회에서 올해 99세인 오 의원의 어머니가 무대에 올라 내빈과 시민들에게 감사의 인사를 전했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲오인환 충남도의원이 24일 논산문화원에서 열린 출판기념회에서 참석한 시민들과 일일이 인사를 나누고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

오는 6·3 전국동시지방선거에서 논산시장 출마를 선언한 더불어민주당 오인환 충남도의원(논산2)이 24일 오후 4시 논산문화원에서 저서 <묵묵히 그러나 뜨겁게> 출판기념회를 열었다.이날 행사에는 박범계·황명선 국회의원을 비롯해 박정현 부여군수, 양승조 전 충남도지사, 허태정 전 대전시장, 나소열 전 충남도정무부지사, 맹정호 전 서산시장, 문정우 전 금산군수, 이병도 전 천안교육장 등이 참석했다.특히 박범계 의원은 축사에서 "황명선 의원이 사랑하는 아우 오인환을 위해 기쁜 마음으로 달려왔다"며 "오인환은 금강이 흐르듯 깊고 넓지만 소리 없이 묵묵하게 제 길을 가는 사람"이라고 평가했다. 오 의원을 당 핵심부와 직접 연결하는 발언으로 해석되며 현장 분위기를 달궜다.더불어민주당 대전·충남 통합 및 충청지역발전특별위원회 상임공동위원장을 맡고 있는 박 의원은 논산의 미래 구상도 제시했다.그는 "충남·대전 통합의 심장부를 논산에 세우고, 단절된 금강 물길을 다시 열어 조선 3대 시장이었던 강경과 논산의 역사를 되살리겠다"며 "그 중심에 오인환과 황명선이 있다"고 강조했다. 이어 "이들이 만들어갈 논산의 미래에 함께해 달라"고 호소해 큰 박수를 받았다.앞서 마이크를 잡은 황명선 민주당 최고위원도 "오인환은 2006년부터 현장을 지켜온 검증된 일꾼이자 동지"라며 "주권자인 시민을 '갑'으로 모시는 그의 정치 철학을 지지해 달라"고 힘을 실었다.오 의원은 이날 저서를 통해 자신의 정치 철학인 '공동체 행정'을 전면에 내세웠다. 그는 "이 책은 독단적 정치가 아니라 시민과 함께 길을 만들어온 기록이자 제안서"라며 "행정은 결과만 제시하는 것이 아니라 시민이 과정에 참여하고 성과를 함께 나누는 역할을 해야 한다"고 말했다.이어 "한 사람의 열 걸음보다 열 사람의 한 걸음이 중요하다"며 "보탬도 뺌도 없이 시민 곁에서 성숙한 정치를 이어가겠다"고 밝혔다.