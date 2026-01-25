직장인 10명중 7명 "용역·파견업체 변경 시 고용승계 보장해야"

▲용역·파견업체가 변경될 때 간접고용 노동자들에게 고용 승계와 경력 인정, 임금 등 근로조건을 보장할 필요가 있다고 생각하냐는 설문에 고용 승계를 해야 한다는 응답이 72.2%, 경력을 인정해야 한다는 응답이 87.4%, 임금 등 근로조건을 보장해야 한다는 응답이 86%로 각각 나타났다. ⓒ 이영일 chatGpt 관련사진보기