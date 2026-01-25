직장인 10명중 7명 "용역·파견업체 변경 시 고용승계 보장해야"

용역·파견업체가 변경될 때 간접고용 노동자들에게 고용 승계와 경력 인정, 임금 등 근로조건을 보장할 필요가 있다고 생각하냐는 질문에 고용 승계를 해야 한다는 응답이 72.2%, 경력을 인정해야 한다는 응답이 87.4%, 임금 등 근로조건을 보장해야 한다는 응답이 86%로 각각 나타났다.
이같은 결과는 직장갑질119가 여론조사 전문기관인 '글로벌리서치'에 의뢰해 지난해 10월 1일부터 10월 14일까지 전국 만 19세 이상 직장인 1000명을 대상으로 실시한 조사에서 확인됐다. 특히 경력 인정, 임금 등 근로조건 보장의 경우 10명 중 3명이 '권리 보장에 매우 동의한다'고 답했다.
현행 노동관계법에는 간접고용 노동자의 고용승계를 보장하는 조항이 없으며, 개별 분쟁 때마다 법원이 승계 관행이 있는지 등을 판단해 고용승계 여부를 결정한다.
단일 사용자와 근로계약을 맺는 것을 전제로 구성된 현행 노동관계법은 용역·파견업체 변경 시 간접고용 노동자의 고용 승계, 경력 인정, 동일·유사 업무에 대한 임금 수준 유지 등을 직접적으로 규정하지 않고 있다.
직장갑질119는 최근 한국GM 집단해고 사태에 대해 "용역·파견업체 변경 앞에서 간접고용 노동자의 고용 안정과 근로조건이 얼마나 쉽게 침해될 수 있는지 드러내는 대표적 사례"라며 고용승계 의무화를 촉구했다.
그러다 보니 최근 한국GM은 세종물류센터 하청노동자들이 노동조합을 설립하고 교섭을 요구하자 20여년간 이어져온 고용승계 관행을 깨고 조합원들이 소속되어 있던 하청업체와의 도급계약을 해지해 논란이 일고 있다. (관련기사 : "노조법 시행 앞두고 노조할 권리 짓밟혔다" 노동계, 한국GM 집단해고에 반발
https://omn.kr/2go7f)
계약이 해지된 하청업체는 폐업 공고와 함께 소속 노동자들에게 해고를 통지했고 새로 계약을 체결한 하청업체는 고용 승계를 거부하면서 하청업체 노동자 120여명은 하루아침에 일터를 잃었다. 이에 반발한 우진물류 근로자들은 기자회견 등을 통해 고용승계를 요구하고 있다.
"대한민국 일터, 간접고용 지배"
직장갑질119에 따르면 2020년부터 공공기관 위탁 요양원에서 근무하던 A씨는 올 1월부터 운영주체가 민간으로 바뀔 것이라고 들었는데. 지난해 연말 민간위탁 전환을 이유로 해고통지서 서명을 요구받았다. 이후 새롭게 수탁법인이 된 민간법인은 A씨를 포함한 일부 직원을 다시 채용하지 않았다.
또 도급업체와 계약하고 호텔에서 근무 중이던 B씨는 지난해 업체가 변경될 예정이니 계약 만료로 퇴사처리를 하겠다는 안내를 받았다. 이후 새로운 도급업체는 같은 업무를 계속 이어서 하게 될 B씨에게 수습 3개월 계약을 제안했고 그 이후에도 1년 미만의 단기 계약을 반복해 체결했다.
아파트 커뮤니티센터에서 근무 중이던 C씨 역시 5년간 3번 업체가 변경되는 경험을 했지만 최근 변경된 새 관리 업체는 기존 직원들을 상대로 2개월의 단계 계약을 체결하고 이를 갱신하다 결국 계약만료를 통보했다.
임득균 직장갑질119 노무사는 "대한민국 일터는 이미 외주화라는 이름의 간접고용이 지배하고 있다. 용역회사 소속이라는 간접고용 구조에서 수년간 일해온 노동자들은 단지 용역회사가 변경되었다는 이유만으로 근로관계가 종료되는 문제가 발생한다. 간접고용 구조에서 일하는 노동자들의 고용 안정을 위해 용역업체 변경 시 고용승계를 의무화하는 입법이 필요하다"고 말했다.