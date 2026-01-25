"하루의 마무리가 쌓여 시가 되고 인생이 된다"

큰사진보기 ▲유 시인의 작품에는 흘러가는 것들을 어떻게 받아들일 것 인가에 대한 진중한 태도가 담겨 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

"여성으로 살아오며 늘 누군가의 하루를 마무리하는 쪽에 있었어요. 그 시간이 쌓여 시가 되고, 제 인생이 되었죠. 매일 반복되는 풍경이지만 그 속에서 사라지지 않는 온기를 발견하려고 애를 쓰고 있습니다."

큰사진보기 ▲최근 선보인 유현민 시인의 두 번째 시집 ‘빛이 머무는 자리’. ⓒ 유현민 관련사진보기

AD

빛이 머무는 자리

노을은 바다의 어깨에 내려앉아

붉은 물빛으로 번져

세상을 적신다

자갈이 저무는 하루의 이야기를 들려주고

바다는 그 속삭임 따라

파도의 옷자락을 끌어당긴다

멀어지는 빛을

다시 품는 반복의 순간

하루의 끝이 한 송이 연꽃으로 피어난다

시간의 흐름 속에

노을은 더욱 깊은 색으로 내려앉고

흘러가는 것들의 따뜻한 숨이 머문다

잠시 머문 자리에서

머물다 가는 빛의 이름으로

소중한 이름 하나 불러본다

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

최근 두 번째 시집을 선보인 유현민 시인은 애송시로 표지시인 '빛이 머무는 자리'를 선택했다.아이를 키우고, 가족을 돌보고, 계절을 지나오며 배운 것을 늘 같은 자리에서 오래 바라보는 자신의 삶의 태도가 녹아 있다는 것이 선정 이유였다.유 시인은 드러나지 않지만, 끊임없이 이어지는 시간의 결을 시로 옮긴다. 무엇을 성취하거나 증명하려는 언어가 아니라, 흘러가는 것들을 어떻게 받아들일 것 인가에 대한 진중한 태도가 시에 담겨 있다.시인이 말하는 빛은 성취나 목표의 상징이 아니라 잠시 머물다 가는 존재다. 붙잡으려 하지 않을 때 가장 선명해지는 감정, 놓아주었을 때 비로소 이름을 얻는 기억들이 시의 중심을 이룬다.시인은 이 시를 통해 모든 것을 다 이루지 않아도 좋고, 모든 시간을 설명하지 않아도 괜찮다. 잠시 머문 자리에도 빛은 남고, 그 빛을 알아보는 마음이 삶을 지탱해 준다고 이야기한다.더 환해지려 애쓰기보다, 스스로의 온도를 낮추고 지나가는 것들의 이름을 불러주는 일에 특별한 재능을 가진 유현민 시인은 "빛이 머무는 자리처럼 잠시 머물다 가는 시어들로 많은 이들에게 위로가 되어 주는 시를 쓰기 위해 오늘도 말을 낮추어 머무는 빛을 담아 시를 쓰겠다"고 말했다.