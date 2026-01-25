8년 의정활동 갈무리, 서원 논산시의원 출판기념회

큰사진보기 ▲서원 더불어민주당 논산시의원 출판기념회 참석자들이 ‘책임정치, 시민의 참여, 공정한 도시’를 주제로 한 피켓을 들고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲서원 더불어민주당 논산시의원이 24일 논산 건양대 경상관에서 열린 출판기념회에서 8년간의 의정활동 소회를 밝히며 인사말을 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲황명선 더불어민주당 최고위원이 서원 논산시의원의 저서 '한 줄의 기준' 출판기념회에서 축사를 통해 축하의 뜻을 전하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲구본선 전 논산시의회 의장이 서원 논산시의원 출판기념회에서 축사를 전하는 가운데, 서원 의원이 옆에서 이를 듣고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲서원 논산시의원의 저서 '한 줄의 기준' 출판기념회장에서 시민이 책을 펼쳐 내용을 살펴보고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲서원 더불어민주당 논산시의원이 출판기념회장 입구에서 서서 시민 한 사람 한 사람과 인사를 나누고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

더불어민주당 서원 논산시의원이 8년간의 의정활동과 정치 철학을 담은 저서 <한 줄의 기준(제도를 고치는 100개의 문장)>을 출간하며 본격적인 정치 행보에 나섰다.서 의원은 24일 오후 2시 논산시 건양대학교 경상관에서 출판기념회를 열고 시민들과 직접 만나 향후 시정 구상과 정치적 비전을 공유했다. 이날 행사에는 황명선 더불어민주당 최고위원을 비롯해 전·현직 시의원, 지역 단체장, 시민 등 1000여 명이 참석했다.서 의원은 출판기념회에서 지난 8년간 현장에서 체감한 행정의 모순과 제도의 한계를 짚었다. 그는 "마을 안길 포장 하나도 관행과 내부 규정에 막혀 시민 불편이 반복되는 현실을 보며, 의지만 있다면 바꿀 수 있는 문제가 너무 많다는 걸 절실히 느꼈다"고 말했다.<한 줄의 기준>은 골목과 민원 창구에서 마주한 시민들의 목소리를 100개의 짧은 문장으로 정리한 책이다. 서 의원은 "정치인의 권한은 시민이 잠시 맡겨준 것"이라며 "늘 '4년짜리 비정규직'이라는 마음으로, 나를 믿어준 시민들이 비참해지지 않도록 의정활동에 임해왔다"고 강조했다.황명선 최고위원은 민선 7기 논산시장 재임 시절을 회고하며 "연무대 수영장 건립과 도로 확장을 위해 수십 차례 발로 뛰던 서 의원의 집요함과 실행력은 단연 인상적이었다"며 "사람 중심의 정치를 실천해온 청년 정치인"이라고 말했다.구본선 전 논산시의장도 "의회가 혼란스러울 때마다 방향을 분명히 제시하는 의정활동이 기억에 남는다"며 "시민 앞에 당당한 정치인으로 성장해 왔다"고 격려했다.이번 저서에는 논산의 근현대사를 담은 사진 100장도 함께 수록됐다. 과거 기록에 머무르지 않고, 이를 현재와 미래를 잇는 '기준'으로 재해석했다는 점에서 의미를 더한다. 지역의 역사와 시민의 일상을 정책 비전으로 연결하려는 시도가 담겼다는 평가다.지방선거 출마를 사실상 공식화한 서 의원은 "정치가 시민의 짐이 되어서는 안 된다"며 "논산부터 맑고 정확한 정치가 뿌리내릴 수 있도록 낮은 자세로 혁신을 이어가겠다"고 밝혔다.