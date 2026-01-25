김철진 경기도의원 출판기념회 열고 안산시장 출마 공식화

큰사진보기 ▲김철진 더불어민주당 경기 도의원이 24일 출판 기념식을 열고 안산 시장 출마를 공식화 했다. ⓒ 김철진 관련사진보기

AD

김철진 더불어민주당 경기 도의원이 24일 안산문화예술의전당에서 자서전 <살아온 길이 아름다운 사람> 출판 기념회를 열고 사실상 안산시장 출마를 공식화했다.김 의원은 최근 더불어민주당 중앙당 교육연수원이 주관한 '2026 지방선거 기초단체장 출마예정자 교육 과정'을 수료하는 등 출마를 위한 본격적인 행보를 보였다. 최근 <오마이뉴스>와 한 통화에서는 "청렴하고 깨끗한 바른정치로 안산시민 앞에 나서려 하고 있다. 시민주권. 시민중심으로 안산의 재도약을 위해 준비하고 있다"라고 밝혔다. "시대의 변화 디지털대전환. AI시대에 부응하는 미래도시 준비"가 핵심 구호라고 전했다.김 의원 출판기념회에 김승원 경기도당위원장을 비롯해 전·현직 국회의원과 전직 시장, 더불어민주당 소속 안산 시·도의원 등 2000여명이 참여했다.김승원 경기도당 위원장은 축사를 통해 "김철진 의원의 진정성 있는 의정활동과 안산에서의 폭넓은 지역 활동을 높이 평가하며 안산의 미래를 위한 더 큰 역할을 기대한다"고 밝혔다. 우원식 국회의장과 황명선 최고위원, 이정문 충남도당위원장, 양문석 국회의원, 김진경 경기도의회 의장은 영상 축사를 보냈고, 추미애 국회 법제사법위원장은 축전을 보냈다.김 의원은 "경기도에서 더 크게 배우고 더 넓게 경험한 만큼, 이제 그 모든 배움을 오롯이 안산의 미래를 위해 쓰겠다"라는 포부를 밝혔다. "정치는 말이 아니라 결과로 증명해야 한다"며 "안산의 변화는 구호가 아닌 실천으로 보여드리겠다"고 덧붙였다.김 의원은 책 <살아온 길이 아름다운 사람> 들머리에서 "계엄과 탄핵을 지나 국민주권으로 다시 서게 된 이 나라가 새로운 시작을 향해 나아가듯 안산 역시 시민이 주인이 도시, 미래 세대가 희망을 품는 도시로 새롭게 태어나야 한다고 믿는다"라고 밝혔다.