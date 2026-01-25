정원 늘렸다더니... '희망고문' 된 교육청의 약속이 아쉽다

2026년 1월 23일, 경기도 고교 평준화 배정 결과가 발표된 직후 고양시 학부모들의 불만이 나왔다. 특히 덕양구 동부권(삼송, 지축, 향동) 학부모의 반발이 거세다.
교육청 "정원 늘리고 버스 증차"... 하지만 현실은 '각자도생'
사실 교육 당국이 손을 놓고 있었던 것은 아니다. 고양교육지원청과 경기도교육청은 지난 해 9월 23일, 덕양구 학생들의 배정 여건을 개선하겠다는 입장을 밝혔다.
당시 교육청은 "2026학년도에는 고양동산고와 신원고의 1학년 정원을 학급당 1명씩 늘리고, 도래울고는 1학급을 증설하겠다"며 "이로 인해 덕양구 동쪽 학생들의 근거리 배정 가능성이 높아지고 원거리 배정은 감소할 것"이라고 밝혔다.
통학 문제를 두고는 "고양시청과 협의해 덕은지구 마을버스를 증차하고, 지축·삼송에서 원거리 학교로 가는 직행 노선 신설과 '학생통학 순환버스' 도입을 지속적으로 요청하고 있다"고 설명했다.
하지만 '정원 증설'이라는 처방이 학생 수를 감당하기 역부족이라는 지적이 나왔다. 필자는 지난 해 10월 이런 문제를 지적했다. (관련기사 : "집 앞 학교 두고 3시간 통학... 집에 와서 아무것도 못 해" https://omn.kr/2fjdj)
당시 간담회에서 학부모들은 "검토하겠다, 협의하겠다"는 말 대신 당장 아이들을 태울 버스와 학교를 원했다. 하지만 3개월이 지나서도 학부모들은 교육청이나 시청의 지원 없이 '사설 셔틀버스'를 찾고 있는 실정이다.
이에 지역 정치권도 나섰다. 고양시의회 송규근 의원(더불어민주당)은 23일 5분 자유발언을 통해 "도시는 커졌는데 아이들의 생활권은 고려되지 않았다"며 "아파트는 늘었는데 왜 학교는 아직도 '계획 중'이고 '검토 중'이냐"고 했다.
결국 교육청이 내놓은 "2030년 개교", "버스 증차 협의"라는 카드는 현재의 고통을 잠재우지 못했다. 당장 내일부터 왕복 3시간 길 위에서 시간을 버려야 하는 아이들을 위한 실질적인 교통편 제공, 그리고 학교 용지 원상복구를 위한 지자체와 교육청의 결단이 필요한 이유다.
한편, 지난해 9월 발표된 대책이 이번 배정 결과에 제대로 반영되지 못했다는 지적과 관련해 고양교육지원청의 입장을 듣기 위해 수차례 전화 통화를 시도했다. 하지만 담당자와 연락이 닿지 않아 구체적인 입장을 들을 수 없었다.
덧붙이는 글 | 글쓴이는 덕양 학부모 비상대책위원회 위원장입니다.