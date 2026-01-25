결혼 33년 차, '빨래'하다 드디어 '원리' 깨달았습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲첨부터 빨래를 이리 개진 않았었다. 뒤죽박죽 대충대충 했멌지만, 지금은 이렇게 예쁘게 갠다. 하다보니 늘었다. 이래야 나에게 보람이라는 보상을 더 주는 마법이 작용하더라. ⓒ 송상호 관련사진보기

큰사진보기 ▲내가 제일 좋아하는 설거지를 아내가 찍어줬다. 이 사진을 가지가 나의 페이스북에 "나는 자랑스러운 대한민국의 주부입니다"라고 게시했었다. ⓒ 송상호 관련사진보기

나는 결혼 33년 차다. 늘 직장 생활을 한 사람이 아니라 꾸준히 아내와 가사 분담을 해왔다. 그래봐도 32년 차까지는 아마추어 수준이었다. 주부라고 하기엔 낯부끄러울 정도였다.하지만 최근 6개월은 달랐다. 직전 직장에서 사직한 후 3개월 동안 자택 리모델링 공사를 끝낸 후, 본격적으로 주부 역할을 했다.요즘은 직장 다니는 아내도 나의 가사실력을 인정해 준다. 집안일하면서 깨달은 도가 많지만, 여기선 '빨래의 도'만 읊어 보겠다.1.임기응변다른 가사보다 빨래는 임기응변을 많이 요한다. 생각 없이 빨랫감을 무조건 세탁기에 넣었다간 낭패를 본다. 호주머니에 종이가 없는지, 이물질이 없는지 살펴야 한다. 이걸 놓쳐 모든 빨랫감에 하얀 종이가 붙어서 떼느라 고생했다.바로 세탁기에 들어갈 빨랫감인지 아닌지도 구분하여 대처해야 한다. 흙이 묻거나 더러운 이물질은 따로 손빨래를 해서 넣어야 한다. 이걸 놓치면 세탁을 다시 해야 한다. 세탁기에 넣고 돌릴 빨래가 아니라면 넣지 말아야 한다. 아내가 아끼는 간호사 가운은 손빨래해서 따로 말려야 한다. '임기응변'이 '작은 변화에도 즉각적으로 반응해 상황에 맞게 대처하는 자세'라면, 빨래할 때 정말 필요하다.2. 적재적소전에는 빨래를 널 때, 마음 내키는 대로 널었다. 그래도 사는 데는 지장이 없긴 했다. 하지만 빨래를 널다 보니 효율을 생각하게 되었다. '널 때 잘 널어야 걷을 때도 좋구나'가 눈에 들어왔다.예컨대, 빨래대에서 가급적 수건은 수건대로, 양말은 양말대로, 속옷은 속옷대로, 바지는 바지대로 같은 곳에 모아서 널면 좋다. 그래야 걷을 때도 차례대로 걷어서 빨래통에 담을 수 있다. 그래야 갤 때도 종류대로 모아 꺼낼 수 있다. 뒤죽박죽 담아 놓으면 종류대로 분류하는 데 시간이 걸린다.3. 금상첨화속담에, '보기 좋은 떡이 먹기도 좋다'란 말이 있다. 내용이 좋으면 겉모양도 반반함을 비유적으로 이르는 말이다. 빨래도 그러하다. 빨래를 갤 때, 아무렇게나 개어도 문제가 크게 없다. 하지만, 이왕 갤 거라면, 사진처럼 예쁘게 개었을 땐 일단 보기가 좋다. 양말이나 속옷은 저렇게 개어야 서랍속에 잘 안착한다. 이미 안착한 것과도 조화를 잘 이룬다.그래야 사용자가 양말과 속옷 등을 잘 찾을 수 있다. 그야말로 일하는 사람 위주가 아니라 사용하는 가족을 배려한 행위다. 무엇보다 예쁘게 빨래를 개어 놓은 후, 그것을 바라보는 뿌듯함을 포기할 수 없다. 내가 나에게 주는 보상 말이다.4. 선입선취전엔 아내의 속옷 서랍에도 나의 속옷 서랍에도 순서 없이 넣어 두었다. 수건도 마찬가지였다. 해본 사람은 안다. 이게 얼마나 비위생적이고, 비효율적이라는 것을. 물론 그렇다. 이 비위생성과 비효율성도 빨래하는 사람 입장이 아니라 사용자의 입장이다. 여기서 적용되는 도가 바로 '선입선취'의 도다. 먼저 넣어둔 것은 먼저 사용하게 한다는 원리다.이것을 지키지 않으면, 먼저 넣어둔 수건이 사용되지 못하고 계속 수건서랍에 잠자다가, 습기를 먹고 곰팡이가 필 수도 있다. 속옷도 많이 조심해야 한다.선입선취를 가능하게 하는 것은 사용하는 사람이 조심해야 할 부분이 아니다. 빨래를 넣는 사람이, 전 수건은 앞으로 나오게 하고, 현 수건은 뒤로 넣는 세밀함이라면 가능하다. '선입선취 구조'에서 선입선취가 나오기 마련이다.5. 고진감래내가 개인적으로 제일 좋아하는 가사는 설거지다. 이유는 간단하다. 일의 결과물이 가사 중 제일 빨리 나온다. 아무리 길어도 20분이면 족하다. 그릇 하나하나 씻을 때마다 깨끗해지는 마법을 경험한다.실내 청소 시간은 거실, 세 개의 방, 현관, 발코니 등을 청소하는데, 약 1시간 정도다. 거기다가 화장실 청소까지 곁들이면 2시간 가까이 소요된다.주부라면 공감하겠지만, 그리 시간을 들여도 크게 청소한 표가 나지 않는다. 청소 안 하고 방치하면 표가 나는데, 하고 나면 표도 나지 않는 마법이라니. 그럼에도 진공청소기 흡입통에는 매일 먼지가 꽉 차다니. 도무지 알 수 없는 미스테리다.그에 비해 빨래는 최소 하루 이상 소요된다. 세탁기 돌리는데 1시간30분, 너는 데 30분, 말리는 데 하루 정도, 걷는 데 10분, 개는 데 30분, 자기 자리 찾아 넣는 데, 10분. 총소요 시간 약 26시간 50분.이런 이야기를 했더니 지인 왈 "건조기 딸린 콤보세탁기 사용하시면 되죠"란다. 누가 모르나. 돈이 문제지. 그것뿐만 아니라 편리한 만큼 에너지는 많이 사용 되고, 전기세도 올라가고, 지구온난화에 조금이라도 보탤 테니까.이런 저런 것보다, 가족을 위해 수고한 사람에게 주어지는 '고진감래'의 보람을 포기할 수 없었다. 이건 어디까지나 내 느낌이다. 마치 콤보세탁기를 사용하는 분들을 비하하는 건 정말 아니다.6. 초지일관위와 같은 원칙을 꾸준히 일관적으로 유지하는 것은 중요하다. 이랬다저랬다 하면, 일의 속도와 효능이 떨어진다. 일정한 루틴이 매우 중요하다.이는 일하는 사람뿐만 아니라 사용자에게도 중요하다. 특히 '선입선취'를 초지일관하지 않으면 사용자는 조그만 피해를 본다.7. 위풍당당가사 중 '빨래하기'는 참 손이 많이 간다. 완전히 '새우깡 스타일'이다. 자칫 보람보다 피로도가 누적되는 종목이다. 가족이 알아주지 않으면 그 피로도는 배가 된다.'이혼숙려캠프(JTBC 71회 방송분)'에서, '리와인드 남편'이 자신의 생명보험금이라고 게임하는데 1억을 날렸다고 하자, 자신 측 변호사는 "아내의 가사노동을 감안해서 아내의 지분도 있다"고 했다.우리는 직업란에 '주부' 라고 기입하곤 한다. 말 그대로 직업이다. 당연히 대가가 주어져야 한다. 이를 실제로 가정에서 지급하지는 않는 관행이 있지만, 이혼 시에 노동과 대가로 산정하는 중요한 기준이 된다.지금 나의 직업은 빨래를 26시간 50분 동안 노동하는 주부다. 나의 페이스북 표현에 의하면, "나는 자랑스러운 대한민국 주부입니다"이다. 이 땅의 주부들(아내주부, 남편주부 그리고 싱글주부)에게응원을 보낸다.