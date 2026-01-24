민주당 의원들, '위독' 이해찬 전 총리 입원 베트남 병원으로

큰사진보기 ▲이해찬 전 총리 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

(호찌민=연합뉴스) 박진형 특파원 = 베트남 출장 중 건강 악화로 위독 상태에 빠진 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 치료 중인 현지 병원에 더불어민주당 의원들이 속속 도착, 병세를 살펴보며 대책을 숙의하고 있다.이재명 대통령이 현지에 급파한 조정식 정무특별보좌관은 24일 오후(현지시간) 이 수석부의장이 입원한 호찌민 시내 떰아인 종합병원에 도착했다.긴장한 표정의 조 특보는 특별한 발언 없이 곧바로 이 수석부의장이 입원 중인 중환자실로 올라갔다.더불어민주당 의원인 조 특보와 별도로 같은 당의 김태년·이해식·이재정·최민희 의원도 이날 오전 병원에 도착, 중환자실을 찾았다.김 의원은 기자들에게 이 수석부의장이 "대한민국의 민주화, 민주주의, 번영, 우리 국민의 삶을 챙기기 위해 평생을 살면서 크고 중대한 일을 해왔다"며 "이렇게 가시기에는 너무 허망하니 기적처럼 반드시 다시 일어나셨으면 좋겠다"고 말했다.또 "어제보다는 조금 나아졌다고는 하는 데 얼마나 의미 있는 호전인지는 잘 모르겠다"며 "(귀국 결정 등은) 논의를 조금 해봐야 한다"고 덧붙였다.앞서 전날 저녁 김현 의원도 현지에 와서 이 수석부의장을 문병했다.이들 의원은 대부분 이 수석부의장과 가까운 '이해찬계'로 분류된다.최영삼 주베트남 한국대사와 호찌민총영사관 등 우리 공관 직원들도 병원에 모여 현장 상황을 지원하고 있다.이 수석부의장은 전날 민주평통 회의 참석을 위한 호찌민 출장 도중 호흡이 약해지는 증상이 나타나 심폐소생술을 받으며 응급실로 이송됐다.이후 심근경색 진단을 받고 스텐트 시술에 이어 에크모(ECMO·체외막산소공급장치) 치료를 받고 있다.민주평통 등에 따르면 이 수석부의장은 전날보다는 호흡, 혈색 등이 다소 안정됐으나, 여전히 의식이 돌아오지 않는 위중한 상황이다.이 수석부의장의 입원 소식에 베트남 총리실 등 당국이 우리 측에 각별히 협조하고 있으며, 병원 측도 병원장이 환자 상황을 직접 챙기는 등 크게 신경 쓰는 것으로 알려졌다.외교당국 한 관계자는 "필요한 의료 조치를 모두 취한 상황"이라며 "우리 정부와 베트남 당국, 병원이 모두 각별히 신경 쓰고 있으므로 희망을 갖고 좋은 소식을 기다리고 있다"고 말했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>