아이 있다면 '후쿠오카' 이 곳 추천합니다

큰사진보기 ▲과학관 천연가스.아이들의 눈높이에서 에너지가 만들어지는 과정을 보여주는 전시물. 어려운 원리를 직관적인 영상과 체험으로 풀어냈다. "すごいぞ！天然ガス(대단해! 천연가스!)" ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲과학관 달의 위상 변화.버튼을 조작해 달의 모양 변화를 관찰하는 전시. 무료 공간임에도 전시물의 완성도가 높다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲동물원 관람차.파란 하늘을 배경으로 선 알록달록한 관람차. 화려하진 않지만 소박한 레트로 감성이 묻어난다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲동물원 야외 수족관 펭귄.관람객 머리 위 수조를 헤엄치는 펭귄들. 마치 하늘을 나는 듯한 풍경을 연출한다. ⓒ 송민규 관련사진보기

덧붙이는 글 | 아이와 함께한 짧은 후쿠오카 여행에서 만난 공간들을 기록했습니다. 쇼핑 중심의 여행에서 잠시 벗어나, 아이와 어른 모두에게 인상 깊었던 장소를 소개하고 싶었습니다.

한국인에게 후쿠오카는 '가벼운 마음'으로 떠나는 여행지다. 비행기로 한 시간 남짓, 공항에서 시내까지는 10분이면 닿는다. 도착하면 돈코츠 라멘 한 그릇, 하카타 역과 텐진 지하상가 쇼핑. 마치 정해진 코스처럼 여겨진다.하지만 쇼핑백을 잠시 내려놓고 고개를 돌리면, 후쿠오카는 전혀 다른 얼굴을 보여준다. 특히 호기심 많은 아이와 함께라면, 혹은 빡빡한 일상에서 벗어나 잠시 '쉼표'를 찍고 싶은 어른이라면 더욱 반가울 공간들이 있다.최첨단 과학 기술이 놀이가 되는 곳, 그리고 낡은 놀이기구와 최신식 생태 전시가 공존하는 곳. 과학 교사이자 아빠의 시선으로 최근 후쿠오카의 숨은 보물을 찾아봤다.롯폰마츠 역에서 내려 지상으로 올라오면 세련된 외관의 '후쿠오카시 과학관'이 바로 눈에 들어온다. 해외여행에서 과학관은 우선순위에서 밀리기 쉽지만, 이곳은 예외다.가장 큰 이유는 '접근성'과 '비용'이다. 기본 전시실은 무료로 개방되어 누구나 부담 없이 들어갈 수 있고, 돔 시어터 등 유료관은 별도로 운영된다. 아이들에게 양질의 과학 체험을 선물할 수 있어 '가성비'라는 말이 아깝지 않다.하지만 이곳에서 가장 놀라운 건 전시의 '퀄리티'다.과학을 가르치는 사람으로서 특히 인상 깊었던 건 전시의 접근 방식이었다. 이곳의 전시는 "만지지 마시오"가 아니라 "마음껏 만져보세요"라고 말한다.도시가스가 어떻게 만들어져 가정으로 공급되는지를 보여주는 '천연가스(Natural Gas)'를 주제로 한 어린이 체험형 전시는 거대한 게임기처럼 구성돼 있다. 아이들은 화면 속 엔지니어가 되어 가스의 이동 경로를 따라가며 자연스럽게 에너지의 소중함을 익힌다. 교과서 속 '에너지 전환' 개념이 눈앞에서 생생하게 펼쳐지는 순간이다.'우주 존'에서는 태양계와 달의 움직임을 직접 조작해 볼 수 있다. 버튼을 누르고 다이얼을 돌리며 왜 달의 모양이 매일 바뀌는지, 태양 표면은 어떻게 생겼는지를 본능적으로 이해한다. 화려한 기념품 하나보다, 이곳에서 보낸 한 시간이 아이에게는 더 큰 선물이 될지도 모른다. 호기심이라는 씨앗은 이렇게 즐거운 경험 속에서 싹을 틔운다.미래지향적인 과학관을 나와 향한 곳은 '후쿠오카시 동식물원'이다. 입장료는 어른 600엔. 어린이는 무료로 이용할 수 있어 가족 여행객에게는 더할 나위 없이 반가운 장소다.입구에 들어서는 순간, 어릴 적 추억 속으로 들어온 듯했다. 마치 1990년대의 어느 유원지로 시간 여행을 떠난 기분이었다.빛바랜 안내판과 칠이 벗겨진 벤치, 덜컹거리며 돌아가는 낡은 놀이기구들. 세련된 도심과는 거리가 먼, 시간이 멈춘 듯한 풍경이 오히려 마음을 차분하게 만든다. 하지만 이곳의 진짜 매력은 '낡음' 속에 숨은 '새로움'에 있다.오래된 시설 사이를 지나면 최근 리뉴얼된 동물들의 보금자리가 눈에 띈다. 그중에서도 단연 눈길을 끄는 곳은 펭귄 마을이다. 관람객의 머리 위로 투명하고 큰 수조가 보이도록 설계되어 있었는데, 고개를 들면 펭귄들이 물살을 가르며 유유히 지나간다. 파란 물과 그 너머의 하늘이 겹치며, 마치 펭귄이 하늘을 나는 듯한 착각을 불러일으킨다.동물을 가두어 전시하는 대신, 생태적 습성을 최대한 살려 보여주는 '행동 전시'의 좋은 사례다. 아이는 "아빠, 펭귄이 날아다녀"라며 연신 탄성을 질렀다. 낡은 것은 낡은 대로, 새로운 것은 새로운 대로 공존하는 풍경이 오래 기억에 남는다.동물원과 이어진 식물원까지, 우리는 스마트폰 지도 대신 입구에서 챙긴 종이 지도 한 장을 들고 걸었다. "이쪽으로 가면 호랑이가 나올까?", "저 관람차는 언제부터 있었을까?" 지도를 돌려가며 길을 찾는 과정마저 여행의 일부가 됐다. 어느새 다리는 뻐근해졌지만, 아이의 표정만큼은 그 어느 때보다 밝았다.여행은 결국 새로운 시선을 얻는 일이다. 쇼핑 리스트를 하나씩 지워가는 쾌감도 좋지만, 때로는 아이의 손을 잡고 과학관의 버튼을 눌러보거나 낡은 동물원의 벤치에 앉아 하늘을 나는 펭귄을 올려다보는 건 어떨까. 후쿠오카의 진짜 매력은, 그렇게 서두르지 않을 때 비로소 모습을 드러낸다.