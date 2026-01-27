"넌 날 비참하게 만들어"라던 엄마의 폭탄 선언... 서글프다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"그 뭐시기냐, 인그램? 인글램? 그래 맞다, 인스타그램! 그걸로 뭐 돈 벌 수 있다던데?"

"인플루언서? 그거 말하는 거야?"

"그래 맞아! 인플루언서, 그거!"

소파에 누워있던 나는 무슨 소린가 싶어서 벌떡 일어났다.며칠 전 막내 반 친구 엄마들 모임에 갔다 온 엄마가 뜬금없이 인플루언서가 되어야겠다고 했다. 풉. 속으로 비웃었지만 나는 "좋은 생각인데? 너무 응원해!"라며 엄마의 기를 살려주려고 애썼다.그러나 엄마가 인플루언서에 적합한 성격이 아니란 걸 안다. 엄마는 무채색 중에서도 검은색 옷만을 선호하는 사람이다. 선물이 들어오면 고맙다는 답장 하나 잘 보내지 못해 며칠을 끙끙 앓는 사람이다. 그런 엄마가 엄마 자신의 삶이나 앎을 SNS에 전시하고 싶은 마음이 있을 리 없다. 그저 엄마들 모임에서 나온 '집에서도 돈 벌 수 있다'는 말에 혹해 그런 말을 내뱉었을 것이다.엄마는 대단한 사람이었다. 엄마가 밥을 지을 때 내가 서서 반찬을 주워 먹으면 엄마는 "네가 거지야?"라고 소리를 내지르곤 했다. 등짝을 후려치는 것도 잊지 않았다. 내가 학교에서 왕따를 당하는 걸 알았을 때 엄마는 "누구야? 누가 그랬는지 이름 대!"라며 나를 다그쳤다. 나중에서야 엄마가 가해자들 엄마를 일일이 찾아가 '딸 간수 잘 안 하면 가만두지 않겠다'고 을러댄 것을 알았다.그 기세 좋던 사람이 요즘엔 내 눈치를 본다. 아무래도 집에서 돈 벌어오는 사람이 나뿐이라 그런 것 같다. 10년 전 아빠가 돌아가시고 엄마는 영 힘을 못 쓰게 됐다. 어떤 때는 이빨 빠진 스카(영화 <라이온킹> 속 빌런) 같다. 지난 가을 엄마와 2박 3일로 칭다오 여행을 갔을 때 우리는 삼 일 내내 싸웠다. 엄마는 "넌 나를 비참하게 만들어. 네가 돈으로 유세 부릴 때마다 남편 없는 내가 얼마나 비참해지는지 알아?"라며 눈물을 훔쳤다. 한동안 '내가 언제 돈으로 유세를 부렸지?' 싶어 얼떨떨했다.우리 집엔 네 식구가 산다. 엄마와 다 큰 자식 셋. 그중 내가 맏이이고 막내는 이제 갓 스물이 되었다. 서른이 조금 넘은 둘째는 휴, 조금 이따 말하자.정오가 넘어야 이 집 사람들은 하나둘씩 일어난다. 거실엔 24시간 TV가 켜져 있다. "지긋지긋해, 이놈의 TV 소리." 나는 있는 짜증 없는 짜증을 다 낸다. 엄마는 거실에 둥지를 틀었다. 내가 사 준 돌 소파에서 생활한다. "뜨끈뜨근하니, 나가기가 싫네. 우리 큰딸이 사줘서 그런가……." 자식들은 나머지 방 한 개씩을 각각 차지했다.안방을 사수한 둘째는 점심을 먹을 때가 되면 거실 쪽으로 고개를 빼꼼히 내민다. "밥 줘?" 잠이 덜 깬 엄마가 묻는다. 조용히 고개를 끄덕이면 나는 "하나뿐인 아들내미 아까워서 그래? 밥 좀 그만 챙겨줘"라고 엄마를 타박한다. 그래도 엄마는 꿋꿋하다. "쟤 나 아니면 밥 안 먹어." 둘째의 취업 준비와 코로나 시기가 맞물리면서 동생의 백수 생활은 어느덧 7년째에 접어들고 있다.며칠 전 엄마는 내게 동생 사주를 보러 가자고 했다. "운이 언제부터 트일지 알면 그나마 숨이 쉬어질 것 같아서 그래……." 하루 종일 집안에 있는 자식을 보며 한숨 쉬는 엄마와 그런 엄마를 보며 답답해하는 나. 엄마는 집안의 대소사를 나와 상의한다. "막내 노트북 사야 하는데 얼마 보태줄 수 있어?", "올해 자동차 보험료는 네가 내면 안 돼? 나는 자동차세 낼 테니까." 가끔은 억울한 마음이 든다. 나도 엄마의 자식 중 하나일 뿐이다. 엄마의 남편이나 보호자가 아니란 말이다.이 집의 권력구조는 분명 기이하게 뒤틀려있다. 엄마 집에 얹혀살고 있지만 떵떵거리는 나와 이 집을 소유하고 있지만 정작 기를 못 펴고 사는 엄마. 나의 이 자신감과 당당함은 내가 이 알량한(?) 월급이나마 벌어올 능력이 있다는 데, 이 집이 아닌 어딘가에도 적이 있다는 데 기인하고 있다. 엄마에게 집은 있지만 돈은 없다. 유족연금으로 받는 65만 원으로는 한참 부족하다. 내가 다달이 부치는 70만 원이 있어도 그 돈으로 네 식구 생활비를 어찌 감당하겠나.엄마가 아무리 이력서를 써서 알바 천국 같은 사이트에 올려놔도 연락 한 번 오질 않는다. 그놈의 나이가 문제인 것 같다. 몇십 년을 전업주부로 살아온 엄마가 다시 사회로 발걸음을 내딛기가 얼마나 두려울지를 안다. 그래도 나는 '그렇게 급하면 뭐든 찾아서 해야 하는 거 아니야?'라는 생각을 한다. 나이 들고 경력 없는 엄마가 '아무'일이라도 해야 한다고 생각할 때마다 오소소 소름이 돋는다. 나도 모르게 "요새 '젊은' 애들도 그렇게 하면 일 못 구해"라고 핀잔을 늘어놓을 때마다 내 도덕성을 의심하게 된다. 배울 대로 배웠다고 있는 교양 없는 교양 다 떨면서 이러는 내가, 이게 맞나? 싶다. 아무래도 엄마 말이 맞는 것 같다. 나는 돈으로 엄마에게 유세를 부리고 있다.엄마가 인플루언서가 된다고 했을 때 나는 솔직히 엄마가 뭐라도 한다고 해서 다행이라고 생각했다. 한편으로는 가사 노동으로 이미 녹초가 되어있을 엄마가 단지 그 노동력을 돈이라는 화폐가치로 인정받지 못한다는 이유만으로 성격에도 맞지 않는 인플루언서의 길을 걷고자 다짐한다는 데 서글픔을 느꼈다. 나만 아니었다면 괜찮았을까? 우리만 '제대로' 살았다면 엄마는 여생을 편안히 보낼 수 있었을까? 누가 그녀를 인플루언서의 길로 내몰았는가.