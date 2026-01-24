"네가 해보기나 했어?" 60대, 평생숙원 사업을 드디어 시작했다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲영어판평생 아카데미 원서 낭독반 1분기 교재 ⓒ 윤태정 관련사진보기

큰사진보기 ▲한글판 <어린왕자>옛날에 읽었던 <어린 왕자>책, 새로운 느낌으로 다가온다 ⓒ 윤태정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 평생 아카데미에서 운영하는 과목을 수강하고 싶으신 분들은 참고하세요.

새해에는 오랜 기간 마음 한구석에 품어 왔던 일부터 손대보자고 마음먹었다. 매년 벼르기만 했을 뿐, 감히 시도조차 하지 못했던 일이다. 그러니 내게는 평생의 숙원 사업이라 할 만하다. '우물쭈물하다가 내 이럴 줄 알았지'라는 묘비명을 굳이 떠올리지 않더라도, 지금 꼭 해야만 하고, 정말 하고 싶은 일이다.내 평생의 숙원 사업은 바로 어학 공부다. 60대가 어학 공부하기 가장 좋은 때라는 말을 들은 지도 벌써 몇 해 전이다. 어디 어학뿐이랴, 무슨 공부든 나이가 뭐 그리 중요할까. 시작하는 바로 그때가 적기인 것을. 집에서는 혼자 끌탕을 치다가 진도는커녕 툭하면 멈춰 서기를 반복했다. 자꾸만 멈춰버리는 결심 없는 엔진을 재가동하기 위해서는 강제성을 띠는 공공기관의 도움이 절실히 필요했다.집 가까이에 있는 '평생 아카데미'를 겨냥하여 홈페이지를 샅샅이 뒤졌다. 취미반, 건강반, 자격증반 등 종류가 다양했다. 내 수강 이력에는 '홈파티 음식 만들기'를 두 번 했다는 기록이 남겨져 있었다. 손님을 초대해 솜씨를 발휘해보려 들었던 수업인데, 정작 집에서 파티 음식을 몇 번이나 했던가. 이제는 그 기억도 가물가물하다. 뭐 하러 재료비 잔뜩 들여 시간을 투자했을까, 차라리 그때 영어반이나 들을 것을. 후회가 밀려왔다.다른 강의는 거들떠보지도 않고 어학 관련 시간표만 훑어 내려갔다. 다행히 두 과목을 신청할 자격이 됐다. 영어는 기초회화반과 중급반, 그리고 팝송 교실과 원서 낭독반이 있었다. 기초회화반이 내 수준에 맞을 것 같아 우선 신청해두고, 떨어질 때를 대비해 중급반도 보험 삼아 신청했다. 어학 강의는 인기가 많아 정원 초과 시 추첨 방식으로 수강생을 뽑기 때문이었다.발이 느린 사람한테 선착순이 아닌 건 다행이지만, 경품 한 번 타본 적이 없어 뽑기에도 자신 없기는 마찬가지였다. 그래도 붉은 말의 해이니만큼 혹시 모를 행운을 기다렸다. 며칠 뒤, 아무런 연락이 없는 것을 보고 두 군데 모두 낙방했다는 사실을 알았다. 보험까지 드는 열성을 보였지만 행운은 나를 비껴갔다. 영어 공부하려는 사람이 왜 이렇게 많은지 괜히 심통이 나서 투덜거렸다.오기가 발동해서 다른 방법을 알아보기로 하고 각종 영어 교육 플랫폼을 뒤져 보았다. 자주 광고하는 사이트 중에서 무료라 하는 몇 군데를 선택하여 따라가 보니 종착역에 가서는 한 달 결제, 일 년 결제 방식이 기다렸다. 액수를 따지기 이전에 정당한 곳인지 의심이 들어 포기하고 말았다.'또 독학으로 시작하다 중도에 그치려고?'시작은 창대했어도 끝은 미약했던 과거의 흔적들이 내게 또렷하게 말해주는 듯했다.답답한 마음을 풀길 없어서 남편에게 토로했다."올해부터 나랑 같이 공부해 보는 거 어때요? 당신 옛날에 성문종합 영어를 씹어 먹었다면서."이 역시 벌써 몇 해째 반복하는 말인지 모른다. 나도 학창 시절 숙어를 줄줄 외웠던 경력을 재강조하며 동조를 구했다. 하지만 무뚝뚝한 남편은 답은 주지 않고 싱글거리며 웃기만 했다. 내 속은 더 타들어만 갔다. 씹어 먹었다는 건 그냥 해본 말이었을까? 합리적인 의심이 들기는 했어도 겉으로 추궁할 수는 없는 노릇이었다.도저히 이 붉은 말의 해를 이대로 흘려보낼 수는 없었다. 며칠 뒤, 혹시나 하는 마음에 다시 아카데미 홈페이지에 들어갔다. 예상대로 대부분 마감했으나, 유독 '원서 낭독반' 하나가 추가 신청을 받는다고 했다. 단 2명이었다. 문제는 '원서 낭독'이 내게는 꿈도 꿀 수 없는 영역이라는 점이었다. 기초회화반을 기웃거리는 수준에서 영어 원서라니, 뛰어도 너무 껑충 뛰는 일이었다.신청 마감은 단 이틀 뿐이었다. 정원 25명 중 2명이 부족하니, 그대로 개강할 게 분명했다. 남의 애타는 고충은 모른 채 수업이 시작될 걸 생각하니 억울한 심정마저 들었다. 어디선가 울고 있을 예비 수강생에 대한 배려는 왜 안 하는 거냐고, 애꿎은 기관만 탓했다.'아, 올해도 그냥 지나가는 건가. 혼자 북 치고 장구 치다 이렇게 흐지부지되고 마는구나.'밤에 누워서도 계속 영어 생각뿐이었다. 기회는 단 하루 뿐인데. 내가 고민하는 사이 인원이 차버리지는 않았을까. 아, 어떡하지. 고민 끝에 나는 잠자리를 박차고 일어나 컴퓨터 앞에 앉았다.습관이 무섭다고 평소처럼 브런치 방으로 들어가려는 손가락을 얼른 돌려 아카데미 사이트를 열었다. 예상은 적중했다. 내가 고민하는 사이에 한 자리가 채워졌고, 기회는 단 한 명 뿐으로 줄어들었다. 자정이 넘은 시각, 컴퓨터 앞에서 머리로는 고민했고, 손가락은 부들부들 떨렸다. 내 손가락은 어느새 심장의 명령에 따라 '신청' 버튼을 누르고 있었다.뇌에서 금방 알아채고는 소리쳤다. "너 제 정신이야? 네가 원서를 낭독하겠다고?"취소 버튼 위로 올라가려는 그때, 손가락을 붙잡는 또 다른 외침이 들려왔다."그냥 해. 남들도 다 하는 걸 너라고 못하겠어?"하지만 이건 차원이 다른 문제가 아닌가. 한글이 아닌 외국어라고. 그것도 기초가 아니라 원서를 읽고 해석하는 반이라고. 심장과 뇌가 싸우는 사이 에라 모르겠다, 하는 심정으로 잠자리에 누웠다. 내가 원서로 책을 읽다니, 고생문이 훤한 게 아니라 망신살이 훤하게 보였다.그때 갑자기 고 정주영 회장님이 나타나서는 큰소리로 호통을 쳤다."이봐, 네가 해보기나 했어?"그래, 이 나이에 망신살이 뻗치면 좀 어때. 일단 부딪쳐보는 거야.이틀 뒤에 아카데미에서 문자가 왔다."원서 낭독반 수강료 3만 원 입급해주세요."드디어 나도 평생 숙원 사업인 공공기관에서 떳떳하게 영어 공부를 할 수 있게 되었다. 준비물을 확인하니 이번 분기 교재는 <어린왕자(The Little Prince)>였다. 얼른 영어판 책을 주문하고, 집에 있던 한글판부터 찾아 읽기 시작했다. 어린 왕자의 순수함에 빠져들수록, 그의 이야기가 내가 걸어온 인생의 길과 겹쳐지면서 묘한 희열을 느꼈다. 눈에 보이는 겉모습보다 마음의 소리에 귀 기울여야 한다는 그 메시지가, 새로운 분위기로 가슴에 와닿았다.황혼 무렵, 영어책에서 만나는 어린 왕자는 어떤 모습일까? 설렘과 함께 두려움이 교차한다. 이제 영어 원서 낭독반 개강이 딱 일주일 남았다.