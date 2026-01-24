나이 드니 '몸'도 '마음'도 다이어트가 필요하다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲카페에서 차 마시는 모습인공지능 제미나이가 그려주었다. ⓒ 제미나이 관련사진보기

큰사진보기 ▲모임에서 먹은 음식좋은 모임은 뭘 먹어도 즐거운 모임이다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"너희 집 쌍둥이, 올해 학교 들어가지?"

"작년에 학교 들어갔잖아. 곧 2학년 올라가."

"내가 듣고도 잊어버렸네. 맞아, 작년에 입학했지. 우리 손자도 올해 1학년에 입학해."

"우리 큰 손자는 6학년이 되는데 나보다 키가 커."

큰사진보기 ▲또 다른 모임인공지능 제미나이가 그려준 그림 ⓒ 제미나이 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 유영숙 시민기자의 개인 브런치 에도 실립니다.