도시형 생활주택을 비우며, 딸의 시간을 떠올렸다

▲도시형생활주택딸이 보내온 사진, 이삿짐을 뺀 깔끔해진 공간입니다.

"혼자 살아도 괜찮겠어?"

"해봐야지. 남들도 다 하는데 나도 해야지. 걱정 마. 잘할 수 있어."

"오늘도 늦어?"

"응, 조금만 더 있다 갈게."

▲프랑스, 이탈리아 여행 사진2018년 6월 딸의 첫 출근을 앞두고 함게 했던 여행 사진입니다.

"도착했어?"

"응, 생각보다 안 힘들었어."

"이제 진짜 끝이네."

"고생했다."

"깨끗이 정리했네. 고생 많았어. 너도, 그 방도."

한파가 이어지던 지난 금요일 (23일) 가족 단톡방에 사진 한 장이 도착했다. 큰딸이 8년 동안 살던 도시형 생활주택을 비웠다. 텅 빈 방, 반질거리는 바닥, 네모 창문들 사이로 스며드는 겨울 햇빛. 사람이 떠난 공간은 이렇게 조용해지는구나 싶었다. 사진은 말이 없었지만, 그 안에 담긴 시간만은 선명하게 느껴졌다.딸이 처음 직장 생활을 시작하던 해, 우리 부부는 회사 근처 작은 도시형 생활주택을 골랐다. 집을 떠나 혼자 산다는 게 얼마나 큰 외로움인지 알기에 부모로서 걱정이 앞섰다.내가 묻자 잠시 생각하더니 고개를 끄덕였다.그 말이 대견하면서도 마음 한편이 시큰했다. 좁은 공간이었지만, 생활에 필요한 건 모두 갖춰진 공간이었다. 무엇보다 출퇴근이 편했고, 부모로서 할 수 있는 최소한의 안전장치처럼 느껴졌다.그 공간에는 딸의 시간이 차곡차곡 쌓였다. 아침마다 급히 나서던 발걸음과 혼자 먹은 저녁 식사 시간들이 그 시간 속에 녹아 있었다. 처음에는 출근 시간에 맞춰 괜히 문자를 보내고, 회식 등으로 귀가 시간이 늦으면 이유 없이 마음이 쓰였다.짧은 대답에 괜히 걱정이 앞섰지만, 그런 마음은 시간이 지나며 조금씩 옅어졌다. 딸은 자기 몫의 하루를 묵묵히 살아내고 있었다.첫 출근을 앞두고 둘이 함께 다녀왔던 파리와 이탈리아 여행의 기억도 그 방에 남아 있을 것이다. 낯선 도시의 거리를 걸으며 설렘과 긴장이 뒤섞인 얼굴로 앞으로의 삶을 이야기하던 시간. 부모와 자식이기 전에, 각자의 인생을 앞둔 두 사람처럼 나란히 걷던 순간이었다. 그 여행은 딸에게는 쉼이었고, 나에게는 내려놓음의 연습이었다.입사 후에는 처음으로 장거리 출장 업무로 혼자 운전해 다녀오기도 했다. 초보 운전이라 그날은 괜히 하루 종일 전화기를 붙들고 있었다.짧은 한마디였지만, 그 말로 충분했다. 딸은 이미 자기 하루를 감당하고 있었다. 예전 같았으면 이것저것 조언부터 했지만, 그날은 말을 아꼈다. 믿는 쪽을 선택해 보기로 했다.계절도 여러 번 바뀌었다. 여름밤 불 켜진 창, 장마철 눅눅한 공기, 겨울 차가운 바닥. 도시형 생활주택은 단순한 주거 공간이 아니라, 한 사람이 어른으로 자라나는 시간을 고스란히 품고 있었다. 우리는 점점 덜 묻고, 덜 개입하게 되었다. 대신 기다리는 법을 배웠다.이제 딸은 혼자 부동산을 계약을 하고, 이사까지 척척해내는 사람이 되었다. 한파가 이어지던 날, 딸은 빈 도시형 생활주택 사진을 보내왔다.사진 아래 붙은 짧은 글이었다. 그 사진을 가족 단체방에 올리자, 남편과 작은딸도 한마디씩 남겼다.짧은 말이었지만, 그 안에 담긴 마음은 충분히 전해졌다.나는 한참을 들여다보다가 이렇게 답했다.텅 빈 도시형 생활주택은 더 이상 딸의 집이 아니지만, 그곳은 분명 한 사람을 키워낸 자리였다. 사진 한 장만으로도 그 시간이 보였다. 우리가 걱정하던 시간은 이미 오래전에 지나가 있었다. 딸은 우리가 생각했던 것보다 훨씬 단단해져 있었다.곧 딸은 결혼이라는 또 다른 삶의 문을 연다. 예전 같았으면 당부할 말이 많았을 것이다. 하지만 요즘은 말수가 줄었다. 대신 이런 마음만 남는다. 네 선택이니까, 잘 해낼 거라는 믿음. 설령 흔들리는 날이 오더라도 다시 자기 자리로 돌아올 수 있으리라는 믿음이다.도시형 생활주택을 비우며, 우리 부부는 딸을 떠나보낸 것이 아니라 이미 어른이 된 한 사람의 삶을 응원하게 되었다.