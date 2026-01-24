도시형 생활주택을 비우며, 딸의 시간을 떠올렸다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
한파가 이어지던 지난 금요일 (23일) 가족 단톡방에 사진 한 장이 도착했다. 큰딸이 8년 동안 살던 도시형 생활주택을 비웠다. 텅 빈 방, 반질거리는 바닥, 네모 창문들 사이로 스며드는 겨울 햇빛. 사람이 떠난 공간은 이렇게 조용해지는구나 싶었다. 사진은 말이 없었지만, 그 안에 담긴 시간만은 선명하게 느껴졌다.
딸이 처음 직장 생활을 시작하던 해, 우리 부부는 회사 근처 작은 도시형 생활주택을 골랐다. 집을 떠나 혼자 산다는 게 얼마나 큰 외로움인지 알기에 부모로서 걱정이 앞섰다.
"혼자 살아도 괜찮겠어?"
내가 묻자 잠시 생각하더니 고개를 끄덕였다.
"해봐야지. 남들도 다 하는데 나도 해야지. 걱정 마. 잘할 수 있어."
그 말이 대견하면서도 마음 한편이 시큰했다. 좁은 공간이었지만, 생활에 필요한 건 모두 갖춰진 공간이었다. 무엇보다 출퇴근이 편했고, 부모로서 할 수 있는 최소한의 안전장치처럼 느껴졌다.
그 공간에는 딸의 시간이 차곡차곡 쌓였다. 아침마다 급히 나서던 발걸음과 혼자 먹은 저녁 식사 시간들이 그 시간 속에 녹아 있었다. 처음에는 출근 시간에 맞춰 괜히 문자를 보내고, 회식 등으로 귀가 시간이 늦으면 이유 없이 마음이 쓰였다.
"오늘도 늦어?"
"응, 조금만 더 있다 갈게."
짧은 대답에 괜히 걱정이 앞섰지만, 그런 마음은 시간이 지나며 조금씩 옅어졌다. 딸은 자기 몫의 하루를 묵묵히 살아내고 있었다.
첫 출근을 앞두고 둘이 함께 다녀왔던 파리와 이탈리아 여행의 기억도 그 방에 남아 있을 것이다. 낯선 도시의 거리를 걸으며 설렘과 긴장이 뒤섞인 얼굴로 앞으로의 삶을 이야기하던 시간. 부모와 자식이기 전에, 각자의 인생을 앞둔 두 사람처럼 나란히 걷던 순간이었다. 그 여행은 딸에게는 쉼이었고, 나에게는 내려놓음의 연습이었다.
입사 후에는 처음으로 장거리 출장 업무로 혼자 운전해 다녀오기도 했다. 초보 운전이라 그날은 괜히 하루 종일 전화기를 붙들고 있었다.
"도착했어?"
"응, 생각보다 안 힘들었어."
짧은 한마디였지만, 그 말로 충분했다. 딸은 이미 자기 하루를 감당하고 있었다. 예전 같았으면 이것저것 조언부터 했지만, 그날은 말을 아꼈다. 믿는 쪽을 선택해 보기로 했다.
계절도 여러 번 바뀌었다. 여름밤 불 켜진 창, 장마철 눅눅한 공기, 겨울 차가운 바닥. 도시형 생활주택은 단순한 주거 공간이 아니라, 한 사람이 어른으로 자라나는 시간을 고스란히 품고 있었다. 우리는 점점 덜 묻고, 덜 개입하게 되었다. 대신 기다리는 법을 배웠다.
이제 딸은 혼자 부동산을 계약을 하고, 이사까지 척척해내는 사람이 되었다. 한파가 이어지던 날, 딸은 빈 도시형 생활주택 사진을 보내왔다.
"이제 진짜 끝이네."
사진 아래 붙은 짧은 글이었다. 그 사진을 가족 단체방에 올리자, 남편과 작은딸도 한마디씩 남겼다.
"고생했다."
짧은 말이었지만, 그 안에 담긴 마음은 충분히 전해졌다.
나는 한참을 들여다보다가 이렇게 답했다.
"깨끗이 정리했네. 고생 많았어. 너도, 그 방도."
텅 빈 도시형 생활주택은 더 이상 딸의 집이 아니지만, 그곳은 분명 한 사람을 키워낸 자리였다. 사진 한 장만으로도 그 시간이 보였다. 우리가 걱정하던 시간은 이미 오래전에 지나가 있었다. 딸은 우리가 생각했던 것보다 훨씬 단단해져 있었다.
곧 딸은 결혼이라는 또 다른 삶의 문을 연다. 예전 같았으면 당부할 말이 많았을 것이다. 하지만 요즘은 말수가 줄었다. 대신 이런 마음만 남는다. 네 선택이니까, 잘 해낼 거라는 믿음. 설령 흔들리는 날이 오더라도 다시 자기 자리로 돌아올 수 있으리라는 믿음이다.
도시형 생활주택을 비우며, 우리 부부는 딸을 떠나보낸 것이 아니라 이미 어른이 된 한 사람의 삶을 응원하게 되었다.
