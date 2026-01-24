메뉴 건너뛰기

26.01.24 09:54최종 업데이트 26.01.24 09:54

김필주 경상국립대 교수, 한광호농업상 '농업연구상' 수상

김필주경상국립대학교 교수(환경생명화학)가 제12회 한광호농업상 '농업연구상'을 수상했다. 시상식은 23일 서울 더프라자 호텔에서 열렸다.

한광호농업상 운영위원회는 김필주 교수의 연구 성과가 농업 분야 온실가스 감축과 저탄소농업 정착에 크게 기여한 점을 높이 평가해 농업연구상 수상자로 결정했다고 밝혔다.

김필주 교수는 논 토양에서 발생하는 메탄(CH₄)과 아산화질소(N₂O)의 배출 기작을 과학적으로 규명하고, 규산질 비료를 기반으로 한 메탄 저감 기술을 개발, 현장에 보급하는 등 농업 분야 온실가스 감축을 위한 핵심 기술 개발을 선도해 왔다.

한광호농업상은 SG한국삼공의 창립자 고(故) 한광호 박사의 농업보국(農業報國) 뜻을 계승해 농업·농촌 발전과 농업과학기술 진흥에 탁월한 공헌을 한 연구자와 실천가를 발굴·포상하기 위해 제정된 상이다.

김필주 교수는 "이번 수상은 개인의 성과라기보다 함께 연구하고 현장에서 실천해 온 많은 연구자와 농업인들의 노력 덕분"이라며 "앞으로도 농업 현장에서 실질적으로 활용 가능한 온실가스 감축 기술 개발과 탄소농업 확산에 기여하겠다"라고 소감을 말했다.

