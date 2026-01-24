정치부산경남한줄뉴스 26.01.24 09:53ㅣ최종 업데이트 26.01.24 09:53 강기윤 한국남동발전 사장, 출판기념회 마련 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 국민의힘 창원시장선거 출마예상자로 거론되고 있는 강기윤 한국남동발전 사장이 책 <CEO 강기윤 창원을 경영하라>를 펴내고 오는 3월 1일 오후 2시 국립창원대학교 이룸홀에서 출판기념회를 연다. 강기윤 사장은 19대, 21대 국회의원을 지냈다. 큰사진보기 ▲강기윤 전 의원, 출판기념회. ⓒ 강기윤 관련사진보기 #강기윤 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사[김해] 식당 주방 화재 소화기 초기 진압으로 큰 피해 막아 갤러리 오마이포토 한덕수 1심 선고공판, "국민에게 할 말 없느냐” 질문에 묵묵부답... 1/8 이전 다음 이전 다음 2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 김병기 "최고위 제명 결정하면 떠나겠다" 인사청문회 대기하는 이혜훈 후보자 국민의힘, 청와대 앞 규탄대회... "통일교·공천뇌물 특검 수용하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.