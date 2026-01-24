메뉴 건너뛰기

정치

부산경남

한줄뉴스

26.01.24 09:53최종 업데이트 26.01.24 09:53

강기윤 한국남동발전 사장, 출판기념회 마련

국민의힘 창원시장선거 출마예상자로 거론되고 있는 강기윤 한국남동발전 사장이 책 <CEO 강기윤 창원을 경영하라>를 펴내고 오는 3월 1일 오후 2시 국립창원대학교 이룸홀에서 출판기념회를 연다. 강기윤 사장은 19대, 21대 국회의원을 지냈다.

강기윤 전 의원, 출판기념회.
강기윤 전 의원, 출판기념회. ⓒ 강기윤

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

