수원 초등생, '조개·닭발 해부, 슬라임 만들기' 과학캠프 도전!

수원시청소년청년재단 권선청소년청년센터, 2026년 문화강좌 겨울방학특강 수강생 모집 홍보지

초등학생들이 겨울방학에 조개 내장을 해부하고, 닭발 뼈를 들여다보고, 슬라임을 직접 만드는 과학캠프가 수원에서 열린다.수원시청소년청년재단 권선청소년청년센터는 2월 10~12일 3일간 초등 1~6학년(8~13세)을 대상으로 2026년 겨울방학특강 '해부실험 & 슬라임 과학캠프' 수강생을 모집한다.이번 겨울방학특강은 초등학생 눈높이에 맞춰 매일 다른 실험과 체험 중심으로 수업이 구성되어, 어렵게 느껴질 수 있는 과학 개념을 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 돕는다.2월 10일 열리는 1회차에는 조개 해부실험을 통해 조개의 생김새와 장기 구조를 직접 해부하며 생물학 기초를 탐구한다. 다음날인 2회차에는 닭발 해부실험으로 뼈와 관절 구조를 관찰하고, 인체 해부와 연결해 이해하는 시간을 가진다. 마지막 날인 3회차에는 슬라임의 원리를 이해하고, 물풀, 식소다, 렌즈세척제를 이용해 나만의 슬라임 만들기에 도전한다.권선청소년청년센터 관계자는"겨울방학 동안 아이들이 의미 있는 시간을 보낼 수 있도록 과학을 놀이처럼 즐길 수 있는 수업을 준비했다"며 "방학 기간 과학에 대한 흥미를 높이고, 체험 중심의 수업을 통해 창의적 사고력과 탐구 능력을 키우는 계기가 되길 바란다"고 전했다.겨울방학특강 신청은 오는 27일부터 2월 6일까지이며, 특강 내용과 준비물 등 자세한 내용은 권선청소년청년센터 홈페이지 또는 전화(031-226-1601), 홍보지를 확인하면 된다.