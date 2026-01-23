메뉴 건너뛰기

26.01.23 17:43최종 업데이트 26.01.23 17:43

여주시, 농업현장 맞춤형 실증연구로 소득 증대 나선다

경기 여주시는 농업인상담소 지역특화사업을 통해 농업 현장의 애로사항을 실증 연구로 개선하고, 이를 통해 농가 소득 증대에 나설 계획이라고 23일 밝혔다.
ⓒ 여주시

경기 여주시는 농업인상담소 지역특화사업을 통해 농업 현장의 애로사항을 실증 연구로 개선하고, 이를 통해 농가 소득 증대에 나설 계획이라고 23일 밝혔다.

농업인상담소 지역특화사업은 농업 현장의 애로사항을 실증 연구를 통해 해결하고, 연구 결과를 현장에 보급함으로써 농가 소득 증대를 도모하기 위한 사업이다.

여주시는 2026년 경기도농업기술원 도비사업으로 총 1억 원(도비 30%, 시비 70%)의 예산을 확보해 '밭작물용 생분해 멀칭필름 실증시험' 등 총 10건의 연구과제를 추진할 계획이다.

특히 이번 사업에서는 경기도 내 38개 시·군 가운데 여주시가 10개소를 우선 확보하는 성과를 거뒀다.

여주시는 그동안 2025년 9월 가남읍·금사면 현장평가회 개최, 11월 성과발표회 및 성과보고 자료집 발간, 12월 품목별농업인연구회 종합평가회 우수과제 발표 등 지역특화사업을 통해 지속적인 성과를 이어왔다.

이충우 여주시장은 "농업인상담소 지역특화사업은 농업 현장의 문제를 현장에서 해결하는 중요한 사업"이라며 "실증 중심의 연구를 통해 현장 적용이 가능한 농업기술을 확산하고, 농업인의 소득 향상과 여주시 농업 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

이날 보고회에는 이충우 여주시장을 비롯해 농업기술센터 관계자 등 15명이 참석해 2026년 추진 예정인 연구과제의 추진계획과 기대효과를 공유하고, 지역 여건에 적합한 농업기술 개발 방향에 대해 논의했다.

