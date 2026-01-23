성남시, 2025년 지방세 2조7679억원 징수... 도내 시·군 1위

큰사진보기 ▲경기 성남시의 지난해 지방세 징수 실적이 2조7679억원으로 집계돼 경기도 내 시군 중 1위를 기록했다고 23일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

AD

경기 성남시의 지난해 지방세 징수 실적이 2조7679억원으로 집계돼 경기도 내 시군 중 1위를 기록했다고 23일 밝혔다.이는 2024년 징수액 2조3992억원보다 15.4% 증가한 수치로, 세목별로는 시세 1조6580억원과 도세 1조1099억원을 각각 거뒀다.시세는 추경 목표액 대비 947억 원(6.1%)을 초과 징수했으며, 지역 내 입주기업 증가와 법인소득 확대에 따라 지방소득세가 712억 원 늘어난 것이 주요 요인으로 분석됐다. 여기에 재산세, 주민세, 지난연도 수입 등에서도 235억 원의 추가 세수가 발생했다.도세는 추경 목표액 대비 2695억 원(32.1%)을 초과 징수했다. 분당지역 재건축 기대감과 판교테크노밸리 내 기업 보유 대형 부동산 거래 증가로 하반기 대형 부동산 소유권 이전이 잇따르면서, 취득세를 중심으로 한 우발 세수가 다수 발생한 점이 주요원인으로 분석됐다.현재 시는 고액·상습 체납자에 대해 가택수색, 동산 압류, 출국금지, 명단 공개 등 엄정한 대응을 이어가고 있으며, 단기·단순 체납자는 체납통합안내센터를 통해 관리하고 있다. 생계형 체납자에 대해서는 분납 유도와 복지 연계 등 지원책을 병행하고 있다.성남시 관계자는 "세수 증가에 힘입어 민생경제와 복지정책을 균형 있게 확대할 수 있도록 2026년에도 최선을 다하겠다"고 밝혔다.