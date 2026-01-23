용인 반도체 전력난 해법 제시한 김동연 향해 기업인들 "감사하다"

큰사진보기 ▲김동연 지사는 29번째 민생경제 현장투어(달달버스)차 이날 오전 용인시 처인구 원삼면 일원에 조성 중인 용인 반도체클러스터 일반산업단지 현장사무소를 찾아 SK하이닉스 관계자, 협력사 대표들과 기업인 간담회를 진행하고 산업단지 조성 현장을 점검했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"용인 반도체클러스터는 모든 반도체인들의 꿈 중 하나였습니다. 희망을 주셔서 감사합니다."

AD

큰사진보기 ▲김동연 지사는 29번째 민생경제 현장투어(달달버스)차 이날 오전 용인시 처인구 원삼면 일원에 조성 중인 용인 반도체클러스터 일반산업단지 현장사무소를 찾아 SK하이닉스 관계자, 협력사 대표들과 기업인 간담회를 진행하고 산업단지 조성 현장을 점검했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 지사는 29번째 민생경제 현장투어(달달버스)차 이날 오전 용인시 처인구 원삼면 일원에 조성 중인 용인 반도체클러스터 일반산업단지 현장사무소를 찾아 SK하이닉스 관계자, 협력사 대표들과 기업인 간담회를 진행하고 산업단지 조성 현장을 점검했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 29번째 민생경제 현장투어(달달버스)차 23일 용인시 처인구 원삼면 일원에 조성 중인 용인 반도체클러스터 일반산업단지 현장을 방문해 진행 상황을 점검했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

용인 반도체클러스터 입주 협력업체 가운데 하나인 케이씨텍사의 권원택 사장이 23일 클러스터 전력난 해법을 제시한 김동연 경기도지사에게 감사 인사를 전했다. 김동연 지사가 이날 29번째 민생경제 현장투어(달달버스)로 방문한 용인 반도체클러스터 일반산업단지 현장사무소에서다.앞서 김동연 지사는 용인 반도체클러스터 전력 문제를 해결하기 위해 전날(22일) 한전과 '도로-전력망 공동건설 협력체계 구축 업무협약'을 체결하고, 새로 건설하는 지방도 318호선 용인·이천 27.02㎞ 구간 땅 밑으로 전력망을 구축하기로 했다.이날 현장사무소에서 열린 SK하이닉스 관계자, 협력사 대표들과의 기업인 간담회에서는 용인 반도체클러스터 전력 문제 해결에 대한 감사 인사가 이어졌다.권원택 사장은 "용인 반도체클러스터 조성이 시작되고 여러 어려움이 있었다"면서 "5년 정도 시간이 흘렀는데 좋은 소식을 연초부터 갖다주셔서 감사하다"고 말했다. 임영진 저스템 대표 역시 경기도의 전력 공급안에 대해 "좋은 해결책을 내주신 것에 대해 감사드린다"고 공감을 표했으며, 이종림 에스앤에스텍 사장은 "용인 일반산업단지는 숙원 사업이었는데 잘 진행돼서 기쁘다. 용인 반도체클러스터가 잘 될 수 있도록 저희도 작은 밀알이 되겠다"고 말했다.이준우 오로스테크놀로지 대표는 "지금 같은 각자도생 시대에서 소부장(소재·부품·장비)은 너무나 중요하다. 정치적 논리가 아니라 여기서 경쟁력을 확보하지 못한다면 한국은 미래가 없을 것"이라며 "그나마 반도체클러스터를 조성하고 소부장이 바로 옆에서 접할 수 있는 제일 좋은 시기에 좋은 해결책을 내주셨다"고 감사를 표했다.장효식 SK에코플랜트 부사장은 "용인 반도체클러스터는 경기도와 여러 관계 기관의 적극적인 협조로 잘 준비되고 있다"고 말했다.간담회에 참석한 경기도의회 도의원들도 용인 반도체클러스터의 성공을 위한 협력을 다짐했다. 남종섭·전자영 도의원은 "반도체 클러스터가 제대로 잘 만들어질 수 있도록 경기도의회에서도 열심히 지원하겠다. 오늘 와서 보니까 걱정 없이 용인 반도체 잘 완성해 나갈 수 있다는 기대와 희망을 품게 됐다"고 말했다.황준기 용인시 부시장도 "존경하는 김동연 지사님의 역량에 대해서 깊이 감탄을 드린다"고 덧붙였다.김동연 지사는 "경기도가 용인 반도체클러스터의 든든한 지원군이 되겠다"고 밝혔다. 김 지사는 "(용인 반도체클러스터) 전력 문제 해결을 위해서 경기도가 그동안 많은 노력을 해왔는데 어제 그 결실을 보아 새롭고 획기적인 방법으로 전력공급 대책을 만들었다. 오늘 용인 산단에 기쁜 소식을 함께 나누고자 하는 마음으로 왔다"고 설명했다.그는 이어 "이번 방안으로 용인 일반산단의 전력 문제 해결을 위한 마지막 퍼즐을 풀게 됐다"면서 "경기도는 반도체 클러스터의 전력 문제, 용수 문제 등 모든 문제 해결을 위해 든든한 지원군으로서 앞으로도 최선을 다하겠다"고 강조했다.이날 간담회에는 이상식 국회의원, 황준기 용인특례시 제2부시장, 박호현 SK하이닉스 용인CPR 부사장, 장효식 SK에코플랜트 부사장 및 협력사 대표 등이 함께했다.김동연 지사는 기업인 간담회 후 직접 헬멧을 쓰고 박호현 부사장과 산단 조성 현장으로 자리를 옮겨 공사 현장을 점검하고, 진행 상황을 보고 받았다.이후 기자들과 만난 김동연 지사는 "그동안 용인 일반산단 반도체클러스터의 전력 문제로 많이 고민해 왔는데 우리가 건설하려고 하는 지방도로 지하에 전력공급망을 건설하는 계획을 한전에 제안했고, 한전이 아주 기쁘게 그 제안을 받아들였다"면서 "전력 문제를 완전하게 해결했다"고 설명했다.이와 관련 경기도는 SK하이닉스가 주도하는 일반산단 운영에 필요한 전기설비 용량 6GW 중 부족한 3GW 확보를 위해 신설 도로 하부공간을 활용한 확충 방안을 한전에 제시해 협약을 맺었다. 협약에 따라 경기도는 지방도 318호선의 도로포장과 용지 확보를 담당하고, 한전은 도로 밑 부분에 전력망을 구축하는 공사를 공동으로 시행할 계획이다.신설도로에 전력 공사를 같이 하면서 도로공사 기간은 5년 단축되고 사업비도 약 30% 절감되는 등 비용 절감과 전력망 공급의 시급성을 동시에 해결하는 획기적인 방법으로 평가되고 있다. 김 지사도 "대한민국에서 이와 같은 산업단지에 지방도로 건설계획과 함께 건설하면서 전력망을 공급하는 것은 처음 있는 일"이라고 말했다.김동연 지사는 이어 "남은 문제는 국가산단의 전력 공급 문제"라면서 "이미 6GW 공급 계획은 되어 있지만, 앞으로 남은 4GW 가까운 전력 공급도 중앙정부와 함께 경기도가 반드시 해결하도록 하겠다"고 밝혔다.김 지사는 이재명 정부가 추진하고 있는 지역 균형발전과 관련해서는 "계획대로 되어 있는 반도체 산업단지는 계획대로 더 빠르게 추진할 수 있도록 하고, 또 한편으로는 낙후된 지역이나 균형발전이 필요한 지역에 대한 특화된 산업의 지원을 통해서 함께 발전하는, 시너지 효과를 내는, 서로 윈윈하는 그런 지혜와 또 정책 방향을 함께 만들어야 한다"고 강조했다.김동연 지사는 또 "경기도는 반도체뿐만 아니라 전기 공급에 있어서 재생에너지 공급에, 앞으로 더 박차를 가할 것"이라며 "경기도 정책이 이미 이재명 정부의 에너지 정책에도 잘 반영이 돼 있기 때문에, 중앙정부와 힘 합쳐서, 경기도가 앞장서서 재생에너지 발전, 또 기후위기 대응에 가장 적극적으로 대처하겠다"고 말했다.한편, 용인 반도체클러스터 일반산업단지는 처인구 원삼면 일원 415만 5,996㎡(126만 평) 규모로 2021년 3월부터 2027년 12월까지 조성 중이다. 현재 공정률은 77.4%다. 2021년 반도체 소재·부품·장비 특화단지로, 2023년에는 반도체 국가첨단전략산업 특화단지로 지정됐다. 경기도는 앞으로도 인허가·인프라·인력·생태계 등 투자 핵심 요소를 패키지로 지원하는 현장 밀착형 행정을 이어갈 계획이다.