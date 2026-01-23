'양머리' 하고 미역국 먹던 그 시절... 우리들의 아지트가 사라진다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

​내 기억 속 '목욕 문화'의 전성기는 붉은 벽돌 굴뚝이 아니었다. 1985년생인 나에게 목욕탕의 추억은 손목에 찬 전자키, 그리고 친구들과 머리에 수건을 말아 올리고 먹던 맥반석 달걀과 식혜로 기억된다. ​2000년대 초반, 대학생이던 우리는 카페만큼이나 찜질방을 자주 찾았다. 찜질방은 단순히 씻는 곳이 아니었다. 연인들의 저렴하고 따뜻한 데이트 코스였고, 친구들과 밤새 수다를 떨 수 있는 24시간 해방구였으며, 때로는 끊긴 막차를 대신해주는 포근한 잠자리였다. 동네마다 경쟁하듯 들어서던 대형 불가마 사우나의 네온사인은 밤새 꺼지지 않을 것만 같았다.그런데 언제부턴가 그 화려했던 네온사인이 하나둘 꺼지기 시작했다. 얼마 전, 친구들과의 추억이 서린 동네의 대형 찜질방이 있던 자리를 지나다 멈칫했다. '24시간 영업'을 자랑하던 간판은 뜯겨 나갔고, 그 자리엔 대형 스크린 골프장과 피트니스 센터가 들어설 준비를 하고 있었다. ​동네 어귀의 작은 대중목욕탕들도 사정은 마찬가지다. 코로나19는 우리 세대가 향유했던 '함께 땀 흘리는 문화'에 치명타를 날렸다. 마스크를 벗어야만 들어갈 수 있는 공간은 공포의 대상이 되었고, 그 공포가 3년 넘게 지속되는 동안 버티지 못한 목욕탕들은 줄폐업을 선택했다. ​행정안전부 데이터에 따르면 전국 목욕장 수는 매년 가파르게 줄고 있다. 치솟는 가스비와 전기료는 손님이 끊긴 목욕탕 업주들에게 확인 사살과도 같았다. ​우리는 이제 '공용'보다는 '전용'을 선호하는 시대로 완전히 넘어왔다. 찜질방에서 모르는 사람들과 나란히 누워 TV를 보며 웃던 풍경은 이제 어색하다. 대신 1인 세신숍이 유행하고, 집 욕조에 비싼 입욕제를 풀고 혼자만의 시간을 즐기는 '반신욕'이 트렌드가 되었다. 위생적이고 편리하지만, 어딘가 삭막하다.내가 겪은 목욕 문화는 과도기였다. 아버지 세대의 '동네 사랑방' 같은 목욕탕과, MZ세대의 '프라이빗 스파' 사이에서, 우리는 가장 대중적이고 왁자지껄했던 '찜질방 르네상스'를 누렸다.​그래서일까. 텅 빈 목욕탕 건물을 볼 때마다 느끼는 감정은 단순한 아쉬움을 넘어서는 '상실감'이다. 그것은 단순히 씻을 곳이 없어진다는 불편함이 아니라, 격식 없이 살을 부대끼며 정을 나누던 거대한 커뮤니티 공간이 우리 사회에서 영영 퇴장하고 있다는 신호처럼 느껴지기 때문이다.드라마 <내 이름은 김삼순>에서 삼순이가 양머리를 하고 울고 웃던 그 찜질방은 이제 넷플릭스 드라마 속 세트장처럼 낯설어지고 있다. ​코로나가 끝났다고 하지만, 한 번 닫힌 목욕탕 문은 다시 열리지 않는다. 찜질방에서 친구와 식혜 한 잔을 나누며 피로를 풀던 그 소박한 행복이, 이제는 정말 '옛날이야기'가 되어버린 걸까. 오늘따라 퇴근길, 스마트폰 앱으로 배달시킨 치킨보다 찜질방 매점에서 사 먹던 컵라면 맛이 유독 그립다.