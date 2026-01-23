정청래식 합당 추진에 날카로워진 '반청' 전선... "독단 끝나야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 이언주, 황명선, 강득구 최고위원이 23일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 정청래 대표의 조국혁신당 합당 제안과 관련해 최고위원들과의 사전 논의 없이 진행된 절차의 비민주성을 지적하며 공식 사과와 재발 방지 대책을 요구했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"아니 그게 무슨 말이에요? 지방선거 앞두고 어마어마하게 많은 당원과 이해관계자들이 혼란에 빠지고 심각한 문제 생길 수 있는데도 그렇기 때문에 기습적으로 발표했다? 이게 앞뒤가 맞는 얘기입니까? 그 말 자체가 일고의 가치가 없는 얘기라고 생각합니다."

정청래 더불어민주당 대표의 조국혁신당과 합당 제안 방식에 반발한 민주당 최고위원 3인이 정 대표를 공개 비판하며 공식 사과와 합당 논의 과정 공개를 요구하고 나섰다.이들은 "사과할 각오"로 합당을 전격 제안했다는 정 대표의 설명에도 "독선과 비민주성", "선택적 당원주권주의", "과거 독재정권 탑다운"이라며 격정적인 표현을 쏟아냈다.강득구·이언주·황명선 민주당 최고위원은 23일 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 혁신당과 합당 제안과 관련해 "제대로 된 통합을 위해서라도 정청래식 독단은 이제 끝나야 한다"라며 날을 세웠다. 그러면서 "당대표의 공식 사과를 요구한다"라며 "이런 식의 독선적 당 운영에 대한 재발 방지 대책을 요구한다. 합당 제안을 언제 누구와 어디까지 어떻게 논의했는지 당원들에게 즉각 진상을 공개하라"라고 촉구했다.이들은 "정청래 대표의 조국혁신당 합당 제안으로 당내 혼란과 불신·갈등을 초래한 점에 대해 당원과 국민 여러분께 사과드린다. 다만 이 사태에 이르기까지의 과정을 분명히 짚고 넘어가지 않을 수 없다"라며 "최고위원들조차 모르는 사이에 합당 논의가 진행됐다는 점, 그 절차와 과정의 비민주성을 문제 삼는 것"이라고 운을 뗐다.이들은 "어제(22일) 오전 9시 30분 최고위원회의 전까지 합당 제안 사실을 전혀 알지 못했다"라며 "혁신당 지도부는 미리 알고 있었지만 최고위원을 포함한 민주당 의원들은 발표 20분 전 통보받고 언론을 통해 알았다. 어제 최고위원회의는 논의하는 자리가 아니라, 이미 조국 대표와 협의하고 결정된 사안을 일방적으로 통보하고 전달받는 자리였다"라고 밝혔다.이들은 정 대표를 향해 "말로는 당원주권을 이야기하지만 당대표 마음대로 당의 운명을 결정해 놓고 당원들에겐 O, X만 선택하라는 게 정청래식 당원주권정당의 모습이냐"라며 "선출된 최고위원들이 의견조차 낼 수 없는 구조, 대표 결정에 동의만 강요하는 구조는 민주적 당 운영이 아니라 당대표의 명백한 월권이며 직권남용"이라고 비판했다.그러면서 "이번 제안을 두고 이재명 대통령과 교감이 있었던 것처럼 보도됐으나 이는 확인 결과 사실이 아니다. 어제 발표는 과거 원론적 언급 수준이었을 뿐 대통령실과 사전 공유된 사안이 전혀 아니다"라며 "당무는 당의 책임이고 당이 결정해야 한다. 마치 대통령의 뜻이고 대통령이 관여하는 것처럼 오해를 불러일으키는 방식은 결코 바람직하지 않다"라고 지적했다.세 최고위원은 이날 기자회견이 끝나고 기자들과 만난 자리에서 정 대표를 향한 비판 수위를 높였다. 강득구 최고위원은 "선택적 당원주권주의 이제 동의할 수 없다"라며 "지금 이렇게 합당해서 대구·경북이 바뀌나, 서울·경기가 바뀌나? 확실한 명분이라도 있어야 한다. 그 명분이 뭔지 정 대표가 답해야 한다"라고 목소리를 높였다.황명선 최고위원은 "당원들이 선출한 최고위원이나 당원들에게 통합 논의에 대한 의견을 구하지 않고 일방적으로 조국 대표를 만나 이야기하고 본인이 발표하는 형태는 당원주권정당을 표방하는 분으로서 해야 할 도리가 아니다"라며 "과거 독재정권 때 해왔던 탑다운(top-down) 방식이고 일방 통치식 리더십으로 당원 주권과 역행한다"라고 지적했다.이언주 최고위원은 "합당은 당 정체성, 노선, 권력구조 등 모든 걸 변경할 수 있는 중차대한 일인데 지방선거 경선을 코앞에 두고 일언반구 논의나 공유 없이 (정 대표가) 누구와 어떻게 상의했는지 정말 궁금하다"라며 "민주당은 정 대표 개인의 사당이 아니다"라고 질타했다. 또 "행동 하나하나를 보면 당원주권주의는커녕 당원 무시로 보인다"라고 비판했다.이날 오전 정 대표가 충북에서 열린 현장 최고위원회의에서 '사과할 각오로 합당을 제안했다'라고 발언한 것과 관련해 이 최고위원은 한층 격정적인 발언을 쏟아내기도 했다.세 최고위원은 이날 오전 열린 최고위원회의에 불참했다. 사전 일정 등을 이유로 댔지만 정 대표의 일방적인 합당 제안 발표에 항의성 불참으로 보인다.정 대표는 이날 최고위원회의에서 합당 제안과 관련해 "여러 불가피성과 물리적 한계 등으로 사전에 충분히 공유해 드리지 못한 부분에 대해 송구스럽다"라며 "당대표가 먼저 제안하지 않고선 지방선거 전에 시간상 불가능할지도 모르겠다는 생각으로 사과할 각오로 제가 제안했다"라고 밝혔다.정 대표는 "이제 시작 종이 울렸으니 가는 과정과 최종 종착지는 모두 당원들의 토론과 뜻에 따라 결정될 것"이라고 말했다. 그러면서 "전 당원 투표에서 가결되면 가는 것이고 부결되면 멈추는 것"이라며 "당원들께서 충분한 토론을 통해 어떤 게 지방선거 승리와 이재명 정부 성공을 위해 더 나은 길인지 집단지성으로 이 문제를 잘 풀어갔으면 좋겠다"라고 덧붙였다.