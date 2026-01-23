행정통합 우려...강민정 "특권 특목고 남발"-이병도 "교육종속"

▲23일 오전 11시, 강민정 서울시교육감 출마자(전 국회 교육위 국회의원)는 최교진 교육부장관을 서울 여의도 한국교육시설안전원에서 단독으로 만나 '충남대전 행정통합 특별법'과 '광주전남 행정통합 특별법'에 대한 우려를 담은 문서를 전달했다. ⓒ 강민정 사무소 관련사진보기