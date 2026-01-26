빨리빨리 사회에서 '함께 회복하는 힘'을 보여주는 곳

큰사진보기 ▲예술하는 아이다, 아홉사람 더하기를 운영하고 있는 예술교육가 이영실 대표. ⓒ 본인 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲아홉사람 더하기의 단원들은 2024년 12월, 길음소리마을센터에서 창단 공연 〈대한민국의 착한사람, JB〉의 막을 올렸다. 당시 공연을 준비하며 진행한 텀블벅 크라우드 펀딩에는 81명의 후원자가 함께했다. ⓒ 예술하는 아이다 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난해 12월 14일 대학로 이음아트홀에서 진행된 아홉사람 더하기의 두 번째 공연 모습. ⓒ 예술하는 아이다 관련사진보기

큰사진보기 ▲아홉사람 더하기의 단원들이 연습실에서 공연을 준비하고 있다. ⓒ 예술하는 아이다 관련사진보기

"장애인과 비장애인이 다 같이 예술인이 돼서 함께 활동을 하고, 하나의 작품을 만들어냈을 때 그 모습이 아름다웠어요."

큰사진보기 ▲아홉사람 더하기 단원들이 공연을 마치고 손을 들어올리며 세리머니를 하고 있다. ⓒ 예술하는 아이다 관련사진보기

큰사진보기 ▲창단공연이 끝나고 기념사진을 촬영하고 있는 아홉사람 더하기 단원들과 관객들의 모습. ⓒ 예술하는 아이다 관련사진보기

서로 다른 속도와 삶을 가진 이들에게 예술은 어떤 역할을 할 수 있을까. 이영실 대표가 이끄는 느린학습자 청년 예술단 '아홉사람 더하기'는 연극을 매개로 느린학습자 청년들이 자신만의 언어를 만들어가는 극단이다. 이들은 창작과 공연 활동을 통해 장애와 비장애, 예술과 일상의 경계를 넘나드는 작업을 이어오고 있다.이영실 대표는 독일 베를린 예술대학교에서 연극교육을 전공한 예술교육가다. 현재 예술교육단체 '예술하는 아이다'를 운영하며, 독립공연예술가네트워크(IPAN)에서 창작자로 활동하고 있다. 느린학습자와의 작업은 2018년 열린 명랑캠페인을 계기로 시작됐다. 이후 느린학습자 어린이·청소년·청년들과 연극 작업을 이어오며, 예술을 통한 교육과 창작의 가능성을 확장해왔다.느린학습자 청년예술단 아홉사람 더하기는 배우이자 공연예술가를 꿈꾸는 느린학습자 청년들로 구성된 예술단이다. 예술하는 아이다에서 2023년 진행한 '광장에서 연극하자' 프로젝트를 통해 청년들과 첫 만남이 이뤄졌다.본격적인 활동은 이듬해 창단 공연 <대한민국의 착한사람, JB>를 무대에 올리면서 시작됐다. 그렇게 창단 공연에 출연한 배우 9명에 더해, 더 많은 청년들이 함께하길 바라는 마음으로 '아홉사람 더하기'라는 이름을 붙였다.2024년 12월 선보인 창단 공연은 브레히트의 희곡 '사천의 선인'을 바탕으로 청년 단원들과 함께 각색해 만든 작품이다. 시대와 공간을 1940년대 중국 사천에서 2024년 서울로 옮기고, 주인공 역시 음악을 하는 청년 '김정빈(JB)'으로 재구성했다.연극 워크숍 과정에서 청년들이 나눈 '착함'에 대한 의미와 이로 인해 겪은 현실적인 어려움이 대본에 반영됐다. 원작에서 던지는 "자본주의 사회에서 착한 개인은 가능한가"라는 질문을 느린학습자 청년 배우 9명의 시선으로 풀어낸 공연이다.지난해 선보인 두 번째 공연 <너무나 매혹적인 BBANG>은 구병모 작가의 소설 <위저드 베이커리>에서 출발했다. 한국장애인문화예술원에서 지원하는 장애예술 청년 예술가 양성 사업의 일환으로, 약 5개월간의 교육 과정을 거쳐 제작됐다. 단원들이 함께 책을 읽고 제안한 세 명의 친구를 대본에 반영해, 연기·낭독·랩·퍼포먼스·영상을 넘나드는 입체낭독공연 형식으로 구성했다.공연에 등장하는 느린학습자 청소년 '기수원'은 길을 찾기 힘들어 하는 인물이다. 그래서인지 자유롭게 날아다니는 새에 유독 관심이 많다. 공연은 항상 혼자였던 고등학생 기수원에게 벌어지는 놀라운 일들을 중심으로 진행된다. 기수원에게는 어떤 사건이 펼쳐지고, 또 원작 <위저드 베이커리>는 어떻게 재탄생했을까. 나머지 이야기가 궁금하다면 올해 하반기 공연장에서 다시 만날 수 있다고 한다.세상이 귀 기울여 듣지 않았던 느린학습자 청년들의 이야기를 무대로 올리는 일은 의미 있는 작업이지만, 동시에 현실적인 어려움도 따른다. 이영실 대표는 느린학습자 청년들과 작업하면서 어려운 점 중 하나로 기존 연극 시스템과의 충돌을 꼽았다.그는 "느린학습자 청년들에게는 몸이 기억하는 유기적인 흐름이 중요하고, 이게 큰 장점이 될 수 있다"면서도 "기존 연극 방식에 익숙한 전문 스태프들은 이를 충분히 고려하지 못하는 경우가 있다"고 말했다.특히, 공연장에서 리허설 시간을 확보하고 방식을 조율하는 과정이 쉽지 않았다고 설명했다. 그러면서도 느린학습자에 대한 이해 수준과 경험의 차이가 존재하는 만큼, 서로의 방식을 어떻게 조정하고 협력해 나갈지가 가장 큰 고민이자 계속해서 배워가야 할 과제라고 덧붙였다.쉽지 않은 과정 속에서 이 대표에게 가장 큰 보람이 되는 순간은 청년들의 변화를 직접 마주할 때다. 처음에는 소극적이고 조심스럽던 청년들이 점차 자신의 생각을 분명하게 이야기하고, 함께 작업한 시간이 쌓일 수록 스스로의 성장을 언어로 설명하는 모습을 보며 의미를 느낀다고 했다. 그러면서 이 대표는 최근 공연 <너무나 매혹적인 BBANG>을 준비하면서 한 단원이 인터뷰에서 남긴 말을 떠올렸다.서로의 다름을 구별 짓기보다, 예술을 통해 하나가 되어가는 경험. 이 대표는 이 말이 아홉사람 더하기에서 추구하는 작업의 가치를 잘 보여준다고 말했다. 이런 의미를 단원들이 발견해 줬을 때, 그 진심이 고스란히 전해져 뭉클했던 기억이 남아있다고 했다.예술 활동으로 뜻깊은 성장을 경험하고 있지만, 느린학습자 청년들에게는 여전히 개인의 노력만으로 감당하기 어려운 고민들이 남아있다. 이영실 대표는 느린학습자 청년들 역시 다른 청년들과 마찬가지로 독립과 사회생활에 관한 고민을 품고 있다고 했다. 다만 지적장애·느린학습자 그룹은 고용률이 낮고 직업 유지가 어렵다는 연구 결과가 있는 만큼, 사회 구조적인 문제 속에서 해결이 더 쉽지 않은 것 같다고 덧붙였다.그는 "해답을 제시하기는 어렵다"면서도 "무엇보다 청년들이 자신의 강점과 재능을 발견할 수 있는 경험을 충분히 쌓는 것이 중요하다"고 말했다. 복지관이나 지원기관에서 하는 여러 프로그램에 참여하며 '나는 무엇을 좋아하는지', '어떤 일을 즐겁게 할 수 있는지' 직접 탐색하는 과정이 필요하다는 설명이다. 그 중에서도 예술 활동은 자신을 표현하고 타인과 소통하는 과정에서 숨어 있던 새로운 가능성을 발견하는 데 큰 도움이 될 수 있다고 했다.이 대표는 아홉사람 더하기를 통해 청년들이 공연을 매개로 사회적인 연결에 기쁨을 느끼길 바라고 있다. 더 나아가 배우 활동뿐 아니라, 작가·연출가·무대 디자이너·조명 프로그래머·예술교육 강사 등 다양한 진로를 탐색하는 장이 되기를 기대했다. 그러기 위해서는 느린학습자 청년들의 속도에 맞춰 기다려주고, 응원하는 시간도 반드시 필요하다는 말을 더했다.아홉사람 더하기의 청년 단원들은 "느린학습자를 알리고 싶다", "누군가에게 도움이 되고 싶다"는 바람을 자주 이야기한다. 이 대표는 이런 청년들의 바람이 단순히 학습된 태도가 아니라, 느린학습자로 살아오며 겪어온 고유한 삶의 경험, 그리고 '질문과 투쟁'에서 비롯된 것이라고 생각한다. 그러면서 느린학습자와 작업을 이어가고 있는 이유도 보통의 평균적이지 않은 개개인의 개성이 느린 청년들에게는 살아 꿈틀거리고 있기 때문인 것 같다고 말했다.이 대표는 결과와 평가 위주의 프레임에서 벗어나야 비로소 우리 사회가 인간의 다양성이 숨 쉬는 곳이 될 수 있다고 봤다. 그러기 위해서는 서로 다른 속도와 삶의 방식, 개인의 고유성을 그 자체로 인정해야 한다고 설명했다.아홉사람 더하기는 이런 세상을 만들기 위해 계속해서 질문을 던지고 있다. 그는 아홉사람 더하기의 '연극하기'가 현재의 고정관념과 획일화된 프레임에 질문을 더닞고, 다채로운 삶의 가치를 키워가는 작업이 되길 바란다.아홉사람 더하기는 함께 다채로운 가치를 '더해 갈' 청년을 찾고 있다. 총 두 차례 오디션을 통해 기존 단원과 신입 단원을 함께 선발할 예정이다. 기존 단원들은 매년 1월, 겨울 오디션에 도전해 자신의 또 다른 가능성을 선보인다. 이후 신입단원 설명회에 함께 참석해 한 해의 활동과 경험을 나눌 예정이다. 신입단원 설명회는 오는 31일 서울 대학로에서 열린다. 관심 있는 사람이라면 누구나 신청할 수 있다.2월 초 신입단원 워크숍을 거쳐 활동할 단원을 확정한 뒤에는 12월까지 예술단 활동을 이어간다. 올해는 <대한민국의 착한사람 JB>와 찾아가는 공연 형태의 <너무나 매혹적인 BBANG>을 통해 관객과 만날 예정이다. 이와 함께 극작·영상·조명·보이스 등 분야별 소그룹 전문 교육을 통해 청년들의 창작 역량을 강화하고, 공연 관람·토론·예술가 특강도 병행할 계획이다.이 대표는 아홉사람 더하기가 너무나도 빠른 이 시대에 '함께 회복하는 힘', '함께 존재하는 힘'의 가치를 온 몸으로 보여주는 곳이라고 이야기했다. 인터뷰 말미 마지막으로 하고 싶은 말을 묻자, 그는 "청년 단원들에게 '더 행복하라', 그래서 모두를 '행복하게 하라'고 말하고 싶다"고 답했다.그가 전한 말처럼 아홉 명의 청년에서 출발한 작은 변화들이 차곡차곡 더해져, 더 많은 사람들의 일상에 닿을 수 있도록. 아홉사람 더하기의 여정은 계속된다.