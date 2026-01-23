[사진] 망치 소리로 새겨진 얼굴, 영도 골목에 걸리다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲부산 영도구 봉래동 골목 사진전 ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲부산 영도구 봉래동 골목 사진전 ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 영도구 봉래동 골목 사진전 ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 영도구 봉래동 골목 사진전 ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 영도구 봉래동 골목 사진전 ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 영도구 봉래동 골목 사진전 ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 영도구 봉래동 골목 사진전 ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 영도구 봉래동 골목 사진전 ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

아침 7시 25분, 영도 대평동 수리조선소 앞. 하루의 작업을 앞둔 '깡깡이' 노동자의 얼굴이 카메라 앞에 섰다. 수십 년 동안 망치 소리와 함께 축적된 주름과 굳은 시선은 한 개인의 초상을 넘어, 이 도시 노동 현장의 시간과 기억을 고스란히 품고 있다.이 사진은 이번 주 토요일, 비주류사진관 봉래동 아지트 인근 빈집 외벽에 가로 1.8m, 세로 2.7m 크기의 특수천 출력물로 설치된다. 전시 공간은 갤러리가 아닌 골목과 빈집 벽이다. 사진을 다시 지역의 삶 속으로 돌려보내려는 시도다.이른바 '골목 사진전'은 사라져가는 공간 위에 이미지를 덧입히는 방식으로 진행된다. 재개발로 곧 지워질 풍경 위에 사진을 걸어, 잠시나마 공간의 시간을 멈춰 세우는 시각적 장치이기도 하다. 전시는 단순한 관람을 넘어, 이 동네가 품어온 삶의 흔적을 함께 바라보는 자리다.영도의 수리조선소와 깡깡이 노동은 오랫동안 지역 조선산업을 떠받쳐온 핵심 현장이었다. 그러나 산업 구조조정과 도시 재편의 흐름 속에서 이곳은 빠르게 주변부로 밀려나고 있다. 열악한 노동 환경은 여전히 지속되지만, 그 존재는 점점 더 보이지 않게 된다.이번에 골목에 걸리는 노동자의 초상은 재개발이라는 이름 아래 가려진 얼굴을 다시 거리로 불러낸다. 그리고 질문을 던진다. 우리는 어떤 도시를 기억할 것인가. 어떤 삶을 남길 것인가.그래서 이 벽 위의 얼굴은 과거의 기록에 머물지 않는다. 지금 이 순간에도 봉래동에서 진행 중인 변화와 공존, 그리고 조용한 저항의 흔적을 담은 '현재진행형 기록'이다.이 초상은 비주류사진관 '삶을 잇는 골목 사진전'의 일부로, 부산 영도구 봉래동 외나무길 일대 약 200미터 골목 외벽을 따라 전시된다. 전국에서 참여한 13명의 사진가가 포멕스 액자와 텐트천 출력 방식으로 골목 곳곳에 작품을 설치했다. 골목 초입에는 다양한 지역의 인물 초상이 관람객을 맞이하고, 안쪽으로 들어서면 노동, 도시, 기억을 주제로 한 기획 전시들이 이어진다.비주류사진관 아지트 마당과 인근 빈집 외벽 역시 전시장이다. 마당에는 노동현장과 해고 노동, 도시 변두리의 삶을 다룬 작품들이 걸려 있고, 바로 옆 빈집 벽에는 봉래동 물양장 풍경을 담은 대형 걸개 사진이 설치돼 있다. 전시는 연중무휴로 운영되며, 작품은 수시로 교체되고 추가된다.한편, 전시가 열리는 봉래동 아지트 마당에서는 24일 오후 2시, 비주류사진관 12주년을 맞아 떡과 막걸리를 마을 이웃과 관람객들에게 나누는 작은 자리도 마련된다. 골목 사진을 매개로, 지역과 사람을 다시 잇는 또 하나의 장면이다.