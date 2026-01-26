'우리 딸도 이걸 알아야지' 아이 손 잡고 처음 광장에 나선 날

빛의 기록 릴레이 인터뷰 비상계엄이 선포된 2024년 12월 3일 밤부터, 파면 선고에 이르기까지 이어진 123일. 이 시간은 거대한 정치적 사건의 연속이었지만, 동시에 개개인의 일상과 감정, 선택이 겹겹이 쌓인 시간이기도 했습니다. 누군가는 광장에 섰고, 누군가는 망설였으며, 또 누군가는 온라인에서 서로의 안부를 확인하며 하루를 버텼습니다. 그렇게 지나온 시간 속에서 시민들은 각자의 방식으로 기록으로 남기고 기억하고 있습니다.



이 연재는 '빛의 기록'(https://archives.bisang1203.net/) 사이트에 기록을 남기고, 연말연초 모임 이벤트로 진행한 '빛의 모임'(https://archives.bisang1203.net/posts/Batazer) 참여 시민들의 이야기를 릴레이 인터뷰로 전합니다. 기록으로 남겨진 문장과 사진, 그리고 모임에서 오간 대화를 따라가며, 한 사람 한 사람의 123일이 어떻게 민주주의의 기억으로 이어졌는지를 들여다봅니다. 광장에 나선 경험뿐 아니라 쉽게 발걸음을 떼지 못했던 망설임과 두려움, 아이를 데리고 나설지 고민했던 순간들, 그리고 다시 일상으로 돌아온 뒤 마음에 남은 감정과 바람까지. 사건의 이면에 놓인 개인의 시간을 조명합니다.



총 6회에 걸쳐 이어질 이 릴레이 인터뷰는 '빛의 기록'으로 남겨진 시민의 목소리를 차례로 소개합니다. 이 이야기들이 모여, 우리가 함께 건너온 시간을 다시 바라보고 새로운 사회를 향하는 다음 질문으로 나아가는 작은 빛이 되기를 바랍니다.

큰사진보기 ▲▲이선화 님이 기록한 광장의 모습 ⓒ 이선화 관련사진보기

큰사진보기 ▲계엄 해제 직후 오전에 이선화 님이 지인들과 나눈 메시지의 일부 ⓒ 이선화 관련사진보기

덧붙이는 글 | “빛의 기록”은 내란청산·사회대개혁 비상행동 기록기념위원회가 시민과 함께 비상계엄부터 파면 선고까지 123일의 시간을 각자의 사진, 영상, 글 등으로 기록하고, 이를 공동의 기억으로 남기는 시민참여 캠페인입니다. 이 캠페인은 https://archives.bisang1203.net 에서 참여할 수 있습니다. 함께 모은 기록은 시민 123아카이브로 구축되며, 2026년 4월 4일 새로운 모습으로 공개됩니다.

'빛의 모임' 릴레이 인터뷰의 첫 주인공은 이선화님입니다. 빠띠에서 일하며 오랫동안 시민사회 현장을 지켜 온 그는 계엄 직후 며칠을 "어안이 벙벙했던 시간"으로 기억합니다. 바로 광장에 나서지 못했던 망설임, 그리고 결국 아이의 손을 잡고 광장으로 향했던 순간은 그에게 오래 남은 장면이 되었습니다.이선화님은 계엄 당일 밤, 동네 언니들과 나눴던 카카오톡 대화를 캡쳐해 '빛의 기록'에 남겼습니다. 혼자 감당하기엔 너무 큰 사건 앞에서, 서로의 안부를 묻고 일상을 확인하던 그 짧은 메시지들은 시간이 지나 하나의 아카이브가 되었습니다. 이후 '빛의 모임'에서 그는 동료들과 함께 123일의 시간을 천천히 되짚으며 "이제는 다시 일상을 이야기할 수 있게 된 것"의 의미를 나눴습니다. 이 인터뷰는 한 시민이 기록하고, 참여하고, 다시 말로 꺼내 놓은 그 시간의 결을 따라가 봅니다."안녕하세요. 저는 이선화라고 합니다. 미나리라는 이름으로 활동하기도 합니다. 현재 빠띠에서 일하고 있고 그 전에도 시민사회 분야에서 일하며 살아왔습니다. 서울 외곽에서 남편과 초등학교 3학년 아이와 함께 살고 있습니다.""계엄이 있던 주말, 12월 7일에 처음 광장에 나갔어요. 계엄 선포가 있은 지 첫 며칠 동안에는 '이거 뭐지', 약간 어안이 벙벙한 상태였어요. 실감이 나지 않았어요. 잠도 잘 못 자고. 바로 다음 날부터 시민들은 광장에 모였던 것으로 기억하는데, 저는 서울 밖에 거주하고 있기도 하고 아이도 있고 해서 망설이느라 곧바로 광장에 나가지는 못했어요. 그러다가 '이제는 나가야지, 우리 딸도 이걸 알아야지' 하면서 데리고 나가게 됐습니다.""일단 추워서도 망설이지 않았을까요? (웃음) 서울 외곽으로 이사한 후로 도심에는 잘 안 나가다 보니까 관성적인 부분도 있었던 것 같아요. 하지만 너무 어처구니 없는 일이 벌어졌고, 그 직후에 좀 뻔뻔한 모습을 본 게 기점이 돼서 '이건 진짜 나가야겠다' 생각을 더 했던 것 같아요.""저는 '빛의 모임' 전에 '빛의 기록' 남기기부터 참여했어요. 빛의 기록에는 계엄 당일 밤 동네에서 친하게 지내는 언니들과 나눴던 카카오톡 내용을 캡처해서 올렸어요. 보통 너무 큰 소식을 알게 되면, 나한테 무슨 일이 벌어지면 누군가와 그걸 나누고 싶잖아요. '나 이런 일을 당했어.'사실 저는 당일에 자느라 바로 알지는 못했는데, 약간 왁자지껄한 소리가 들려서 잠에서 깼고, 계엄이 끝난 다음에야 알게 됐었어요. 카카오톡에서 언니들이 난리가 난 거예요. '아직도 가슴이 벌렁거린다'거나. 심지어 그 밤의 스트레스가 남아서 '일어나자마자 토했다'거나. 출근하는 친구들은 쉬엄쉬엄, 조심조심 하라면서 서로 안부를 나눴어요. 혼자 있기보다 온라인으로라도 서로 같이 이야기 나누면서 일상을 공유하고 스트레스도 좀 낮춘 경험을 아카이브하고 싶어서 이걸 (카카오톡 대화) 가장 먼저 남겼습니다.빛의 모임은 친하게 지내는 다른 동료들과 했어요. 솔직히 말하면 이제야 돌아보면서 이게 끝났으니까, '진짜 어이가 없지 않니' 이러면서 옛날 일처럼 이야기할 수 있어서 감사하다고 생각해요. 다시 일상을 이야기할 수 있게 됐다는 점이. 고단한 일상이지만 계엄 당시에는 그 조차도 묻혀버리는 것 같아서.""아이와 함께 광장에 나가보신 분들은 아시겠지만 정말 환대를 경험합니다. 모든 아이라고 일반화할 수는 없겠지만, 일단 아이와 함께 있으면 길을 많이 비켜주세요. 광장에 시민들이 엄청 많이 모이잖아요. 우리는 이태원의 기억도 공유하고 있고, 그래서인지 사람이 줄줄이 서있거나 촘촘히 걸어가는 곳은 무섭더라구요. 저는 집회가 열리는 중앙에서 좀 떨어진, 움직일 수 있는 곳에 있었는데도 갈 때마다 좀 무서웠어요.그런데 아이가 보이면 시민들이 몸을 피해서 길을 내주세요. 일단 그런 모습에서 아이를 존재로 봐 주고 배려해주고 있다는 게 느껴졌어요. 앉을 자리를 찾고 있으면 자리를 내어주고, 평평하지 않은 길 위에 서 있다가 아이가 뒤로 넘어갈 것 같으면 '여기 앉으라'면서 자리도 양보해주시고. 그리고 그렇게 간식을 주세요. 간식이랑 핫팩 같은 것들을 나눠주시고 예뻐해주시고. 아이도 '내가 여기서 사랑받는구나, 예쁨 받는구나' 아는 것 같더라구요. 예쁨 받을 때 하는 행동들도 보이고. 아, 어떤 다큐멘터리 감독님은 아이가 보이고 가족이 보이니까 오셔서 인터뷰도 요청하셨어요.""이 질문이 조금 어렵게 느껴지네요. 계엄이라는 게 사회적으로도 일상에서도 큰 이슈이기는 했지만, 이를테면 전쟁처럼 완전히 개인의 삶이 압도당할 만큼의 일로 느껴지지는 않았어요. 그보다는 우리가 당면한 큰 일, 해결될 거라고 생각하고 또 반드시 해결되어야만 하는 일, 사회적인 상황이었다고 느꼈어요. 그래도 계엄과 연결지어보자면, 이런 역사적인 상황에 아이와 함께 현장에 나가고, 이야기를 나누고, 같이 있고, 같이 보고 하기를 잘 한 것 같아요.아이에게 이런 교육을 할 수 있었던 것도 어떻게 보면 누린 부분이 있다고 생각해요. 사회적인 상황에 응답하고 싶지만 상황이 여의치 않아서 참여하지 못한 사람들이 제 주변에도 있거든요. 행동할 수 있어서, 그 조건들이 나에게 갖춰져 있었음에 감사했어요. 답답하지만 행동할 수 없는 일이 괴로움이기도 한 것 같거든요. 죄책감이 생기기도 하고."