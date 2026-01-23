성남 진보당, 민생회복지원금 1인당 20만 원 성남시에 촉구

큰사진보기 ▲설 앞두고 성남 진보당이 정당 연설회를 열어 민생회복지원금 지급을 촉구했다. ⓒ 성남 진보당 관련사진보기

설 명절을 앞두고 충북 영동군과 보은군 등 일부 지방자치단체들이 민생회복지원금 지급에 나선 가운데 수도권인 경기도 성남에서도 지원금을 지급하라는 목소리가 나왔다.진보당 성남 중원구 위원회는 지난 22일 중원구 금광동 그랑메종 6단지 사거리에서 정당 연설회를 열고 모든 성남 시민에게 민생회복지원금을 20만 원씩 지급하라고 성남시에 촉구했다. 이날 연설회에 당원 50여 명이 참여했다.신옥희 중원구지역위원장은 "민생회복 지원금 같은 직접 지원은 퍼주기, 소모성 예산이라는 일부 비판적 의견과 달리 재정 지출이 다음 지출로 이어지는 경제적 승수효과가 높고, 민생을 회복하는 마중물 같은 민생 정책"이라고 민생회복지원금 지급 필요성을 강조했다.신 위원장 등에 따르면, 이번 설을 앞두고 민생회복지원금 지급을 결정한 지방자치단체는 전남 남원시와 충북 영동군과 보은군, 괴산군 등이다.충북 영동군은 오는 26일부터 모든 군민에게 1인당 50만 원씩 민생안정지원금 지급을 시작한다. 지원 대상은 지난 1일 기준 영동군에 주소를 둔 주민과 등록 외국인 약 4만 3000명이다. 보은군 역시 26일부터 군민 1인당 60만 원을 두 차례에 나눠 지급한다. 설 명절에 맞춰 30만 원을 먼저 지급하고, 5월 가정의 달에 30만 원을 추가 지급하기로 했다.이에 앞서 충북 괴산군도 지난 19일부터 군민 1인당 50만 원씩 민생안전지원금을 지급하고 있다. 전남 남원시도 모든 시민에게 1인 당 20만 원의 민생회복지원금을 다음 달 2일부터 27일까지 지급한다.성남 진보당은 이 사실을 언급하며 "물가 폭등 등으로 민생이 어려워지자 설 명절을 전후해 많은 지자체들이 10만∼50만 원씩 앞다퉈 지급 결정을 내리면서 성남에서도 민생회복 지원금 지급 요구가 커지고 있다"라고 강조했다.