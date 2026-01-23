메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.01.23 14:19최종 업데이트 26.01.23 14:19

김현태 전 707특임단장 등 계엄 가담 군인 6명 징계위 열려

국회진입·정치인 체포조·선관위 점거 혐의

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
계엄군 투입 관련 입장 발표 준비하는 707특수임무단장 지난 2024년 12월 9일 당시 707특수임무단장 김현태 대령이 서울 용산구 국방부 전쟁기념관 앞에서 입장을 발표하고 있다.
계엄군 투입 관련 입장 발표 준비하는 707특수임무단장지난 2024년 12월 9일 당시 707특수임무단장 김현태 대령이 서울 용산구 국방부 전쟁기념관 앞에서 입장을 발표하고 있다. ⓒ 권우성

국방부가 23일 12.3 비상계엄에 가담한 군인 6명에 대한 징계위원회를 연다.

국방부에 따르면, 징계 대상자는 이상현 전 육군특수전사령부(특전사) 제1공수특전여단장(준장)과 김현태 전 특전사 707특수임무단장(대령), 김대우 전 국군방첩사령부 수사단장(준장), 고동희 전 국군정보사령부(정보사) 계획처장(대령)과 김봉규 전 정보사 중앙신문단장(대령), 정성욱 전 정보사 100여단 2사업단장(대령) 등이다.

이상현 준장과 김현태 대령은 비상계엄 당시 병력을 이끌고 국회 봉쇄에 관여한 혐의를 받는다. 특히 김 대령은 창문을 파손하고 국회의사당 내부로 강제 진입한 인원 중 한 명이다.

AD
김대우 준장은 방첩사 차원의 정치인 체포조 운영에 가담한 혐의를 받고 있으며, 정보사 소속 대령 3명은 중앙선관위 청사 점거 및 직원 체포 계획에 관여했다는 혐의를 받는다.

이들 군인들은 내란 중요임무 종사 혐의로 기소돼 현재 군사법원에서 재판을 받고 있다.

국방부는 앞서 이들의 상급자였던 여인형 전 방첩사령관(중장)과 문상호 전 정보사령관(소장)을 파면 처분했고, 곽종근 전 특전사령관(중장)은 해임한 바 있다.

#김현태#123비상계엄#국회난입

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김도균 (capa1954) 내방
  • 페이스북
  • 트위터

    • 오마이뉴스 김도균 기자입니다. 어둠을 지키는 전선의 초병처럼, 저도 두 눈 부릅뜨고 권력을 감시하는 충실한 'Watchdog'이 되겠습니다.

    이 기자의 최신기사정동영 "평화 만드는 가장 확실한 길은 남북 간 교류"


    독자의견0

    연도별 콘텐츠 보기