대구 시민사회단체 "공천이 곧 당선인 지방선거제도 개혁해야"

6.3지방선거가 5개월여 앞으로 다가왔지만 국회에서 정개특위를 구성했지만 선거구 획정에 대한 논의도 하지 못한 가운데 대구지역 시민단체들이 거대 정당의 독점을 보장하는 현행 선거제도의 전면 개혁을 촉구했다.대구시민단체연대회의와 여성단체, 인권단체, 진보정당 등 20개 단체와 정당은 23일 오전 대구시의회 앞에서 기자회견을 열고 "다양성과 비례성, 대표성이 보장되는 선거제도를 만들어야 한다"고 주장했다.이들은 "국회 정치개혁특별위원회(정개특위)가 늦게 구성된 데다 제대로 된 논의조차 이뤄지지 않고 있다"며 "시민들의 참정권과 알권리를 무시하는 행태"라고 비판했다.이들은 지난 8회 지방선거에서 전국 투표율은 50.9%로 직전 선거보다 9.3% 하락했고 전체 지방의원 4102명 가운데 488명(12%)가 무투표 당선되는 등 낮은 투표율과 무투표 당선이 늘어나면서 거대 양당의 독점이 더욱 강화됐다고 지적했다.또 늦은 선거구 획정과 기초의원 2인 선거구 쪼개기 등으로 공천이 곧 당선으로 이어지는 구조가 고착되면서 민심이 의석에 제대로 반영되지 못하고 있다고 주장했다.이 때문에 지금의 지방선거 제도는 다원성과 다양성을 보장하기 어렵고 거대 양당의 독점을 강화시킬 뿐 아니라 주민들의 민심을 반영하기 어렵고 내란에 동조한 정당이나 후보자를 심판하는 것조차 쉽지 않다고 했다.이들은 ▲기초의원 중대선거구제 전면 도입 ▲지방의회 비례의원 비율 현행 10%에서 20% 이상으로 대폭 확대 ▲광역단체장 결선투표제 도입 ▲공천 과정의 성평등 강화 등을 촉구했다.이들은 특히 지방의회 비례의석 비율을 최소 30~50% 이상 늘리고 특정 성별의 공천을 60% 이상 넘지 않도록 개정하고 이를 지키지 않을 경우 국고보조금 삭감 등의 불이익을 통해 강제력을 확보해야 한다고 강조했다.그러면서 "국회와 정개특위, 거대 양당은 지방자치와 지방선거 개혁 요구를 더 이상 외면하지 말고 즉각 정치개혁에 나서야 한다"고 촉구했다.