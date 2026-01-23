사천강·송포천, 생태하천으로 되살린다... 5년간 268억 투입

큰사진보기 ▲사천시가 사천강과 송포천을 자연형 생태하천으로 되살리는 복원사업에 착수했다. 시는 268억 원을 투입해 총 7.6km 구간의 수생태계를 복원하고, 시민들이 물과 가까이할 수 있는 친수공간을 조성한다는 계획이다.이미지 왼쪽은 사천강 생태하천 복원 기본계획, 사진 오른쪽 송포천 생태하천 복원 기본계획. (자료=사천시) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

경남 사천시가 사천강과 송포천을 자연형 생태하천으로 되살리는 복원사업에 착수했다. 시는 268억 원을 투입해 총 7.6km 구간의 수생태계를 복원하고, 시민들이 물과 가까이할 수 있는 친수공간을 조성한다는 계획이다.시는 최근 사천강과 송포천 생태하천 복원사업 기본·실시설계 용역을 발주하고, 사업 추진에 들어갔다. 두 사업 모두 2030년까지 5년에 걸쳐 진행된다.사천강 생태하천 복원사업은 정동면 예수리에서 수청리에 이르는 4.4km 구간에 114억 5900만 원을, 송포천 생태하천 복원사업은 죽림동 남양저수지 지점에서 송포동 남해 합류점까지 3.2km 구간에 153억 5100만 원을 각각 투입한다.사천강 생태하천 복원사업은 '희망이 가득한 생명의 물길, 사천강'을 주제로 내걸었다. '하천 고유의 자연성 회복을 통한 건강한 생물서식처 보전'을 철학으로 삼고, 생태·문화·인간이 조화를 이루는 공간을 만든다는 구상이다.시는 멸종위기 야생생물 1급인 수달을 비롯해 돌고기, 갈겨니, 붉은머리오목눈이 등을 목표종이자 깃대종으로 설정했다. 이들 생물이 서식할 수 있는 환경을 조성하는 것이 사업의 핵심 목표다.시의 개괄적인 계획을 살펴보면, 하천환경 개선을 위해 식생저수호안 5.5km와 제방사면 식생대 2.5km를 조성한다. 또한 평여울 1곳과 징검여울 4곳을 설치하고, 기존 어도 3곳을 개선해 물고기 이동통로를 확보한다.시는 수질 개선과 생물상 복원을 위해 수로형 습지 1곳과 하중도 형태의 생물서식처 2곳을 만든다. 수로형 습지는 산지와 연계한 추이대를 조성하고 생태섬(수달쉼터)과 어류서식처를 함께 만드는 방식이다.여기에 3km 길이의 생태탐방로와 이를 연결하는 보행교 1곳이 새로 들어설 예정이다. 강변 이용을 높이기 위해 수변광장과 친수스탠드 등 놀이와 운동이 가능한 멀티공간도 조성할 계획이다.시는 자연형여울과 징검여울, 어도 개선 등을 통해 하천의 자정능력을 강화할 방침이다.현재 사천강의 수생태 건강성은 구간에 따라 '좋음'에서 '약간 좋음' 수준으로 엇갈리는데, 사업 후에는 전 구간을 사람이 물놀이해도 될 만큼 깨끗한 '좋음' 등급으로 끌어올린다는 목표다.송포천 사업은 '생태적 가치와 사람의 이야기가 살아있는 생명의 물결, 송포천'을 주제로 삼았다.시가 밝힌 핵심은 기존 콘크리트 구조물의 녹화와 하천 연속성 회복이다. 이에 석축제방 1.4km 구간을 녹화하고, 저수로 양안 2.9km에 식생호안공법을 적용한다. 고수부에는 4800㎡ 규모의 식생군락을 조성한다. 노후화된 교량 3곳(송포1무명교, 송천교, 사촌교)은 재가설한다.물 흐름 개선에도 공을 들일 예정이다. 특히, 다단형 여울과 평여울 등 자연형 여울 4곳을 설치해 용존산소량을 높이고 하상 안정에 기여하도록 할 계획이다. 시는 건천화 방지를 위해 7,500㎡ 규모로 하천수 지하침투방지기법을 적용하고, 필요시 유지용수를 추가 공급할 수 있도록 할 계획이다.송포천만의 특화 공간도 마련한다. 먼저, 주거밀집지역 주민들을 위한 '생태마루원'에는 생태관찰스탠드와 수변마루원을 설치한다. 여기에 송포천과 연계한 '푸른생태원'이라는 생태공원을 조성한다. 생태원은 잔디마당과 모임터, 힐링쉼터, 버드나무숲, 관찰데크 등을 갖출 예정이다. 이 외에 '미르생태숲'을 조성해 탄소저감과 하천경관 개선 효과를 노린다. 생태숲은 열린자연숲, 숲놀이터, 전망데크 등으로 구성된다.아울러 시는 생태탐방 프로그램도 추진할 계획이다. 생태습지공원을 중심으로 다양한 생태자원을 관찰할 수 있는 자연학습장을 조성하고, 하반림·습지·조류서식지를 자연스럽게 관찰할 수 있는 2.1km 길이의 탐방로를 낼 계획이다.시에 따르면, 송포천 역시 물놀이가 가능한 수준의 '좋음' 등급 달성이 목표다. 시는 법정보호종인 수달이 서식할 수 있는 환경을 만들고, 어류서식처를 개선·보호에 공을 들일 예정이다.시는 두 사업 모두 2027년 경상남도 생태복원심의위원회 심의를 거쳐 본격적인 공사에 들어갈 예정이라고 밝혔다.시는 이번 사업이 완료되면 도심 속에서 물과 자연을 가까이할 수 있는 공간이 대폭 늘어나 시민들의 정주 여건이 크게 개선될 것으로 기대하고 있다.다만 지역사회 일각에서는 생태하천 정비와 관련한 우려의 목소리도 있다. 전국 각지에서 '생태하천'을 표방하며 추진된 사업들이 결국 콘크리트 호안 정비나 인공적인 시설물 설치에 그쳐 '생태'라는 이름이 무색해진 사례가 적지 않기 때문이다.이에 시가 이번 사업에서 강조한 '자연성 회복'과 '생물서식처 보전', '친수 공간 확보'라는 본래 취지를 끝까지 살릴 수 있을지, 사업 추진 과정에 관한 시민사회의 관심이 필요하다는 지적이 나온다.사천시 건설과는 "형식적인 하천 정비가 아니라 진정한 의미의 생태 복원이 이루어질 수 있도록 사업 본래의 취지를 살려 추진하겠다"고 밝혔다.